英國首相約翰遜夫人宣佈懷孕有喜 期待「彩虹寶寶」

37 分钟前

圖像來源，Rebecca Fulton/Downing Street/PA Wire 圖像加註文字， 約翰遜與新婚妻子凱麗·西蒙斯在唐寧街10號

英國首相鮑里斯·約翰遜的夫人凱麗宣佈懷孕的消息，幾個月之前她曾有過一次流產「非常難過傷心」。

約翰遜首相的夫人在社交網站Instagram上宣佈了這一消息，說她希望今年聖誕節能有一個「彩虹寶寶」。

她寫道，雖然她倍感「再次懷孕的幸福」，但她也「非常緊張」。

約翰遜夫人在2020年4月生下了他們夫婦的第一個兒子威爾弗雷德。

所謂「彩虹寶寶」是指女性經歷過流產、死胎或新生兒死亡後誕生的孩子。

凱麗在Instagram上寫道：「今年年初我流產了，這讓我非常難過傷心。」

「能夠再次懷孕，我感到非常幸運，但我也感到緊張萬分。」

「對許多人來說，生育本身可能是一件非常艱難的事，特別是在像Instagram這樣的社交平台上，一切看起來都總是很順利的樣子。」

「我發現聽到那些曾有過痛失親人經歷的人的聲音能帶來真正的安慰，所以我希望以這種方式分享我的經歷，希望通過這樣的小小方式能幫助到其他人。」

約翰遜夫婦於今年5月在威斯敏斯特大教堂舉行了一個小型婚禮，這使約翰遜成為近200年來第一位在任時結婚的英國首相。

這是約翰遜首相的第三段婚姻，他與第二任妻子瑪麗娜·惠勒（Marina Wheele）有四個孩子。