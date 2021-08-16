倫敦市中心出現一座人造假山 大理石拱門小丘的爭議

44 分钟前

圖像加註文字， 威斯敏斯特地方政府承認，大理石拱門小丘開幕過於倉促，尚未凖備好

倫敦最新地標「大理石拱門小丘」（Marble Arch Mound）向公眾開放後爭議不斷，究竟這是什麼景點？又為什麼要在倫敦市中心搞一座人造假山呢？

大理石拱門在哪裏？

位於倫敦市中心的大理石拱門（Marble Arch）是一座歷史建築，矗立在牛津街西端、海德公園東北角的這個位置已經至少有170年。

但是經過多次都市更新和街道拓寬，大理石拱門現在位於一個大的交通圓環中心，平常少有行人會走進去，大多只是乘車經過時看到而已。

過去曾經有人建議將大理石拱門從現在的位置遷移到街對面，成為海德公園的一部分，但是這個建議始終沒有付諸實現。

為什麼要建小丘？

2020年全球爆發新冠疫情，英國先後多次封城，倫敦市中心和牛津街購物區也不復往日熱鬧。

購物區所在地的威斯敏斯特地方政府（Westminster City Council）於是提出了在大理石拱門旁邊建造一座臨時性人工假山的計劃，希望能在疫情過後吸引遊客回到市中心購物、休閒、消費。

計劃中的人造假山有25米高，是由荷蘭的MVRDV建築公司設計，最初的預估預算為330萬英鎊。

威斯敏斯特地方政府希望，在2022年1月拆除前，這座臨時性的人工假山能吸引20萬遊客購票登頂觀看，還有「數以百萬計的」路過者都能夠瞥見這個景點。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， Visitors react to London's newest tourist attraction

評價如何？

在計劃通過之後，大理石拱門小丘2021年5月動工，7月底開放，票價定在4.50至8英鎊之間，但沒幾天卻又因為負評連連而暫時關閉。

首批購票參觀的遊客表示，現場看起來就像一個仍在施工的工地，花草甚至都開始枯萎了。

還有一名觀眾對BBC表示，「要買票爬上一個小丘，說實在感覺有點奇怪。」另一人表示，「沒有人知道為什麼這裏會出現一個土石堆。」

大理石拱門小丘關閉整理不久後又重新開張，而且還宣佈8月份免門票參觀，並對之前購票參觀的遊客退款。

圖像加註文字， 大理石拱門小丘開幕時看起來像仍在施工

花了多少錢？

威斯敏斯特地方政府表示，已經對這個項目展開檢討，「以了解是哪裏出錯，並確保不會再次出錯。」

但這個項目的總預算從最初預估的330萬英鎊一路增加，到現在實際預算已經漲到600萬英鎊。

用這麼多的公共支出建一座「壽命」6個月的人造假山已經飽受批評，負責這個項目的威斯敏斯特地方政府副領導人卡普蘭（Melvyn Caplan）也宣佈辭職。

威斯敏斯特地方政府領導人羅巴坦（Rachael Robathan）發表聲明說，預算加倍「完全不能接受」，她「很遺憾地」接受副領導人的辭呈。

但她也為大理石拱門小丘辯護，「這個項目旨在吸引遊客回到倫敦市中心，什麼都不做是不行的，所以我希望人們親自來看看再作評價。」