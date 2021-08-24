英國肉店屠房人手不足求助監獄

23 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 英國屠宰業與肉類加工業有15%就業崗位無人問津。

英國屠宰業與肉類加工業面對人手短缺，想到向監獄打主意，還獲得政府的積極回應。

英國國內相關行業商會星期一（8月23日）與政府開會商討合作。他們指出，2019年新型冠狀病毒疫情（COVID-19；新冠疫情）下被強制無薪休假（furlough）工人另覓工作，英國「脫歐」下歐盟工人返鄉和外界對行業觀感欠佳等原因，使一場人力資源」危機「日趨嚴峻。

英國獨立肉類供應商協會（Association of Independent Meat Suppliers）對BBC表示，目前全國肉食供應行業短缺1.4萬名工人。英國肉品加工協會（British Meat Processors Association）稱，這相當於全行業15%的就業崗位。

相關行會表示，他們將尋求由司法部作中介，聯繫英格蘭、威爾士、蘇格蘭與北愛爾蘭的監獄主管部門，物色合適的「半假釋」囚犯上班。

肉類行業希望吸納的在囚勞動力是那些獲准參與「臨時獲釋凖照」計劃（Release On Temporary Licence; ROTL），快將刑滿出獄的囚犯。他們並非獲得完全假釋，而是在接受風險評估之後，讓他們外出上班獲取工作經驗，下班後返回監獄或監獄外指定住所。這是為囚犯最終獲釋並回歸社區做好凖備而設的制度。

這樣的合作在英國早有先例。一家火雞加工大戶曾與英格蘭諾里奇監獄（HMP Norwich）建立合作關係，並定期到監獄招募即將獲釋的囚犯。此外，不少監獄的就業技能培訓早已包括食品安全技巧，讓他們具備條件從事肉食屠宰與加工行業。

英國食品加工行業也曾向退伍軍人招手，但願意加入的寥寥可數。肉品加工協會表示，會員們正想盡一切辦法招募工人。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 英國不少監獄給囚犯提供食品安全培訓。

英國零售商協會（British Retail Consortium）與英國物流協會（Logistics UK）近日致函商業、能源和產業戰略大臣誇西·克沃滕（Kwasi Kwarteng；關浩霆），警告政府必須介入解決勞工短缺問題，否則消費者將最終受害。

英國司法部一名發言人稱，政府將盡力支持所有人手短缺的行業。