新冠疫情：爆料稱英首相去年拒絶封城因死者都是老人——約翰遜前軍師卡明斯BBC專訪三大焦點

8 分钟前

圖像加註文字， 卡明斯指控約翰遜把個人利益置於公眾利益之上。

英格蘭解除強制戴口罩、限制群體活動等2019年冠狀病毒病（COVID-19；新冠病毒）防疫措施，引起新一輪爭議之際，唐寧街10號英國首相府前首席顧問多米尼克·卡明斯（Dominic Cummings）對BBC稱，首相約翰遜（Boris Johnson）多次猶豫應否實施禁足封城，理由是感染病毒而死的人「基本上都超過80歲」。

卡明斯還聲稱，約翰遜曾給他發信息稱：「我再也不相信那些說NHS（國民保健服務）應接不暇的鬼話。」又說首相情願新冠病毒在英國傳的「漫山遍野」，都不要毀滅英國經濟。

卡明斯是在接受BBC政治事務編輯勞拉·昆斯伯格（Laura Kuenssberg）專訪時作出上述指控。BBC在星期二（7月20日）播出有關是次專訪的特別節目。

唐寧街一名發言人回應稱，疫情爆發以來，約翰遜首相採取了「保障生命與生計的必要措施，且都是根據最好的科學建議」來制定，政府「透過三次全國封城禁足」來避免NHS「應接不暇」。

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 2020年11月，經歷一場權力鬥爭之後，卡明斯辭任首相府首席顧問。

焦點一：約翰遜不欲封城？

2020年夏天，英國新確診感染新冠病毒病例曾經下降，但入秋之後馬上反彈，這在英國政府內部引發何謂有效措施的辯論。

卡明斯對BBC說，英國政府首席科學顧問帕特里克·瓦倫斯爵士（Sir Patrick Vallance）與英格蘭首席醫學官克里斯·惠蒂教授（Prof Chris Whitty）自9月中起一直倡議實施更嚴格的禁足措施。瓦倫斯爵士與惠蒂教授拒絶發表評論。

卡明斯聲稱，約翰遜首相當時說：「別，別，別，別，別，我才不會這樣做。」

卡明斯說，約翰遜總聲稱「部分媒體與保守黨員嚎叫」不要提升限制措施，又「總是引用」他曾經擔任專欄作家的《每日電訊報》，並稱之為「我真正的老闆」（my real boss）。

10月13日，英國新冠病毒死亡人數增至每日超過100，工黨領袖凱爾·史塔默爵士（Sir Keir Starmer）呼籲實施「熔斷式」（circuit-breaker）封城兩到三周，但政府反對。

在一段BBC閲覽到，於10月15日發出的WhatsApp信息中，約翰遜似乎形容自己「稍微被新冠病毒死亡數據動搖」。

首相似乎寫道，在「年齡中位數」方面，男性死者介乎81至82歲，女性死者則是85歲，「這可是高於預期壽命，那就誰染新冠誰長壽好了。」

「60歲以下的沒多少要進醫院……進了也幾乎都活過來了。我再也不相信那些說NHS應接不暇的鬼話。哥們，我想我們得修正一下（政策）……這個國家80歲以上的人最多有300萬。」

