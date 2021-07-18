新冠疫情：英格蘭解封倒計時，衛生大臣賈維德確診新冠內閣密接者未定

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圖像來源，EPA 圖像加註文字， 賈維德剛剛於上月就任英國衛生大臣。

英國衛生大臣賈維德（Sajid Javid）的新冠檢測呈陽性，症狀「非常輕微」。他宣佈這一消息之際，英格蘭正凖備於周一（7月19日）取消戴口罩、群體活動等針對新冠疫情的大部分限制性措施。

賈維德已經接種了兩劑疫苗。他於周六（7月17日）晚間表示，自己核酸檢測結果為陽性。他說將繼續自我隔離，在家裏工作。

據了解，賈維德在周五會見了英國首相鮑里斯·約翰遜（Boris Johnson）。目前尚不清楚約翰遜是否會隔離。

與此同時，英國副首席醫療官喬納森•範-塔姆（Jonathan Van-Tam）教授警告，疫情在冬天可能會反覆。

英國單日新增確診數已經連續兩天超過5萬。繼周五出現51870例新病例之後，周六確診數達到54674例病例，有41人在新冠病毒檢測呈陽性後28天內死亡。上一次英國單日確診數超過5萬是在今年1月中旬。

賈維德的最新狀況

賈維德早些時候在推特上表示，周五晚上感到「有點昏昏沉沉」，於是進行了快速抗原檢測。

他說：「我很慶幸自己已注射了兩針疫苗，到目前為止，症狀非常輕微。」他接種的是牛津-阿斯利康（Oxford-AstraZeneca）疫苗。

賈維德後來在推特上進一步表示，核酸檢測證實了快速抗原檢測的陽性結果，該檢測在實驗室進行。他敦促尚未接種疫苗的人「盡快接種」，並鼓勵感到眩暈或接觸過陽性患者的人進行快速抗原檢測。

賈維德剛剛在不到三周前接替馬特·漢考克（Matt Hancock）出任衛生大臣。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 新冠疫情：英國即將解封，現在是合適的時機嗎？

英國內閣高官會不會集體隔離

包括內閣大臣在內的眾多英國官員正在等待進一步的消息，以確認自己是否需要進行自我隔離。

目前已知的是，賈維德周五在唐寧街10號和英國首相約翰遜有過會晤，時間在他自己感到不適前幾小時。除了約翰遜之外，他還在位於白廳（Whitehall）的英國衛生部辦公室出現，以及三次到訪下議院。他還於上周二訪問過倫敦南部的一家服務中心，這家服務中心內的人員已經百分之百全部接種了疫苗。

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 雖然曾與周五會晤過賈維德，英國首相鮑里斯·約翰遜並未被列為密接者。

截至周六晚間，約翰遜尚未被英國國民保健署（NHS）列為賈維德的密切接觸者。

根據相關法律，賈維德確診後，國民保健署會對他近期的密切接觸者進行調查，比如和他在1-2米距離內共處超過15分鐘的人。

疫苗接種在英國取得的效果

英國公共衛生部的一項研究發現，兩劑阿斯利康疫苗在阻止Delta變種病毒引發症狀性疾病方面有60%的有效性，該變種病毒目前在英國佔主導地位。兩針輝瑞（Pfizer）疫苗的有效率為88%。

英國公共衛生部門的另一項分析發現，疫苗對於防止因同一變種病毒而住院的情況非常有效，兩劑輝瑞疫苗的有效性為96%，而阿斯利康疫苗的有效性為92%。

英國副首席醫療官喬納森·範-塔姆教授說，疫苗不是100%有效，但可能挽救了英國約3萬人的生命。

他告訴BBC：「我們還需要繼續研發這些疫苗，因為它們完全改變了入院人數和死亡人數，取得了巨大成功。」

根據英國國家醫療服務體系（NHS）的說法，快速抗原檢測使用的是一種類似懷孕測試的設備，可以快速得到結果，適用於無症狀人群。核酸檢測主要用於有新冠病毒症狀或經快速抗原檢測結果稱陽性的人，這種檢測需要送往實驗室。

英格蘭解封爭議

英格蘭將於周一接觸絶大多數的社交限制規定，不過政府的指導方針建議，在商店和公共交通等封閉場所仍應佩戴口罩。

圖像來源，Getty Images

英國下議院健康特別委員會主席、前衛生大臣傑里米·亨特（Jeremy Hunt）警告，如果夏季住院率繼續上升，英格蘭可能要在秋季重新實行封鎖。

亨特表示，國家醫療服務體系面臨的形勢「非常嚴峻」。「儀錶盤上的警示燈閃爍的不是琥珀色，而是紅色，」他在接受BBC Radio 4 Today節目採訪時表示。

為政府提供諮詢的一名科學家表示，英國可能面臨「長期」病例上升，直到秋季。

倫敦衛生和熱帶醫學院（London School of Hygiene and Tropical Medicine）教授、緊急情況科學顧詢小組成員約翰•埃德蒙茲（John Edmunds）表示，未來幾周內，每天新增感染人數可能達到10萬人。