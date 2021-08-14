BBC譴責俄羅斯當局拒絶為其記者續簽證

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圖像來源，Sarah Rainsford 圖像加註文字， 莎拉·雷恩斯福德是資深記者。

俄羅斯拒絶為英國廣播公司（BBC）駐該國記者續簽簽證遭譴責， BBC稱此舉是「對媒體自由的直接攻擊」。

BBC敦促俄羅斯官員重新考慮「驅逐」目前居住在莫斯科的莎拉·雷恩斯福德（Sarah Rainsford）。

俄羅斯官方媒體稱，雷恩斯福德需在本月底簽證到期前離開。

報道稱，此舉是為了報復英國拒絶向俄羅斯記者發放簽證。

「越過所有紅線」

俄羅斯外交部發言人瑪麗亞·扎哈羅娃（Maria Zakharova）在 Telegram 上的一篇帖子中表示，政府已多次警告稱，將回應她所謂英國通過簽證問題迫害俄羅斯記者。

俄國國營Rossiya-24電視台周四晚間表示，一些有政府背景的俄羅斯新聞機構的記者， 例如來自今日俄羅斯廣播公司（RT） 和在線媒體Sputnik，沒有獲得英國政府的記者證去報道國際事件。

「莎拉·雷恩斯福德要回家了。根據我們的專家的說法，這位BBC 莫斯科分社記者不能夠延長她的簽證，因為英國在媒體領域已經越過了我們所有的紅線，」報導說。

「驅逐莎拉·雷恩斯福德是我們的對等回應，」它說。

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BBC 總裁蒂姆·戴維 （Tim Davie）在一份聲明中說：「莎拉·雷恩斯福德被驅逐是對媒體自由的直接攻擊，我們毫無保留地予以譴責。」

「莎拉是一位傑出而無畏的記者。她會說一口流利的俄語，對俄羅斯和前蘇聯進行獨立而深入的報道。她的新聞報道為 BBC 的全球數億觀眾提供了信息。」

「我們敦促俄羅斯當局重新考慮他們的決定。與此同時，我們將繼續獨立、公正地報道該地區的事件。」

英國外交部稱此舉是「俄羅斯當局的又一無法自圓其說的舉措」。

雷恩斯福德是一位經驗豐富的外國記者，曾在哈瓦那、伊斯坦布爾和馬德里工作過。

最近，她在白俄羅斯的報道贏得了尊重，本周早些時候她就侵犯人權問題向長期擔任總統的亞歷山大·盧卡申科（Alexander Lukashenko）提出了挑戰。

當被問及英國針對該國的最新制裁時，總統說：「你會被自己的制裁哽到……你是美國的走狗！」

這是十年來第一位被俄羅斯驅逐的英國記者，是兩國關係惡化背景下出現針鋒相對的舉動。