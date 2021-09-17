英國約會簡史：從保護家產到尋找真愛的變遷

1 小时前

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一般認為，約會（Dating）一詞由美國專欄作家喬治·阿德（George Ade）在1896年的《芝加哥紀錄報》中首次使用。

喬治在專欄中講述了小職員阿蒂的故事。阿蒂懷疑女友在和他交往的同時還與其他男子約會，他當面質問她：「是不是我的日子（date）都被別的男子佔了？」，暗指女友日記本中的日期已經填上和其他男子的約會計劃。

當今社會，同時和一個以上的對象約會並非極端罕見，但歷史上並不總是這樣。

保護財產

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 今天女性有更多選擇和自由，但過去卻不是這樣。

曾幾何時，約會的目的並不是要去找一個心有靈犀的戀愛對象或者靈魂伴侶，約會是為了找到一個信得過的人，這樣就不用擔心自己的財產被人揮霍一空。

《約會奇史》（The Curious History of Dating）的作者霍奇森（Nichi Hodgson）解釋，英國1870年通過的一項法律意味著「女性結婚後無法保留所繼承的房產、金錢或商品」。

霍奇森說，因為女性必須把自己的財產交給婚姻伴侶，可想而知，嫁給誰非常重要。她們希望對方不會把財產揮霍一空。

還有，從歷史上看，只有國王才能批准離婚。因此，除非人脈廣泛、神通廣大，將來不要因為嫁錯人而後悔至關重要。

但那時的後悔或許也並非由於不再相愛，事實上，墜入愛河並不是結婚的先決條件。不過霍奇森解釋說，在啟蒙運動（也稱啟蒙時代，the Enlightenment）期間，這一切都出現轉變跡象。

到了維多利亞女王與阿爾伯特親王（倆人因愛情而結婚）結婚時，公眾對為愛而婚的看法逐漸改變。

循規守紀

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 英國過去也講究門當戶對。

但是，當時男女青年的約會規矩仍然異常嚴格。如果男士想追求某位女士，必須先發邀請，然後必須由僕人請進門，雙方家人必須要同意這段關係......總之，先決條件一大堆。

不過霍奇森說，雖然人們在決定結婚時仍然看重雙方的經濟和社會地位是否匹配，即所謂的門當戶對，但是，愛已經成為一個考慮因素。

「比如你與某人熱戀，對方與你的社會地位大致相同，且小有積蓄，這一般來說是沒有問題的。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 女性過去擇偶首先考慮的是男子的可信度。

一旦雙方安排見面，有一點至關重要：一定要有監護陪伴（chaperone）人在場，監護人通常是家人，比如媽媽或是姑姑。她們會陪伴赴約，確保一切光明正大。

但霍奇森說，隨著一戰爆發，這種陪伴監護系統開始走向瓦解。其中一個原因是女性開始為援助戰爭而工作，這大大增加了她們的自由。

陪伴現象銳減的另一個主要因素是開始允許女性騎車。後來女性還可以自己乘火車旅行。火車成了她們有機會邂逅他人的地方。如果有時間，她們還會到海邊旅行，由此衍生出假日戀情。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 約會也隨社會變遷而改變。

分水嶺時刻

從那時起，可供選擇的約會對象越來越多。今天，人們可選擇的對象簡直太多了，但在20世紀中葉那可是一種奢侈。

霍奇森說，直到1960年代，各行各業、不同背景的人們才開始真正交往融合，例如，倫敦成了一個不同種族和社會背景的大熔爐。

1964年當英國肥皂劇《10號急診室》（Emergency Ward 10）中兩位不同種族和膚色的演員在劇中親吻，英國公眾第一次看到了英國電視上跨種族人親吻的畫面，這成為一個分水嶺時刻。

公眾人物以及流行文化人物這樣做，讓普通大眾更樂意效仿。霍奇森說，這慢慢打破了人們交往和約會的界限。之後，隨著互聯網的發明，約會對象的選擇更是數不勝數。

破解密碼

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 霍奇森表示，表面上看好像LGBT約會不存在一樣，但實際上還是有的，只不過是因為非法而嚴格保密而已。

傳統約會歷史往往主要集中介紹在異性戀方面 - 例如，所有求愛規則都圍繞男女之間如何求偶和互動。

那歷史上LGBTQ+（ LGBT是女同性戀者、男同性戀者、雙性戀者與跨性別者的英文首字母縮寫，Q是指對性別認同自己疑惑者或性別酷兒，即拒絶接受傳統性別二分法者）群體的情況又是怎樣呢？

霍奇森說，表面上看LGBT約會似乎不存在，但實際上並非如此，只不過是因為非法而嚴格保密。

為了避免讓警察抓住，人們在雜誌廣告中使用巧妙的代碼，向知情人表明他們正在尋找意中人。例如在維多利亞時代，人們會利用女性雜誌的專欄發送密碼信息，給那些想約會的同性對象。在1930年代，人們也曾利用八卦雜誌發送類似的信息。