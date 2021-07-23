英國利物浦海事商城從世界遺產名錄中除名的前因後果

14 分钟前

圖像來源，Getty Images

聯合國教科文組織(UNESCO) 世界遺產委員會決定，英國利物浦海事商城從世界遺產名錄上除名。

在中國福州召開的第44屆世界遺產大會在無記名投票後作出這一決定，原因是：利物浦濱海區作為世界遺產的價值，遭受了不可逆轉的損害。

聯合國教科文組織說，在利物浦濱海區的開發項目、包括計劃中的新埃弗頓體育場，對歷史遺跡造成了「嚴重損害」。

「難以理解」

利物浦市長瓊安·安德森（Joanne Anderson）對這一決定表示「難以理解」。

她說，利物浦的世界文化遺產處於有史以來最好的狀態，幾十座受保護的建築和公共場所從數億英鎊的投資中獲益。

她還透露，將與政府聯手研究利物浦是否可以對這一決定提出上訴。

利物浦是英國著名樂隊披頭士（The Beatles）的故鄉，有悠久的航海歷史。

2004年聯合國教科文組織將利物浦列入《世界遺產名錄》，認可這個城市在18世紀和19世紀作為世界主要貿易中心之一的影響力並表彰其開創性的碼頭技術、運輸系統和港口管理。

保護與發展

利物浦位於英格蘭西北部，是英國第二大貿易港，也是一個有深厚文化、體育、藝術和歷史底蘊的城市。

利物浦富有特色的拱頂牌樓下、鵝卵石街道邊布滿了畫廊、博物館、酒吧，孕育了許多世界聞名的藝術家、喜劇演員、發明家和政界要人，包括風靡世界的披頭士樂隊。

利物浦也因足球享有盛譽，有利物浦、埃弗頓兩大著名的俱樂部；它還是最著名的安特裏國家賽馬大賽的起源地。

2008年，利物浦曾成為歐洲文化之都。

但這座歷史名城面臨的一個重大挑戰是如何在保護文化遺產和繼續發展經濟之間找到平衡。

圖像來源，Everton FC 圖像加註文字， 正在利物浦海濱興建的新埃弗頓體育館樣圖。

2004年，利物浦正式名列世界遺產名單時，利物浦一號購物中心還沒有興建，價值數百萬英鎊的埃弗頓體育館也沒有人提出構想。

而現在，正是這些項目被認為造成了「過度開發」的後果，嚴重影響了利物浦海濱的歷史韻味。

英國廣播公司BBC利物浦地區電台的記者克萊爾·哈米爾頓（Claire Hamilton）說，在利物浦，有些人認為並不需要「世界遺產」這個頭銜，特別是在一個過去幾十年一直被忽視、年久失修的破舊地區；確實，很多人來利物浦的歷史名勝參觀，但那並不是因為利物浦名列世界遺產名單，而是為了披頭士樂隊、足球、食物和歷史。

但是，利物浦被除名也讓部分人擔心，今後這座城市在保護遺產、建築、歷史方面的動力和能量會銳減，會出現更多隨心所欲、缺乏規劃的開發項目。

利物浦歷史

利物浦的世界遺產從著名的海濱，穿過傳統商業區，延伸到聖喬治廳。

利物浦申請世界遺產的核心是在18和19世紀作為全球主要港口的歷史，當時它在大英帝國的發展中發揮了重要作用。

當時利物浦是人口大規模流動的樞紐，歐洲很多移民經過這裏前往美洲。

歷史上，利物浦還曾是跨大西洋販奴的關鍵港口。

二戰結束後，利物浦的皇家阿爾伯特碼頭成為英國最大的單一一級保護建築群。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 1915年第一次世界大戰期間，12000官兵在聖喬治廳外舉行閲兵式。

《世界遺產名錄》

聯合國教科文組織於1972年開始編製《世界遺產名錄》，最初命名了12個，其中包括美國的黃石國家公園和埃塞俄比亞的拉利貝拉洞穴教堂。

目前，在教科文組織的167個會員國中，有超過1100個歷史文化遺址列入該名錄。

最近新增的遺址包括新西蘭西南部的蒂瓦希普納穆(Te Wahipounamu )公園。

中國從1986年開始申報教科文組織世界遺產項目。截至目前，中國共有世界遺產55處，包括長城、天壇、莫高窟、兵馬俑等。

在利物浦海事商城被除名之前，英國共有32處世界遺產，其中包括巨石陣、前首相丘吉爾出生地布萊尼姆宮、倫敦塔、坎特伯雷大教堂、倫敦著名植物園邱園、巴斯城，等等。

如今利物浦成為被除名的第三個世界遺產地。

2007年，阿曼的阿拉伯羚羊保護區(Arabian Oryx Sanctuary)因偷獵和棲息地退化問題而被教科文組織除名，成為第一個被除名的世界遺產。