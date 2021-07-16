「中國與俄羅斯間諜威脅」 英國軍情五處處長警告的三個重要看點

40 分钟前

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 英國軍情五處MI5處長肯·麥卡雷姆 （Ken McCallum）警告公眾應該像警惕恐怖主義一樣警惕來自俄羅斯、中國和伊朗的威脅。

英國國家安全情報機構軍情五處MI5處長肯·麥卡雷姆 （Ken McCallum）在最新公布的年度安全評估報告中警告英國公眾，要像警惕恐怖主義一樣警惕來自中國、俄羅斯、伊朗等「敵對國家」的間諜威脅。

這並不是麥卡雷姆第一次對來自中國和俄羅斯的威脅提出警告。

2020年4月出任軍情五處處長半年後，麥卡雷姆就曾在10月的首次公開講話中表示，英國正面臨「各種嚴重的」國家安全威脅，其中既包括中國與俄羅斯等國家的敵對行為，也包括迅速增長的右翼恐怖主義。

圍繞本次軍情五處處長所發出的安全報告，BBC中文梳理三個重要看點。

一、關鍵內容

麥卡雷姆發表這一安全評估報告之際，正值以美國為首的盟軍從阿富汗撤出之時，因此他警告說，國際部隊撤軍之後，阿富汗又可能被伊斯蘭極端分子用作基地，在國外策劃和實施襲擊，其中包括對英國的襲擊。

他還表示，MI5 每天面臨的威脅和間諜活動主要來自俄羅斯、中國或伊朗，以不同的國家或國家支持組織的形式進行，而英國在努力與這三個國家保持接觸的同時也必須處理應對這些威脅和間諜活動。

他警告說，這些威脅針對個人、數碼基礎設置，而間諜活動主要針對政府，也包括大學和企業。

他列舉的威脅和間諜活動包括：散佈虛假信息、尋求與公眾人物私下拉關係、盜取信息後洩密以造成政治影響、在社會中挑撥離間加深分歧，等等。

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 中國新任駐英國大使鄭澤光7月7日向女王伊麗莎白二世遞交國書。

據麥卡雷姆介紹，MI5 已經確認外國間諜在專業社交媒體網站上試圖變相操縱英國人，次數超過1萬次。外國間諜感興趣的包括英國的高科技企業、科研企業和出口企業的工作人員。

在周三（7月14日）公布的報告中麥卡勒姆透露，英國軍情五處已經增加了一倍資源處理來自國家層面的威脅。而這些威脅包括三年前俄羅斯使用神經毒劑在英國索爾茲伯里（Salisbury）毒殺前間諜、盜竊知識產權和網上虛假信息戰等。

他警告說，越來越多的情況下，英國公眾成為某些國家間諜活動的受害者。

他說：「只要有半點機會，這些敵對勢力就會破壞英國多年的潛心研究或投資。這種情況正在大規模出現，影響到我們所有人，影響英國的就業、公共服務和英國的未來。」

二、「中國威脅」

麥卡雷姆本次講話之後，中國官方尚沒有任何回應。不過，值得一提的是，就在麥卡雷姆講話的前一天，中國駐英國使館為新任駐英國大使鄭澤光舉行了線上招待會。

鄭澤光在致辭中表示，英國正面臨打造「全球化英國」新任務，中英關係又一次到了一個重要歷史關口，希望中英關係「排除各種干擾」繼續向前發展。

他說，一個和平發展的中國，對誰都不會是威脅；中國是英國的合作伙伴和發展機遇，而不是挑戰、威脅或對手。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 卡梅倫就任首相期間曾大力倡導加強與中國的貿易合作，英中關係出現「黃金時代」。

「在這個重大戰略問題上，不能有任何誤解誤判。相信富有歷史感和務實精神的英國朋友，能夠對此作出正確的判斷。」

中國有媒體報道了麥卡雷姆的講話，批評他又在「炒作反華話題」。

自2015年中國國家主席習近平訪問英國，雙方倡導的「黃金時代」達到高潮之後，雙邊關係隨著最近幾年美國與中國關係持續緊張而逐漸冷卻。香港國安法問題、華為5G在英國的使用問題以及新疆人權問題等，不斷導致英中關係緊張惡化。

在英國，政界、情報界近來一直發出關於中國威脅的警告。

2021年5月，英國外交大臣拉布指責中國和俄羅斯等專制國家利用數字技術進行「破壞，盜竊，或者控制和審查」，對西方的「社會和民主的基礎」構成威脅，呼籲各國團結起來「制定國際規則」。

三、敵對國家如何威脅？

英國皇家國際事務研究所（Chatham House）研究員、英國網絡信息安全公司牛津信息實驗室(Oxford Information Labs) 總裁艾米莉·泰勒（Emily Taylor) 向BBC廣播四台表示，本次英國軍情五處處長的警告「的確給人一種冷戰的感覺」，但其實在2020年，英國議會情報安全委員會就公布了極具爭議性的報告。

2020年7月英國議會情報安全委員會的報告批評英國政府在應對俄羅斯威脅的問題上一直處於下風，需要「立即有所行動」。

在該報告中，俄羅斯被認為是「一個強悍的對手，有能力、有實力，更重要的是，有意圖損害英國及其盟友的國家利益。」報告認為，俄羅斯將英國視為其最重要的西方情報目標之一。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 世界最大的肉類加工跨國集團JBS2021年6月受到網絡攻擊，影響多個國家的消費者。

中國也是該報告中的一項內容。報告認為，政府一方面要處理英中關係「黃金時代」經濟需求，另一方面有國家安全考量，但令人擔心的是在兩者之間是否取得了恰當的平衡。

泰勒說，那份報告批評政府把重點過於放在防範國際恐怖主義，而沒有投入足夠的資源應對來自俄羅斯、中國等其他國家的威脅。「從今年的綜合評估來看，今年很大提升了對這些敵對國家活動的（警惕）意識。」

據泰勒介紹，今年的網絡攻擊大幅飆升，幾乎每個星期都有影響重大的網絡攻擊事件，而對某些基礎設施的網絡攻擊能造成服務的中斷。

2021年6月，世界最大的肉類加工企業JBS的計算機網絡受到攻擊，市場肉類供應受到影響，而美國白宮表示，該公司認為勒索軟件攻擊來自一個可能位於俄羅斯的犯罪團伙。

2021年5月，當新冠疫情仍然沒有得到控制的時候，愛爾蘭衛生部門的電腦系統受到攻擊，某些地區的預約大幅度下降了八成，造成嚴重的問題。

2019年6月，英國為警察進行DNA測試、毒理學分析、槍支測試和計算機取證等工作的最大私營刑偵公司Eurofins遭到勒索軟件攻擊，警方不得不暫停與該公司的合作，導致法醫刑偵檢測受阻。

泰勒說，供水、醫療等人們生活的各個基礎設施都需要加強防範。