英格蘭踢進歐洲杯決賽：創造歷史時刻的五個看點

4 分钟前

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 英格蘭和丹麥的半決賽吸引60,000名球迷入場觀看

英格蘭足球隊創造了歷史，半決賽淘汰丹麥之後，距離2020歐洲杯（Euro 2020）冠軍只剩最後一場決賽，球迷一片狂喜，期待英格蘭贏得冠軍獎杯。

這次英格蘭踢進歐洲杯決賽意義重大，不但是英格蘭隊多年來的最佳成績，對英格蘭球迷來說也是一次「千載難逢」的機會，全國上下頓時進入一片足球狂熱。

疫情下的比賽

這次的歐洲杯比賽原本計劃在2020年在歐洲多個城市舉行，但因為去年發生了席捲全球的新冠疫情而推遲一年舉辦。

如今新冠疫情尚未完全消退，確診病例仍然每天在增加，疫苗注射也在加緊進行當中，歐洲杯足球賽在歐洲多個城市舉行無疑為受到疫情嚴重影響的歐洲各國帶來了新的希望和新的活力。

以英國來說，自從去年3月封城措施開始以來，一路經歷過夏天的短暫解封，然後是秋冬的第二波疫情捲土重來再次封城，再到今年的春天以後的疫情減緩，以及逐步解封可能帶來的不確定未來，英國全國上下似乎沒有什麼更好的消息值得慶祝。

但是英格蘭足球隊在歐洲杯小組出線，16強2:0擊敗宿敵德國，四分之一決賽又4:0完勝烏克蘭，半決賽2:1淘汰丹麥，過去16個月飽受新冠疫情折磨的英國人一下子有了振奮人心的理由。

不過衛生專家也提醒英國人不要高興得太早。世界衛生組織警告，歐洲杯足球比賽增加人們社交接觸機會，可能會扮演新冠疾病「超級傳播者」。

已經有消息傳出，從國外觀看比賽返回自己的國家的球迷有數百人確診，倫敦帝國學院的衛生專家也警告，觀看歐洲杯足球比賽可能是男性確診人數增加的背後原因。

英格蘭歷史紀錄

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 英格蘭在半決賽上慶祝進球

不過衛生專家的警告可能無法阻止英國人繼續看球，畢竟英國人等待這一刻已經超過半個世紀，有些球迷一輩子都在等待英格蘭足球隊在主要賽事（世界杯或歐洲杯）上再度奪冠。

上一次英格蘭足球隊贏得主要賽事冠軍已經是55年以前了，那是在1966年在英格蘭主辦的世界杯，東道主英格蘭闖進決賽，並擊敗當時的西德，贏得世界杯冠軍。

圖像來源，Getty Images

但是在那之後，英格蘭足球隊在世界主要賽事上就再也沒有過更好的成績，上一次的2018世界杯踢到半決賽已經是舉國沸騰，更多的是四分之一決賽或16強就被淘汰，甚至是小組賽未出線或根本沒有取得參賽資格。

許多英格蘭球迷還清楚記得過去多年來英格蘭隊在主要國際賽事上一次次的期盼、煎熬和揪心，以及落敗出局被淘汰的失望和難堪。

BBC體育網站統計，自從英格蘭上次在世界杯奪冠到現在的55年以來，英格蘭已經更換過14名主教練，出賽過302場國際賽事，有超過300名足球員為英格蘭出賽。

為了再次奪冠，英格蘭隊也不遠千里跋涉，去過世界4大洲52個國家參賽，征途上累積了超過14萬英里的里程，就是為了再次讓英格蘭球迷為自己的足球隊感到自豪。

英格蘭教練索斯蓋特

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 英格蘭主教練索斯蓋特

這次英格蘭打進歐洲杯決賽，距離冠軍只差一步，遠遠超出原先一般的預期，英國人談論最多的就是英格蘭主教練索斯蓋特（Gareth Southgate）。

賽前有許多人懷疑他選擇英格蘭隊員陣容的決定，也有人不看好他踢比賽的戰術布局，甚至有人一再重提索斯蓋特1996年歐洲杯半決賽對陣德國點球大戰中射失點球導致英格蘭被德國淘汰的往事。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 索斯蓋特1996年歐洲杯半決賽對陣德國點球大戰中射失點球導致英格蘭被德國淘汰

但是索斯蓋特並沒有高調反駁那些懷疑他的聲音，在媒體前他面對批評和質疑始終維持低調，控制好個人的情緒管理，不卑不亢的說明自己的看法。

現在英格蘭隊一路過關斬將，打進最後一場決賽，那些之前懷疑過他的聲音全都消失了，取而代之的是一片叫好與肯定，甚至有人出來說早就看好索斯蓋特的領導能力。

索斯蓋特在英格蘭踢贏德國之後接受媒體提問關於他的陣容選擇時表示，不管他決定讓誰上場，讓誰坐板凳，只要最後能夠贏球就是好的陣容，正確的決定。

這段話或許也很適合用來說明英國人對他的態度變化。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 球迷在英格蘭進入決賽後歡呼慶祝

推遲上班時間

英格蘭和意大利的決賽時間是周日（7月11日）晚上8點在倫敦溫布利球場舉行，預計比賽結束最快也要接近10點，如果有加時賽或點球大戰，甚至有可能進行到快11點才能分出勝負。

如果真的像英國人盼望的那樣英格蘭奪冠的話，想必英國人一定會徹夜狂歡慶祝，隔天星期一早上要怎麼開工？

如果不幸落敗再次與冠軍失之交臂，英國人也很可能借酒澆愁意興闌珊，無心工作了。

英國僱主早就想到了種種可能情況。小報《太陽報》報道，許多英國企業和僱主已經決定，允許員工在決賽隔天晚幾個小時上班，辦公室調整工作時間，讓英格蘭球迷能有多幾個小時來「從前一晚的狂歡爛飲或痛苦的宿醉中恢復過來」。

畢竟，英國首相約翰遜也曾穿著10號球衣去溫布利看英格蘭對丹麥的 比賽。

全國放假一天

讓球迷賴牀晚一點上班，如果是輸球的話或許也就夠了，但如果是英格蘭贏球奪冠的話，僅僅是晚點上班也不足以說明足球在英國人心目中的地位。

英國首相約翰遜已經表示，如果是英格蘭奪冠的話，考慮在7月19日星期一全國放假一天慶祝。

7月19日原本是英格蘭計劃的解封日，從那一天開始大部分的新冠疫情限制措施都要鬆綁，包括社交距離和強制戴口罩都將要取消，娛樂場所全面開放，也不再限制娛樂和體育活動的人數限制。