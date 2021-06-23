食品與環境：撼動英國食品行業的新潮流--「本地食品」

52 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 你是否關注食品的來源？

近年來，人們在採購食品時越來越關注其產地，檢查它是不是本地（或當地）產品。

英國人在新冠封鎖期間有更多機會接觸到本地食品。但到底什麼才算是「本地」？這一新趨勢對我們未來的飲食以及環境又意味著什麼呢？

什麼是本地食品？

圖像加註文字， 英國切爾西花展上展出的威爾士西紅柿新品種。

首先，英國並無單一法律定義來界定「本地」這個概念。但對大多數人來講，本地食品是指那些在方圓20英里（約32公里）以內種植生產的食品，或者是在同一區、縣、郡生產的。

不同部門對本地食品也有不同的解讀，比如英國地方議會對規劃部門制定的本地食品標凖有不同的期望和規定。英國農場零售協會則認為，真正的農場商店應盡可能力求儲存、生產和培育本地產品。

此外，本地食品在質量方面也沒有一定之規。但一些本地食品組織，例如倫敦農貿市場（倫敦周圍共有18個市場）對其標凖有一些規定。

這些農場出售的食品包括：手工製作的餡餅、酸麵包（或稱天然酵母麵包）、以草食飼料為主的動物肉類、以及那些在小市場花園中採摘的水果和蔬菜，它們可能在大超市中往往沒有一席之地。

但如果再放大點說，本地、本縣、本市、本省、甚至本國食品，相對進口食品來說都是更本地。畢竟，包括英國在內的許多國家都從國外進口食品。英國進口的食品幾乎佔了一半。

本地食品有什麼好處？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 本地食品更時令和新鮮。

由於在線送貨服務持續上升，本地食品在直銷方面表現強勁。這主要是因為地方商店、農貿市場和農場商店直接從生產者和農民那裏採購。

選擇本地食品可以增加人們對盤中餐原材料的了解，因為食品和其產地息息相關。特別是如果消費者能與生產者直接交談--比如在農貿市場上，或了解食品的來源、生產方式、是否有機還是自由放養等方面的信息。

戴維森所經營的本地食品服務（Big Barn）網絡擁有許多當地食品生產者和銷售者，在英國第一次實行新冠封鎖期間，其網絡銷售量激增。

他認為這種增長會持續下去。戴維森說，「許多人髮現了當地的農場或是肉店，意識到其價格並非想象的那樣貴，產品質量也更好。而且，他們還喜歡能支持地方經濟這一事實」。

戴維森相信，人們對本地食品興趣越大，就越愛自己烹飪，從而吃得也更健康。

同時，新鮮、富有地方風味以及時令季節性都是本地產品的好處。

戴維森表示，越關心食物是如何生產的，就越不可能購買外國產品。比如，如果知道可以吃到當地5、6月份的新鮮蘆筍，就不會再去買來自秘魯的蘆筍。

英國智囊機構「新經濟基金會」最近發表的一份有關本地食品好處的報告估計，人們在本地食品網絡中（以倫敦為例）每消費1英鎊（相當於9元人民幣），就會再產生3.7英鎊的社會、經濟和環境價值。

這一由倫敦社區領銜的組織銷售有機食品、並向種植者提供公平價格。他們每星期都提供一個蔬菜袋計劃，還有農貿市場，以及一個種植者網絡來支持那些堅持可持續原則的小規模生產商。

這樣生產出來的食品的好處包括，更加關注土壤健康以及減少碳排放。不用化學殺蟲劑及化肥，意味著污染也更少，因此水質得到改善。

但另一方面，規模經濟以及冷鏈高效技術可以幫助延長食品保鮮時間，是大型食品生產商減少碳排放和成本的一部分。

英國零售商聯盟的一名發言人表示，本地產品並不一定意味著碳排放量更少。該發言人表示，你可能省掉了食品的運輸代價，但當地生產者的方法可能沒有大型供應商那樣高效。

對食品安全和多樣性意味著什麼？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 英國氣候也可以種黃瓜和西紅柿。

在英國新冠疫情期間，一些本地食品行業轉向提供送貨和網購提貨（click-and-collect）服務。

英國另一在線食品網絡的戴維斯女士表示，這不僅僅因為是他們可以提供那些大超市稀缺的食材，比如麵粉，或是為那些在家躲避病毒的脆弱人士提供服務，同時也是因為在新冠初始的封鎖恐懼中，人們更願意從那些他們所信任的人手中購買食品。