據報首相繼續寫道：「這說明我們不會採納全國封城。」

但首相還是在10月31日宣佈在英格蘭封城四周，並稱數據顯示要是不採取「強硬行動」，死亡人數或會達到「每天幾千人」，有必要透過此舉來保衛NHS。

焦點二：危急時刻約翰遜還想照常覲見女王？

卡明斯對BBC稱，在疫情爆發初期，他曾介入阻止約翰遜首相如常每周覲見女王。女王當時已經93歲。

卡明斯聲稱，在2020年3月18日，首相說：「我要去覲見女王……我每個星期三都這樣做。去（sod this）！我這就去覲見。」

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 約翰遜首相當面覲見女王直到今年6月才恢復舉行。

卡明斯補充說，他跟首相說：「辦公室裏還有人在隔離，你可能染了新冠病毒，我可能染了新冠病毒。」

「你不能覲見女王。要是你把新冠病毒傳染給女王怎辦？你當然不能去。」

他繼續說：「我就說，『要是你把新冠病毒傳染給她，而她駕崩，那你怎麼辦？你不可以這樣做，這樣的風險冒不起。這完全是神經病。』」

「而他（首相）說——他基本上就是想都沒想清楚——『那好……我不能去。』」

唐寧街否認曾發生此事，白金漢宮也拒絶評論。

不管你信不信，卡明斯的話還是有分量的

BBC政治事務編輯 勞拉·昆斯伯格（Laura Kuenssberg）

他跟約翰遜以最嘆為觀止的方法決裂已經不是什麼秘密。這位前幕僚既是當代歷史的重要證人，也同時有他自己的議程。有人指責他試圖重寫歷史，讓自己顯得更可愛。

保守黨內有許多人認為，最近幾個月他不斷明刀明槍地攻擊約翰遜，早已讓他名譽掃地；下議院議員們早已質疑他沒能提供壓倒性證據，支持他已經作出的爆炸性指認，而這讓他們感到氣餒。

畢竟他作為一個競選專家，曾經四處挑事，把現實玩弄於鼓掌之間，大眾質疑他還可不可信，不無道理。

這次採訪也許會讓你想朝著電視機扔石頭，但他的聲稱大體上就是他所相信的事發經過。

無論好壞，這也許能幫助你更加理解過去幾年到底發生了什麼事，他與約翰遜非比尋常的決裂到底是怎麼回事。

無論你怎麼看卡明斯其人，出了大事，他總會在場。

焦點三：那趟禁足期間的長途自駕

2020年3月27日——英國全國封城禁足實施第四天——卡明斯開車載著妻兒，從倫敦到其父母位於位於英格蘭東北部杜倫郡（County Durham）的農場。

在杜倫郡留宿期間，他在4月12日開車到巴納德城堡（Barnard Castle），路程30英里（48公里）。卡明斯後來聲稱，這是為了開車260英里（418公里）返回倫敦前，測試一下自己的視力。

事情曝光，引起全國公憤。在政府嚴格禁止非必要長途旅程之際，卡明斯此舉被質疑是雙重標凖。

卡明斯在這次BBC專訪中說，開車去巴納德城堡的路上，他想要弄明白「我能開得了車嗎？」

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 2020年5月25日，卡明斯在唐寧街10號首相府的後花園會見記者，回應杜倫之行所引發的爭議。

卡明斯還說，因為倫敦住家有保安問題，他在夫人病倒，出現疑似感染新冠病毒症狀之前，就已經決定要把家屬搬到杜倫郡居住。

當被問到他在5月25日在唐寧街首相府玫瑰園裏召開特別記者會時，為何給出一個「不是100%真實」的故事來時，卡明斯承認「我們應對整件事情的方法都是錯的」。

卡明斯說：「我當時該做的要不然就是辭職，且什麼都不說，要不然就跟家人談，跟他們說：『聽好了，我們只能坦白交代一切。』」

唐寧街還有什麼回應？

卡明斯在專訪中不斷被追問，請他提出證據證明其說法。卡明斯稱，要是能舉行公開研訊，他的聲稱就能夠得到佐證。

一名唐寧街首相府發言人說：「打從疫病大流行開始，首相根據最好的科學建議，採取了保障生命與生計的必要措施。」

「他領導的政府交出了歐洲最快的疫苗接種計劃，透過強制無薪休假（furlough）計劃玩久了數以百萬計職位，還透過三次全國封城來避免NHS超出負荷。」

「政府把精力完全集中到小心翼翼地從疫情恢復過來，且重建得更好之上。」

身處英國觀眾可在英國夏令時間星期二19:00在BBC電視二台（BBC Two）收看《卡明斯專訪》（Dominic Cummings: The Interview），該節目將稍後於 BBC iPlayer 提供點播。