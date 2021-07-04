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幫助無家可歸貓咪的倫敦咖啡廳
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幫助無家可歸貓咪的倫敦咖啡廳
25 分钟前
倫敦一家新的貓咪咖啡廳是9隻救援貓咪的新家，在它們找到新主人前，它們將在這裏與人類互動，適應人類的環境。但是對於貓咪來說，這種貓咪咖啡廳真的是一個健康且快樂的場所嗎？
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