戴維斯女士的網絡平台通過地方食品中心，直接把消費者和食品生產商連接起來。沒有了中間商的直銷使小規模生產者的商業運作更可行，並讓當地企業和高街維持運轉。

據英國一家本地食品組織說，這對他們直銷產品的利潤也更公平和划算。

戴維斯女士表示，我們的經濟需要多樣化，這不只體現在農場和田地。市場渠道的多樣化也很重要，不能只把希望寄托在一個渠道。

英國食品行業的另一個新潮流是，餐飲業人員開始直接與種植者對話和採購，因為大約一半的英國食品消費所得來自於家庭烹飪以外的餐飲產業。

約克當地食品組織的喬介紹，新冠疫情讓餐廳廚師走出餐館，直接與當地種植者接觸，這或許是疫情帶來的另一個積極改變。

喬說，約克地區的一些大廚每周與當地種植者會面一次，不僅洽談供應問題，而且交流有什麼要上市的時令果、蔬以及其他問題。這樣雙方都受益，有些原本是兼職的種植者，有了餐館這樣的大型顧客後也轉成了全職。

能否推廣擴大？

圖像來源，BBC Chinese 圖像加註文字， 英國夏季時令水果李子。

但這種地方食品組織模式能否推廣和擴大呢？英格蘭西北小城「普雷斯頓模式」可能就是一個很好的例子。

蘭開夏郡議會把為學校提供餐食的招標合同分成幾份，而不是像從前那樣一攬子招標。這樣對當地農場主更有利，為他們提供了價值200萬英鎊的增長額。

「普雷斯頓模式」也被稱為「社區財富建設」，也就是說，當地財富重新注入當地經濟。

普雷斯頓還重新裝修了有屋頂的市場，並為市場提供本地產價格合理的果蔬。當地政府還向當地一個社企和食品中心提供支持，這個名為The Larder(本意為食品儲藏室)的食品中心有咖啡館、提供餐飲和烹飪課程，食材全部使用蘭開郡農民和生產商的產品。

參與開發普雷斯頓模式的當地經濟戰略中心的斯坦利表示，這種創新將會重塑地方經濟，並為人們提供體面的工作和生活條件。

斯坦利說，食品是當地經濟的一部分，讓人們有機會探索與當地供應商建立更緊密關係，以及重整當地食品生態系統的潛力。

在北艾爾郡另一個社區財富建設項目中，當地政府重新設計了學校的採購系統，讓學校與營養師對話並提出問題：這是不是我們本地產品；我們能為孩子們設計他們喜歡的哪些健康膳食等？

此外，作為公共和私營採購的一項重大舉措，西南食品中心不久將推出一項政府資助的試點技術平台。該平台將成為地方食品生產商和購買方的一個市場。

該項目負責人帕森斯表示，比如，醫院餐廳的廚師可以訂購50公斤的胡羅卜，並提出任意幾個標凖：有機、30英里之內出產、紫色，然後得到他想要的產品。

帕森斯表示，本地食品已經不僅局限在周末的農貿市場，還可以推廣到餐廳、醫院以及學校等公共餐食部門。

根據英國全國農民聯盟的數據，在英格蘭和威爾士的公共部門，包括全民健康系統NHS和護理部門、學校以及政府部門花在食品上的支出高達18億英鎊。

帕森斯表示，縮短供應鏈以及讓新鮮食品更容易獲得越來越重要。否則，人們將依賴於進口食品，並受制於他人。他說，大流行以及供應鏈受限情況下，就可能會遇到麻煩。

超市怎麼辦？

雖然本地食品規模較小，但其實超市可以把它看作是他們業務的一部分。英國零售協會表示，地區經理可以考慮從採購一些地方產品，比如約克的超市可以考慮出售約克郡本地生產的奶酪等。

一些超市已經這樣做了，比如英格蘭北部連鎖超市Booths就注重從當地採購。他們超市中出售的肉食產品80%來自當地。在英國豐收季高峰時，超市中30%的果、蔬來自當地產品。

Booths發言人表示，他們充分利用地方出產、供應鏈更短的優勢為顧客提供服務。比如，早晨收獲的新土豆，當天就出現在商店的貨架上。

該發言人表示，他們與當地種植者合作，種植那些適合本地氣候的品種。他說，蘭開郡以及約克郡的西紅柿味道毫不遜色於進口西紅柿，但碳足跡卻要低得多。

與此同時，也有越來越多顧客在超市購物時開始留意購買本地產品。英國另一大連鎖超市莫里森（Morrisons）的發言人表示，一些顧客說，購買國產和本地產品對他們來說很重要，因為他們希望支持當地農場主以及地方供應商和經濟。新冠大流行使之變得更加重要。

該公司在2017年推出一個本地食品生產商計劃項目，在超市中為其設有專櫃，並出售來自當地食品製造商、種植者和生產者的1300種產品。

莫里森發言人表示，本地食品有助減少食品里程、確保在最新鮮時上架，幫助減少浪費，並支持當地社區和經濟。