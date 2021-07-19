新冠疫情：英格蘭「自由日」的豪賭——病例激增之際全面解封

帕雷德斯（Norberto Paredes）

BBC 新聞

1 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 從7月19日起英格蘭絶大部分場所不再需要戴口罩，但是倫敦地鐵還是堅持要求乘客戴口罩

倫敦市中心的大街小巷似乎已經恢復了疫情之前繁忙景象：車水馬龍，交通堵塞，商店開門迎客，一眼望去四下都是人。

這就是英國俗稱「自由日」前夕的街頭氛圍。

儘管英國面對的仍然是傳染性更強的Delta變異毒株所導致的病例激增，7月19日，英格蘭僅剩的一些防疫限制也幾乎全盤解除。

各地夜總會重新開放，社交疏離要求被取消，公共活動不再有人數上限；絶大多數公共場所不再必須戴口罩，但是倫敦公交系統還將繼續要求乘客戴口罩。

英國首相約翰遜此前曾經說，由於疫苗接種普及程度高，英格蘭可以「再走一步」。

他還說，會有更多的新冠患者住院、死亡，但是綜合考慮到疫苗、季節等方方面面的因素，「現在是時候了。此時不解封，更待何時？」

英國的批評聲音說，現在這種局面下全盤解封的做法是「不負責任」、「危險」、「狂賭」。

儘管有分析認為，約翰遜首相這一次下的政治賭注相當高，但也有分析指出美，他敢於下決心的一大主要原因就是疫苗接種率高。

確診病例激增

最近，英國新冠確診病例連日急增。

回顧今年一月，估計英國每10個新冠確診病例中就有1人病症嚴重到需要住院治療，每60個確診病例中有1例死亡。

現在，住院的風險估計在每40-50例中有1例，死亡是千分之一。

英國已經有87%的承認接種至少一劑疫苗，三分之二完成接種。

英國原定於6月12日全面解封，當時保守黨政府決定推遲一個月，以便加速推廣疫苗接種。

解封之際，首相約翰遜說，疫情「仍未結束」、「謹慎至關重要」。

「解開安全帶、猛踩剎車」

但是批評人士說，儘管首相的語氣略有緩和，但是，解封計劃的風險仍然相當高。

反對黨工黨議員阿什沃斯（Jonathan Ashworth）形容，政府的做法是「解下安全帶、猛踩剎車」。

代表交通運輸行業工人的「聯合工會」說，解除搭乘公交必須佩戴口罩的指令是「嚴重失職」，因為口罩可以預防傳播病毒、增加乘客和工作人員的安全感。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 約翰遜：此時不解封更待何時？

英國醫學會（BMA）主席納格堡爾（Chaand Nagpaul）醫生說，解封「危險」、「可能導致嚴重後果」。

此前納格堡爾醫生曾經批評政府誤導公眾、「期待重返新冠之前的社會、任何人都不需要採取任何措施來預防病毒傳播。」

拉夫堡大學的羅伯森（Duncan Robertson）博士形容，解封像是「從核反應堆中取出控制棒，」「局面會比現在進一步惡化，而且，我們也不知道什麼時候疫情才觸峰。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 「自由日」前的倫敦已經繁忙起來了

萊斯特大學病毒學家朱立安·唐（Julian Tang）說，政府過高估計的疫苗的有效性。他指出，疫苗並不能防止所有人不感染、不生病，此外，變異毒株也可能影響疫苗的效力。

他說，解封應該更小心，「不用一步到位。」

「我們沒有自由」

過去幾個星期，許多人--特別是那些體質虛弱的人--說，對他們來說，「自由日」意味著更多的擔憂、害怕。

74歲的杜芬（Rosie Duffin）患有繼發性乳腺癌，雖然她已經完成疫苗接種，但是她說，聽說人們不用戴口罩了，感覺「很驚恐」。

「好可怕，別人不戴口罩的自由不可避免地會限制我參與日常生活的自由。」

「對別人可能是自由，對我們，肯定不是。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 有研究發現，歐洲杯期間感染率增加

但是，英國政府認為，再次推遲解除限制可能更不容易，比如到了秋天，流感病毒可能開始捲土重來。

新近出任健康大臣的賈維德說，英國要「學會和新冠共存，就像和流感一樣」。

BBC健康記者特裏格爾說，沒有其他任何一個國家做過英格蘭正在做的事：面對病例激增去解封，「但是，從疫苗、自然感染獲得如此高的免疫力的其他國家也不多」

英國大學學院的馬德里格爾（Alejandro Madrigal）博士說，經濟和社會因素也影響了英國政府的防疫選項。

「疫情很快就會結束的承諾作過好多次了，不難理解，任何一個國家都希望盡快走出公共健康危機。」

英國政府的這次「賭博」會帶來豐碩收益還是更大損失？目前下結論可能還為時過早。