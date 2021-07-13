解封還是不解封? 歐洲多國面臨艱難抉擇

36 分钟前

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 荷蘭此前解封使得一些城市的夜生活重新回歸。

在歐洲多國解除新冠封鎖措施之際，Delta變種病毒導致的新增病例激增態勢給多個政府帶來難題。

在荷蘭，新增病例在大部分限制措施解除後大量增加，使得該國政府重新推出部分禁令，首相馬克·呂特（Mark Rutte）於7月12日進行道歉，稱解除限制措施是一個「判斷錯誤」。

在法國，總統馬克龍（Emmanuel Macron）於12日宣佈，所有醫療工作人員必須在九月中旬前完成疫苗接種，否則可能面臨無薪風險。

而在英國，儘管感染率出現大幅上升，政府再度確認英格蘭將在7月19日進入放寬限制的最後階段，幾乎全部法定保持社交距離的措施將被移除。

荷蘭：年輕人病例激增

荷蘭在三周前放寬新冠限制措施，但由於年輕人大量在夜店、酒吧等場所聚集，導致該國感染率上升至今年以來最高水平，其中大部分病例為Delta變種病毒導致。

上周五（7月9日），荷蘭重新在酒吧、餐廳與夜店推出限制措施。其中規定舞廳與夜店必須關閉，餐廳與酒吧可以在遵循社交距離措施的條件下營業，但午夜至早上6時必須關閉，且禁止所有現場娛樂表演。

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上述規定於7月10日至8月13日之間執行。同時，荷蘭政府還取消了所有大型人群參加的多日活動，直至8月14日。

7月10日，荷蘭公共衛生機構宣佈該國單日新增病例超過1萬例，創下去年12月以來該國單日新高。

不過，新增病例大多數為年輕人，且住院治療病例並沒有出現顯著增長。

荷蘭成年人口中已有超過46%的人口（大部分為年齡較大人口）完成疫苗接種，而至少接種一劑疫苗的人口比例則超過77%。

呂特此前一直拒絶為放開限制措施承擔任何指責，他表示重啟是「合乎邏輯的一步」。而在周一，他向記者表示，「我們以前認為是可能的事情，結果在實踐中證明是不可能的」，「我們做出了不好的決定，我們對此表示遺憾並道歉」。

法國：馬克龍敦促國民接種疫苗

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 7月21日起，在法國進入酒吧、咖啡廳、商店、劇院等場所將需要出示「健康通行證明」。

法國的夏季度假季剛剛開始，重啟工作也正在逐步推進。上周末該國夜店在關閉一年多以來首次重新營業。

但確診病例數也在法國不斷增加，Delta變種病例還導致住院率出現上升。

9日，一個為法國政府就衛生問題提供建議的科學家小組警告稱，未來幾個月內法國可能出現第四波疫情，要想控制病毒傳播，可能需要高達95%的人口接種疫苗。目前法國接種一劑疫苗的人口比例剛剛過半，而完成兩劑接種的人口低於40%。

法國總統馬克龍在周一（12日）表示，所有醫療工作人員必須在九月中前完成疫苗接種，否則可能面臨無薪風險。這項要求適用於醫生、護士、行政工作人員及志願者。

他同時還稱，下月起，在法國進入商店、酒吧、電影院與進行長途火車旅行前必須需要展示健康通行證明。這種證明將會顯示用戶已經接種疫苗，或新冠病毒檢測結果呈陰性。

「我明白我在對你們做出什麼樣的要求，我也知道你們已經凖備好做出這個承諾，在一定程度上，這是你們責任感的一部分，」他於12日在電視講話上表示。

法國的強制疫苗接種要求適用於所有會與易感人群解除的人，因此所有在醫院、診所及護理院工作的人無論職位均需要遵循規定。

法國衛生部長表示，上述人群必須在9月15日之前接種疫苗，否則可能會面臨無薪風險。

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與此同時，健康通行證明已經在法國重啟的過程中得到使用，例如在過去的周末，法國夜店首次重新營業，進入夜店的顧客需要顯示健康證明。而從7月21日起，所有12歲以上的人要想進入音樂節類似活動、劇院及醫院，也將必須出示證明。

為鼓勵人們接種疫苗，法國政府規定，原本免費的核酸檢測未來將會變成付費服務，但有醫生診斷的情況除外。

在馬克龍周一講話播出後，法國疫苗網上預約平台Doctolib一度由於過多用戶使用出現崩潰。

英國：英格蘭下周如常解封

根據最新消息，英國政府將在7月19日按計劃對英格蘭進行最後階段的新冠限制措施解封。這意味著，英格蘭幾乎所有法定社交接觸限制將被解除。

但英國首相約翰遜（Boris Johnson）同時警告稱，「這場疫情尚未結束」，保持「謹慎」至關重要。

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然而最近，英國的感染率與住院率均急劇上升。12日，英國單日新增病例數達3萬4471例，較一周前增長26%。英國政府僱用的科學家估計，英國本輪疫情峰值將會在八月中旬以後到來，而高峰期每日住院人數可能會達1000人至2000人之間。

此前，英國衛生大臣賈偉德（Sajid Javid）還曾表示，今年夏天后期，英國每日病例數可能達每天10萬例，但他認為這不會「給全民醫療保健系統（NHS）帶來不可持續的壓力」。

約翰遜稱，新冠病毒將會持續給英國人帶來威脅，19日解封也不能使生活立即恢復到新冠疫情之前的狀態。他希望這個解封路線圖是「不可逆的」，但「為了做到那樣，這也必須得採取一個謹慎的方式」。

一些指引措施在解封後仍然會被保留。例如，雖然在一些封閉公共場所佩戴口罩的法律要求雖然將被取消，但賈偉德稱，在一些擁擠的室內區域仍然「預計並推薦」使用這項措施。

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 雖然在一些封閉公共場所佩戴口罩的法律要求雖然將被取消，但賈偉德稱，在一些擁擠的室內區域仍然"預計並推薦"使用這項措施。

英國夜店將自2020年3月以來首次重新營業，而對所有場所和活動的人數限制將被解除。對於聚集人數的限制和保持1米多距離的要求也將被取消。

但在夜店和其他有大型人群聚集的場所，政府鼓勵這些地方「出於社會責任感」使用新冠狀態證明。

英國政府還表示，如果未來有必要，保留在特定場所強制要求出示這種證明的權利。

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BBC衛生事務記者尼克·特裏格爾（Nick Triggle）表示，在新增病例攀升的情況下，英國政府宣佈英格蘭解封如期進行的決定是一場「重大賭博」。

他指出，這將是英國經歷的「首輪自然疫情」，此前幾輪疫情均通過封城與限制措施得到終結，如今這輪疫情的方案則是讓其自己耗盡。沒有一個國家嘗試過英格蘭這種做法，但同時，也沒有幾個國家擁有英格蘭這種由疫苗接種與自然感染帶來的免疫力。

英格蘭解封的決定得到了政府首席醫療官員惠蒂（Chris Whitty）及其顧問的支持。特裏格爾指出，感染率上升原本就是這一階段路線圖的一部分，伴隨解封推進，更多人群開始聚集，因此病毒自然更容易擴散。