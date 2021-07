英國已故王妃戴安娜塑像揭幕 王子哈里與威廉的兄弟情何去何從

1 小时前

7月1日是已故威爾士王妃戴安娜(Diana, Princess of Wales)60歲冥壽,當天倫敦時間下午,英國劍橋公爵威廉王子(Prince William, the Duke of Cambridge)與薩塞克斯公爵哈里王子(Prince Harry, Duke of Sussex)為亡母一座塑像揭幕。然而,兄弟關係受到各方揣測,兩人兄弟情又如何呢?