新冠肺炎：每日確診超兩萬 英國首相稱將取消大部分限制措施

11 分钟前

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英國首相鮑里斯·約翰遜表示，在英格蘭，新冠疫情下的限制措施將要結束，法律將不再要求戴口罩，也不再需要保持社交距離。

過去16個月來英國對日常生活的限制也將結束，私人住宅內限聚六人的規則和居家工作的指引都將被取消。

但本周一，英國各地又報告了27334個病例，同時還有9人在檢測呈陽性的28天內死亡。

約翰遜預計將按計劃在7月19日取消限制措施。最終是否實施，將視7月12日對最新數據進行審查後決定。

約翰遜在唐寧街的一場新聞發佈會上說，未來幾天將更新關於返校、旅行和自我隔離的最新措施。

不過他補充道，即使取消戴口罩的法律要求，他本人「出於禮貌」也會繼續在人群密集的地方佩戴。

約翰遜說，英格蘭能夠取消絶大多數的限制措施，要歸功於疫苗的成功推廣，削弱了病例與死亡之間的聯繫。

但是他警告稱，預計本月晚些時候病例將上升到每天5萬例，而且「悲哀的是，我們必須理解將有更多人死於新冠」。

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約翰遜解釋，現在英格蘭顯然已經通過疫苗接種計劃取得許多進展，降低致死率，如果此時不放開，還要等到何時？

他補充稱，現在面臨的未來風險是，要麼等到天氣轉冷對病毒有利時開放，要麼再次將一切推遲到明年。

不過，據約翰遜稱，對檢測呈陽性的人來說，自我隔離令將繼續執行，但他表示很快就會對完全接種疫苗的接觸者制定新規。

英國衛生部長賈維德（Sajid Javid）向議員們表示，他可能會在本周宣佈關於密切接觸者的新制度。

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分析

英格蘭試他國所未試

BBC健康記者尼克·特裏格（Nick Triggle）

面對更具傳染性的新冠肺炎病毒變種Delta，確診病例急速上升，世界上沒有任何一個國家在這種情況下取消限制。

有人說，最好等到秋天，等所有成年人都有機會接種第二劑疫苗。

聽起來不錯，但為政府提供建議的科學家們似乎支持在夏季解除限制。

只要解封，肯定會使感染率上升，而如果推遲解封，可能使感染高峰發生在一個更糟糕的時候。

到了秋天，學校將重新開學——我們可以看到最近幾周的病例上升所帶來的巨大干擾。

人們在夏季也會更多進行戶外活動，可能有助於平息高峰。

但也許最重要的是，你有可能碰上流感季節。

在國家醫療服務體系面臨最大壓力之時，感染新冠後又感染流感，弱勢群體會面臨更多風險。

不過，這麼做並非沒有風險。政府寄希望於通過疫苗接種計劃建立的群體免疫，能夠阻止病例上升。

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而蘇格蘭、威爾士和北愛爾蘭則將各自製定自己的防疫措施。其中，蘇格蘭政府表示，希望8月9日結束限制措施，但之後也可能繼續要求在某些場合戴口罩。

原本英格蘭將更早取消限制措施，但在上個月Delta變種使病例激增，使這一重要日子不得不推遲到7月19日。

約翰遜進一步確認了英格蘭解封後的樣子：

取消對參加婚禮和葬禮的限制；

取消酒吧和餐館的餐桌服務規則以及入場要求；

取消對指定的護理院訪客的限制；

議會推行措施的權力將過期；

大型活動在法律上將不需要認證。

這意味著自新冠疫情以來，夜店和酒吧將首次重新開放，以促進餐飲業的發展。

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針對約翰遜的最新表態，工黨領袖基爾·斯塔默（Keir Starmer）說，「在感染率上升的情況下，一下子取消所有保護措施是魯莽的。」

他補充稱，一個更好的計劃應該保留保護性措施，他建議在封閉的空間和公共交通工具上使用口罩。

英格蘭首席醫療官克里斯·惠蒂（Chris Whitty）概述了在病例數量上升的情況下他將繼續佩戴口罩的三種情況：第一種情況是在室內、擁擠的情況下，或者在室內與其他人接近的情況下；第二種是如果任何主管當局要求我這樣做；第三個原因是如果不戴口罩，別人會感到不舒服。

惠蒂教授警告說，這個即將到來的冬天「對國家醫療服務系統來說可能非常困難」，因為首席科學顧問帕特里克·瓦蘭斯說，疫苗將確診、入院和死亡之間的聯繫「削弱，但不是打破」。

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重新看待新冠病毒

BBC健康記者尼克·特裏格（Nick Triggle）分析，是時候重新審視新冠病毒了。一方面，疫苗的廣泛接種改變了一切，新冠病毒已經不像之前那麼致命了，從60分之一，降低到千分之一，入院率也從十分之一，降低到40到50分之一，這意味著醫院面臨的壓力也更小。

特裏格引述東英吉利大學（University of East Anglia）教授保羅·亨特稱，「新冠病毒永遠不會消失，無論是否接種過疫苗，我們的餘生中，都將不可避免地反覆感染它。」

「問題不是取消所有限制是否安全，而是什麼時候這樣做最安全。」 亨特認為，再等下去可能會使情況變得更糟，將病例的退出潮延長到秋季，屆時學校已經復課，流感季節也開始了。

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聖安德魯斯大學的傳染病專家塞韋克（Muge Cevik）認為，「我們需要接受新冠病毒的存在。我們將無法完全阻止其傳播。我們現在正處於管理病毒的階段。」