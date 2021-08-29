法律離婚與宗教離婚 「丈夫拖了九年才給我休書」

西瑪·科特恰/艾麗·傑克布斯（Sima Kotecha and Ellie Jacobs）

BBC記者

24 分钟前

圖像來源，Getty Images

麗芙卡·梅耶（Rifka Meyer） 32歲時走入婚姻，締結的是正統猶太教的宗教婚姻。兩年半後，她因為丈夫拒絶離婚而被困在了這宗婚姻當中，成了正統猶太教信徒所稱的「戴上枷鎖的妻子」。

她向英國廣播公司BBC披露：「你感覺前途一片黑暗完全絶望，非常孤獨。你感覺自己在聲嘶力竭地尖叫，可是沒人聽得見。」

她花了近10年時間才獲得宗教意義上的離婚。但據英國工黨議員喬納森·門德爾松（Jonathan Mendelsohn）說，在倫敦市中心哈克尼區（Hackney）的正統猶太教社區（the Charedi Jewish community），有超過100名婦女仍然被困在宗教婚姻中無法擺脫。英國議會成立了一個跨黨派議會小組，而他是這個小組的成員之一。

他說：「讓我感到震驚的是，自從我提出了宗教婚姻問題後，光我一個人就被好多人找過，個案有幾十例，這些人有的就與我住在同一個猶太社區。」

根據正統猶太教奉行的法律，同意離婚的丈夫必須給妻子一份類似「休書」性質的正式文件。沒有這樣一紙「休書」，即便他們已經完成法律層面的離婚手續，正統猶太教徒仍然認為他們是夫妻。被困在這類宗教婚姻中的女性被稱為Agunot，也就是「戴上枷鎖的妻子」。

梅耶說，這樣的女性不准再找其他人婚戀。

「我就這樣被困住了。想都別想去跟其他人見個面，更別想約會，也不能計劃生活的下一步，因為我就這樣被困在了一個封閉的角落，根本一步都邁不出去。」

「沒有什麼充分的溝通和支持來幫你度過難關。你就只有走投無路、絶望和孤獨。這樣的經歷是一個異常孤獨的過程。」

經過多年的等待，現在生活在倫敦的梅耶終於如願以償拿到了那一紙「休書」。她現在創辦了一個名為「走出休書」（GETT Out）的慈善機構，幫助那些有同樣遭遇的女性。

如果拿不到「休書」會怎樣？

不准再婚，因為再婚被視為通姦。

不准與其他人生育孩子。如果有了孩子，孩子會被視為 mamzer，即私生子。

如果證明男方是出於壓力被迫給「休書」，猶太法院會裁定離婚無效。

根據英國《防止家庭虐待法》（Domestic Abuse Act）修訂後的法定指南，拖延發放「休書」可以被視為一種家庭虐待。如果某位男性被認定有操縱或脅迫行為，將可能受到指控，一旦定罪將被判刑。

政府官員們希望，這樣的法律修訂能賦予婦女們更多的權力向當局投訴前夫不同意宗教離婚的行為。

但代表正統猶太人的猶太教會聯合會表示，根據猶太法，任何「休書」如果是「在脅迫下發出，無論是受到人身威脅、經濟威脅還是被判刑的威脅，都是絶對無效的」。

該聯合會在一封信中說：「就算是發出了休書，男女雙方仍然是夫妻」。

聯合會補充說，任何使用《防止家庭虐待法》條款的婦女都將「束縛......猶太法院的手腳」，因為「顯然，在這種情況下丈夫是受到脅迫才行事」。

倫敦正統猶太人社區的猶太人學校校長艾利·斯匹澤（Eli Spitzer）說，一些拉比認為，婦女根據該法律尋求幫助「將開始啟動程序，沒有回頭路可走"。

他說：「丈夫的處境將發生重大變化，無論是同意法律意義上的離婚還是同意宗教離婚都不再是他所做的自由選擇，因為他面臨被起訴的風險，正是因此拉比們才說，婦女尋求法律幫助已經破壞了猶太教離婚的宗旨，也就是離婚必須是出於自願。」

但身為猶太人的門德爾松勳爵認為，宗教法和非宗教法之間沒有衝突，並質疑拉比們究竟是出於什麼動機說兩者之間有衝突。

他說：「他們選擇在根本沒有對立衝突的地方製造衝突。我不知道為什麼會這樣，我懷疑他們這麼做是因為他們覺得自己失去了對部分程序的控制。」

「宗教少數群體生活在一個民主國家裏，任何情況下你都必須在這些問題上尋找平衡......。我認為他們真的必須了解事情的實質是什麼，認識到這是英國，而且是2021年的英國。」

一些正統猶太教信徒告訴BBC說，他們相信猶太經書並不是要讓婦女不能擺脫不幸福的婚姻。但正統猶太社區的一些人擔心，世俗社會正在凌駕於宗教之上，要消滅幾百年來根深蒂固的傳統和數百萬人奉行的法律。

梅耶女士說，雖然《預防家庭虐待法》對指導意見的修訂有助於婦女，但也有必要「配合拉比共同找到解決辦法」。