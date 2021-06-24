俄羅斯20架飛機及兩艘軍艦尾隨英國驅逐艦「保衛者」號

1 小时前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 本月早些時間，「保衛者」號位於伊斯坦布爾。

當地時間6月23日，俄羅斯20餘架飛機及兩艘海岸警衛隊船艦尾隨於克里米亞附近航行的英國皇家海軍驅逐艦「保衛者」號（HMS Defender）。

莫斯科國防部長稱，當「保衛者」號航行至距克里米亞海岸線約12英里（19公里）處時，俄方一艘巡邏艦開火示警，一架軍機還在「保衛者」號航行路線上投下多枚炸彈。

英國政府否認俄方對於這一事件的說法，否認有任何開火行為發生。

一名當時位於英國軍艦上的BBC記者表示，「保衛者」號遭到俄羅斯部隊的騷擾。

在BBC防衛事務記者喬納森·比爾（Jonathan Beale）的報道中可以聽到，有飛機正在他上空盤旋。當時位於黑海上的「保衛者」號正朝格魯吉亞（Georgia，喬治亞）航行，比爾位於軍艦甲板上。他形容稱，對方通過無線電發出了帶有敵意的警告，而「保衛者」號的船員也針對可能發生的衝突進行了凖備。

比爾此前被邀請登船。這起事件發生時，他目睹超過20架飛機在軍艦上空，另有兩艘俄羅斯海岸警衛隊船隻，一度距離軍艦僅100米之遙。

這種說法與英國首相辦公室及國防部的聲明不一致。後兩者否認雙方出現過任何衝突。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 俄羅斯國防部發佈視頻，稱畫面中軍艦為「保衛者」號。

事發時，英國皇家海軍驅逐艦"​保衛者"號正從烏克蘭南部的敖德薩（Odessa）前往格魯吉亞。為抵達目的地，「保衛者」號經過了克里尼亞半島南部。2014年，俄羅斯從烏克蘭手中吞併了克里米亞，這一舉動沒有得到國際社會的承認。

莫斯科方面稱，克里米亞半島及其水域為俄羅斯領土，而英國方面稱，「保衛者」號當時正穿越烏克蘭水域，通過的是一條國際認可且得到普遍使用的過境航路。

一名消息人士向BBC外交事務記者詹姆士·蘭德爾（James Landale）表示，「保衛者」號出現在那裏並非是為挑起衝突，而是為了顯示其在國際水域內自由航行的權利。

俄羅斯國防部表示，英國海軍船隻進入其水域的「危險行為」「嚴重違反」了聯合國海洋法公約，呼籲對英方船員進行調查。

俄羅斯駐英國大使館事後發表推特寫道：「皇家海軍軍艦『​保衛者』號變成了皇家海軍軍艦『挑釁者』號，侵犯俄羅斯邊境。這並不完全是一次『例行』過境吧？」

但一名英國政府發言人淡化了任何敵對行動的存在，該發言人堅稱，俄羅斯在黑海當時正進行「炮擊演練」。

英國國防大臣本·華萊士（Ben Wallace）補充表示：「按照慣例，俄羅斯艦隻尾隨了（英國軍艦的）航行，使英國軍艦意識到在其周圍更廣範圍內有演習正在進行。」

6月23日下午，英國駐俄羅斯大使被俄羅斯外交部召見，會見了多位官員。

在「保衛者」號上

喬納森·比爾，BBC防衛事務記者

我正在這艘軍艦上，在黑海上航行。

當軍艦駛近俄羅斯佔領的克里米亞南端時，艦上人員已經做好凖備，船上的武器系統已經加載。

這個刻意的舉動將向俄羅斯表明立場。皇家海軍驅逐艦「​保衛者」號本將在克里米亞水域12英里（19公里）界限內航行。艦長堅持稱，他只是在國際承認的航道上尋找安全地路線。

兩艘俄羅斯海岸警衛隊船隻尾隨皇家海軍軍艦，試圖迫使其改變航線。中間俄方一艘船隻一度貼近距僅100米。

無線電上收到的警告敵意不斷上升，其中一個警告稱，「如果你不改變航線我將開火」。「我們的確聽到遠距離處幾次開火聲，但認為我們遠在其射程之外」。

在皇家海軍驅逐艦「保衛者」號穿越航道時，俄羅斯軍機在其上空飛過。艦長文森特·歐文（Vincent Owen）表示，他們偵測到附近有超過20架軍機。歐文表示，他的任務是展示信心式的，而不是對抗性的。

俄羅斯稱，這起事件發生在當地時間當日午間，地點位於黑海克里米亞南部的菲奧倫特角（Cape Fiolent）附近。

俄羅斯軍方稱，皇家海軍驅逐艦「保衛者」號被告知需要改變航線，在其沒有這樣做之後，一艘俄羅斯邊境巡邏船隻向其幾次開火示警。大約十分鐘後，一艘俄羅斯軍機在軍艦航線上扔下了示警彈。

一些人由這起事件聯想到2020年11月的一起類似事件。當時俄羅斯指責一艘美國戰艦在日本海上進入俄羅斯水域兩公里。

俄羅斯國防部當時稱，他們已經向美國海軍驅逐艦「麥凱恩」號（USS John S McCain）發出警告，如果它繼續在其領海航行，將會被撞擊。俄方稱最終美國軍艦被俄羅斯方面趕走。

然而美國海軍表示，俄方的說法不實，美方軍艦沒有被從該地區「驅逐」。

英國皇家海軍驅逐艦「保衛者」號是一艘45型驅逐艦，屬於英國航母打擊群的一部分。英國皇家海軍網站稱，這艘軍艦當時正在黑海執行任務。