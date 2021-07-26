倫敦水災：氣候變化會議舉行之際暴雨來襲 醫院、地鐵站、公路淹水關閉

20 分钟前

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 首都倫敦東北部以至於市中心都受到暴雨影響，淹水處處。

連場暴雨侵襲英國倫敦東北部造成大面積淹水，一些地鐵站、公路受災需要關閉，至少兩家醫院急診室受災，公開呼籲求助民眾轉往其他醫院。

倫敦消防隊（London Fire Brigade）表示，星期天（7月25日）他們在短短數小時內接到約300個報警電話，主要涉及地庫與道路淹水。目前暫無消息稱水災造成人員傷亡。

水災發生之際，世界51國高級官員正透過網絡連線或親身到倫敦參加一連兩天會議，為今年11月舉行的聯合國氣候變化蘇格蘭格拉斯哥會議（COP26）擬定談判框架。

道路變運河

暴雨之下，英國首都很多地區出現淹水，其中以東北部情況最為嚴重。2012年倫敦奧運主場館所在市鎮斯特拉福德（Stratford）的大型商場內，管理人員與店家忙於清理積水。

沃爾瑟姆斯托區（Walthamstow）巴士乘客戴茨（Chris Date）拍到馬路積水淹過人行道的情況，他向BBC形容：「那是運河，不是馬路。」

圖像來源，Chris Date 圖像加註文字， 巴士乘客戴茨（Chris Date）眼中的「運河」。

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 淹水主要發生在東北部，但市中心聖詹姆士公園雨量全倫敦最高。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 在倫敦Nine Elms區，一位摩托車司機闖過馬路淹水。

至少八座地鐵站與一座倫敦地上鐵（London Overground）車站因水浸關閉，橫跨泰晤士河要道黑牆隧道（Blackwall Tunnel）、進城要道A12公路與倫敦北環路快速（North Circular）部分路段也要封閉。

倫敦運輸署（Transport for London）呼籲市民留意官方路況信息，大倫敦警察廳輔警隊（Metropolitan Police Special Constabulary）呼籲駕駛者一旦遇到前方道路積水，切勿強行前進。

倫敦市中心的聖詹姆士公園（St James's Park）星期天錄得41.6毫米雨量，使其成為全國「最濕潤」之地。

英國氣象局氣象學家史蒂文·基茨（Steven Keates）說，這場暴雨是近期周邊地區熱浪空氣上升冷卻期間與其他氣流交匯而成，天氣預報員普遍呼籲凖備開展暑假的旅客防範洪水、暴風雨和強勁疾風。

英國環境署（The Environment Agency）向大倫敦至少三處地區，以及英格蘭南部三組地區發出洪水警告，另19處地區發出輕微水浸警告。

圖像來源，Mariya Peeva 圖像加註文字， 倫敦東北Woodford區居民在家門前自搭臨時防水閘門。

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 倫敦西敏寺議會廣場上兩位女士瑟縮在一把雨傘下。

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 倫敦市中心Horse Guards Road一位騎車者涉水而行。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 一些汽車與巴士因馬路積水動彈不得。

氣候變化峰會倒計時

水災發生之際，51國代表正商討如何為限制全球變暖至不多於1.5攝氏度制定談判框架。

英國任命的COP26主席阿洛克·夏爾馬（Alok Sharma；岑浩文）說：「我們在世界各地，在每個人的家門前，都清楚看到當氣候變化失控會造成什麼後果。我希望這次會議能成為一個契機，為格拉斯哥COP26最終協議籌劃遠景，並在負責實現這遠景的諸位部長之間形成團結。」

然而，世界各國領袖在能否讓燃煤淡出能源供應舞台，以至於訂立更進取的減排目標方面承受著不少壓力，給這些目標許諾也不一定能獲得本國支持。

蘇格蘭愛丁堡大學（University of Edinburgh）氣候變化講師莎拉·艾沃裏博士（Dr Sarah Ivory）對BBC說：「要是他們無法讓這些計劃在本國議會通過，那某程度上他們只能做做承諾，或者說承諾什麼都無所謂。這些目標背後有著非常複雜的實踐程序。」