英國已故王妃戴安娜塑像揭幕 王子哈里與威廉的兄弟情何去何從

丹妮拉·勒爾夫（Daniela Relph）

BBC王室事務記者

1 小时前

圖像來源，Max Mumby / Indigo / Getty Images 圖像加註文字， 2019年11月10日，劍橋公爵威廉王子（右）與薩塞克斯公爵哈里王子（左）在倫敦出席和平紀念日儀式。當時哈里與夫人梅根仍未宣佈退出王室前線公務。

7月1日是已故威爾士王妃戴安娜（Diana, Princess of Wales）60歲冥壽，當天倫敦時間下午，英國劍橋公爵威廉王子（Prince William, the Duke of Cambridge）與薩塞克斯公爵哈里王子（Prince Harry, Duke of Sussex）為亡母一座塑像揭幕。然而，兄弟關係受到各方揣測，兩人兄弟情又如何呢？

威廉王子在2018年被問及與威廉的關係時如此形容：「我們這輩子就黏在一塊了。」自此以後，物換星移。他們也許「黏在一塊」，但各走各路，漸行漸遠。

塑像揭幕活動舉行之際，正值王室作為家庭動蕩不安之時。人前，威廉與哈里槍口一致對外，但彼此的密切關係已分崩析離。

消息人士透露，兩人近期甚少通訊，雙方似乎對兄弟關係感到深深的沮喪與互不信任。

圖像來源，Martin Keene / PA Wire 圖像加註文字， 1991年10月，戴安娜王妃帶著當時九歲的威廉王子（中）與七歲的哈里王子（右）乘船遊覽加拿大與美國邊境的尼亞加拉大瀑布。

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 燦爛笑容：哈里（中）、威廉（右）與母親戴安娜（左）在薩利郡索普公園度假區遊玩。

只要回顧一下過去多年威廉與哈里接受過的各種採訪，大家很難躲過在腦海中冒出這個念頭：「為何會弄至如此地步？」

固然兄弟之間互有競爭，彼此互有取笑，也固然兩人這麼多年來總會吵架。但兩人共有的一些聯繫教人印象深刻。

他們共享哀痛，一同康復，他們說的一切都清楚地反映著他們如何相親相愛。然而，人們以為牢不可破的親情已變得支離破碎。

為什麼？

這是複雜的家事，卻有許多細節暴露在大庭廣眾之下。哈里的妻子梅根（Meghan Markle, Duchess of Sussex）、王室僱員、公眾生活、責任與未來動向，都曾讓兩人起衝突。

兩人之間的鴻溝既深刻又傷痕累累，注定難以修補。

羅伯特·萊西（Robert Lacey）在其著作《兄弟之爭》（Battle of Brothers）中檢驗過問題所在。他說：「沒有人預期我們英國的王室是完美無瑕的。」

「當下的兄弟鬩牆不一定代表王室價值或其重要性走向終結，有了隔閡還能實現某程度上的和解，那麼大概我們都能從中學習點什麼。」

但就我所知，兩人深受傷害，要講和談何容易，只能交給時間了。

在為亡母立碑以紀念其功績這方面，兩人倒是立場一致。威廉與哈里一同拍板動工，也一同推進計劃進行。

戴安娜獎（Diana Award）總裁泰西·奧喬（Tessy Ojo）說：「我想給塑像揭幕是件讓人情緒激動的事情。兒子們對母親的思緒都集中到一個地方來，意義非凡。我們能從他們的眼睛看到她的風采。」

圖像來源，Adam Butler / PA Wire 圖像加註文字， 1997年9月6日，愛丁堡公爵菲利普親王（左一）、威廉王子（左二）、戴安娜兄長史賓賽伯爵（中）、哈里王子（右一）和威爾士親王查爾斯王子（右二）跟隨在戴安娜王妃靈柩背後——威廉與哈里兩兄弟有著共同的悲痛。

《太陽報》王室事務攝影記者阿瑟·愛德華茲透過鏡頭記錄王室已經有45年。從大眾對戴安娜的喜愛，到她死後公眾對孩子們的愛護與同情，他可謂逐一見證了。

他對我說：「我們儘管這樣說，要是這都不能給他們破冰，就再也沒有人能破冰。」

「這可是他們的母親，他們對她的愛比世界上任何人都要深……要是他們認識不到這是個重要時刻，只是握個手，互相說點客套話，那你有做什麼呢？別抱幻想了。」

威廉、哈里與亡母的塑像一同出現在肯辛頓宮（Kensington Palace ）面前——他們兒時的家園——令人回味。

戴安娜王妃對現代王室的影響持續至今，塑像是對此影響的肯定，更是王室朝聖者在倫敦的新地標。