英國國防部承認敏感文件被民眾拾到 材料被送到了BBC

保羅·亞當斯（Paul Adams）

BBC外交事務記者

51 分钟前

圖像來源，PA Media

在英國肯特郡，一位民眾在當地公交車站發現了一份遺落的文件。這是一份屬於英國國防部的機密材料，內容包含英國皇家海軍驅逐艦「保衛者號」（HMS Defender）的行動計劃，以及英國軍隊的其他細節。

文件討論的內容包括，如果「保衛者號」通過克里米亞海岸附近的烏克蘭海域，俄羅斯可能會有什麼反應。

另一份文件則詳細介紹美國領導的北約在阿富汗結束行動後，英國可能在當地進行的軍事部署。

英國政府表示，已經啟動調查。國防部的原話是，正在調查「一位民眾撿到國防敏感材料的事件」。國防部還表示，相關僱員在遺失文件後進行了匯報。

這些文件總共有近50頁，於周二清晨在肯特郡的一個公共汽車站後面被民眾發現。

這些民眾中的一位在意識到文件內容的敏感性後聯繫了BBC。這位民眾希望匿名。

這些文件包括電子郵件和演示文稿，BBC認為，它們應該來自國防部的一名高級官員的辦公室。

文件中一些內容與皇家海軍45型驅逐艦有關，英國國防部將這次任務描述為「無害地通過烏克蘭領海」，行動過程中武器被遮蓋住，艦載直升機也被放回機庫。文件中解釋，這麼做是因為執行任務時，俄羅斯可能會激烈回應。

文件顯示，這項被稱為「Op Ditroite」的行動，直到上周一都是高層討論的主題，官員們猜測如果英國皇家海軍驅逐艦駛近克里米亞，俄羅斯會有什麼反應。

「我們對可能的『歡迎派對』有什麼了解……？」文件顯示，一位軍方官員問道。

該文件還表示，最近俄羅斯軍隊和「伊麗莎白女王號」航母攻擊群在地中海東部的相遇過程比較低調，「符合預期」。

但官員們知道這一局勢即將發生變化。

文件內包含一份幻燈片警告，「從防務行動過渡到作戰行動之後，RFN（俄羅斯海軍）和VKS（俄羅斯空軍）的動態很可能會變得更加頻繁和自信。」

對此，幻燈片中展示了兩個路線選擇，其中一個被描述為「從敖德薩到巴統的安全且專業的直接過境」，其中包括通過靠近克里米亞西南端的「交通隔離計劃」（TSS）的一小段。

其中一張幻燈片總結，這條路線將「提供一個與烏克蘭政府接觸的機會......在英國所承認的烏克蘭領海上」。

幻燈片概述了俄羅斯的三種潛在反應，從「安全和專業」到「不安全也不專業」。

此外，文件還考慮了一條替代路線，這將使「保衛者號」遠離有爭議的水域。這麼做雖然將避免對抗，但有可能被俄羅斯描繪成「英國被嚇跑/逃跑」的證據，從而使俄羅斯可以聲稱英國接受了莫斯科對克里米亞領海的主權。

「正如公眾所期望的那樣，國防部會謹慎地計劃，」國防部的一位發言人說。「作為例行公事，包括要分析影響作戰決策的所有潛在因素。」

在制定軍事行動計劃的同時，官員們還在預計到對該事件不同報道的爭議。

「我們有一個強有力的、合法的說辭，」文件中還指出，驅逐艦上的記者（來自BBC和《每日郵報》）的存在「為獨立核查保衛者號的行動提供了一個選擇」。

在現實中，英國選擇直接過境，俄羅斯則選擇激烈反應——通過無線電警告，海岸警衛隊的船隻接近到100米以內，俄羅斯戰機反覆低飛掠過。

BBC防衛事務記者喬納森·比爾（Jonathan Beale）當時正在「保衛者號」上。他描述，有飛機正在他上空盤旋。當時「保衛者號」位於黑海上，正朝格魯吉亞（Georgia）航行。他形容，對方通過無線電發出了帶有敵意的警告，而「保衛者號」的船員也針對可能發生的衝突進行了凖備。

比爾受邀登船。這起事件發生時，他目睹超過20架飛機在軍艦上空，另有兩艘俄羅斯海岸警衛隊船隻，一度距離軍艦僅100米之遙。

2014年，俄羅斯從烏克蘭手中吞併了克里米亞，這一舉動沒有得到國際社會的承認。

莫斯科方面稱，克里米亞半島及其水域為俄羅斯領土，而英國方面稱，「保衛者號」當時正穿越烏克蘭水域，通過的是一條國際認可且得到普遍使用的過境航路。

俄羅斯駐英國大使館事後發表推特寫道：「皇家海軍軍艦『保衛者號』變成了皇家海軍軍艦『挑釁者號』，侵犯俄羅斯邊境。這並不完全是一次『例行』過境吧？」

在肯特郡發現的文件證實，通過有爭議地區是英國政府精心策劃的決定，以顯示對烏克蘭的支持，儘管此舉可能有風險。

這是炮艦外交嗎？

這當然是一次利用軍艦來達到外交目標的行動。但其主要目標不是「招惹俄羅斯熊」（文件中並沒有出現這個詞），而是關於航行自由和對烏克蘭主權的明確認可。

根據1982年《聯合國海洋法公約》的條款，當「不損害沿海國家的和平、良好秩序或安全」時，外國船隻的通過被視為「無害」。

在世界大部分地區的眼中，這裏所指的國家是烏克蘭，而不是俄羅斯。

這些文件並未到此為止。

文件中還包括對上周一英美國防對話會議的簡報，以及對美國總統拜登上任頭幾個月的觀察。

文件表示，拜登政府早期對中國和印太地區的關注表明，「與上屆政府相比，仍有許多延續性」。

圖像來源，EPA

敏感的軍事建議

大多數文件都被標記為「官方敏感」，根據政府的說法，這是一個相對較低的分類級別。

但有一份文件是寫給英國國防大臣本·華萊士的私人秘書，並標有「僅供英國情報人員查看」（Secret UK Eyes Only），其中概述了針對英國在阿富汗軍事行動的高度敏感的建議。拜登今年早些時候決定撤出美國軍隊，北約軍隊也在逐步退出。

該文件提到美國在幾個具體領域要求英國提供協助，還討論了一旦撤軍完成，是否在阿富汗保留英國特種部隊的問題。

媒體報道顯示英國正在考慮留下一些部隊。

由於該文件的敏感性，BBC決定不報道可能危及英國和其他駐阿富汗人員安全的細節。

但是文件認為該國安全局勢不斷惡化，北約部隊的減少，已經損害了英國和美國對阿富汗全境信息的掌控。文件由此警告，英國在阿富汗的任何後續存在，都被評估為容易受到攻擊，因此「完全撤出的選擇仍然存在」。

報告說，自2020年2月美國與塔利班達成協議以來，沒有英國人在阿富汗被殺，但「這種現狀不太可能持續」。

一份丟失文件卻涵蓋如此廣泛而重要的領域，非常少見，因此對英國國防部來說是一個嚴重而尷尬的事件。