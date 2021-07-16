氣候變化與國民健康：英國食品戰略評估報告建議對糖和鹽徵稅

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圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 評估報告稱，食品行業利用了人們對脂肪、糖和鹽的特別偏好製造不健康食品。

一份由英國政府委託進行的英格蘭食品政策獨立研究評估報告建議，政府應該對糖和鹽徵稅，而英國全民醫療服務體系應該給人們開需要吃的蔬菜清單。

這份評估報告由商界人士亨利·丁布爾比領導的團隊調研發佈。他說，對糖和鹽徵稅可以延長免費學校餐的供應，並支持英國最貧困者吃到更好的飲食。

這份名為《全英食品戰略》的報告希望讓全科家庭醫生嘗試開水果和蔬菜處方，以鼓勵健康飲食。

食品行業則警告，政府擬議中對糖、鹽徵稅將抬高食品價格。代表製造商的食品和飲料聯合會的伊恩•賴特表示，肥胖症和食品與貧困問題有關，需要採取措施解決貧困問題，幫助人們做出他們需要做出的選擇。

英國政府承諾在六個月內發表白皮書，預計將包括針對英國國家糧食戰略的政策建議。

這項由政府於2019年委託進行的評估稱，需要對現有食品體系進行歷史性的改革，以保護英國全民健保醫療體系，改善國民健康，保護環境。

該評估報告將新冠大流行描述為一次痛苦的現實核檢，揭示了與食品有關的不健康問題的嚴重程度。

氣候變化和物種減少

丁布爾比表示，高肥胖率一直是英國「悲慘的」高死亡率的一個主要因素。他還說，現在必須抓住時機，為子孫後代建立一個更好的食品體系。

上述評估報告稱，僅在英格蘭，不良飲食結構每年就造成6.4萬人死亡，並導致740億英鎊的經濟損失。

報告還說，超過一半的45歲以上的英格蘭人現在生活在與飲食相關的不良健康狀況中。

評估報告警告，英格蘭人的飲食習慣不僅損害了他們的健康，還破壞了環境。

根據這份評估報告，我們吃的食物的生產加工導致的溫室氣體排放約佔溫室氣體總排放量的1/4。

評估認為，目前的全球糧食體系是生物多樣性喪失、森林砍伐、乾旱、淡水污染和水生野生動物銳減的最大原因。食品業也是僅次於能源工業的第二大氣候變化因素。

拉圾食品

丁布爾比和他的團隊認為，垃圾食品是一個核心問題。

長達290頁的評估報告說，食品工業利用人們對脂肪、糖和鹽的「原始胃口」來創造人們幾乎無法抗拒的產品。

報告發現，如果以所含卡路里衡量，高度加工食品的價格比健康食品要便宜3倍。這是導致與食品相關的不健康狀況普遍的根本原因。

這份評估中最具爭議的建議是建議英國政府試圖通過對糖和鹽徵稅來解決這個問題。

評估建議，對批發用於加工食品或餐館和餐飲業的糖與鹽徵稅，糖是3英鎊/公斤，食鹽為6英鎊/公斤。

這將意味著使用這兩個重要成分的食物成本價格將有所提高。報告作者希望，這將激勵製造商通過改變配方或減少份量來降低產品中的糖和鹽含量。

評估小組估計，有關稅收每年還可籌集多達34億英鎊，而且可以將每個人每天攝入的卡路里減少15至38千卡。

這份國家食品戰略評估報告也認識到，因為糖稅和鹽稅提高某些產品的價格，可能會給最貧困的家庭帶來額外的經濟壓力。它提出了一系列建議，旨在向有孩子的低收入家庭提供新鮮食品和配料。

它建議從新稅收中籌集到的部分資金用於向收入在2萬英鎊或以下的家庭提供免費學校午餐。

這比目前規定的7400英鎊的上限大幅提高。報告稱，目前上限過低，以至於一些低收入家庭的兒童在午餐時間挨餓。

減少吃肉

這份評估還提出其他一些建議，建議政府增加支出，以改善低收入家庭的飲食和改善健康飲食教育。

圖像加註文字， 這份評估報告由商界人士亨利·丁布爾比領導的團隊調研發佈，得到了不少英國食品行業知名人士的支持。

它鼓勵政府設定一個目標，在10年內將全英國肉類消費量減少30%，並建議政府實行社區健康飲食計劃，包括由家庭醫生向受飲食不良或食物不安全影響的患者開水果和蔬菜處方，以及普及健康食品教育。

其他建議包括：

通過保證至少到2029年的農業付款預算，幫助農民過渡到更可持續的耕作方法；

將土地平均分配在高強度農業、環境友好型低強度農業和自然保護區之間；

制定貿易協議的核心標凖， 這樣廉價的進口食品就不會削弱英國的農業， 破壞其他地方的環境；

投資10億英鎊進行研發，以幫助改善英國國民飲食節構、發展可持續耕作方式和保護環境；

推行美食法案，旨在改善飲食相關健康，並推動食品體系的長期改善，等。

這份由兩部分組成的審查報告的第一部分於去年夏天發表，將糧食視為貿易協議和農業付款的一部分。

上述最新的建議得到了不少英國食品行業知名人士的支持。參與政府有關工作的一家機構的首席執行官大衛·哈爾彭對BBC表示，對糖和鹽徵稅可能有助於推動英國這方面的工作。

他將上述評估提出的概念與2018年4月英國政府推出的軟飲料糖稅進行了比較，該稅促使製造商整改，從產品中去除糖分。