英國網壇耀眼新星：誰是艾瑪·拉杜卡努？

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你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 艾瑪比賽好球回放（英文視頻）

英國18歲少女艾瑪·拉杜卡努（Emma Raducanu）一路過關斬將進入美國網球公開賽決賽，創造歷史。

拉杜卡努在半決賽中以直落兩盤的成績擊敗希臘選手薩卡裏（Maria Sakkari ），從本屆美國網球公開賽資格賽開始，以九輪比賽未失一盤的傲人戰績打入決賽。

她將於本周六（9月11日紐約當地時間下午4點、英國夏令時晚上9點）迎戰另一位加拿大少女選手、19歲的費南德斯（Leylah Fernandez）。

表現驚人

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 有著中國和羅馬尼亞血統的艾瑪·拉杜卡努。

這也是拉杜卡努第一次參加美網公開賽，她的戰績及場上的表現幾乎超出所有人的預期，包括她本人。

在贏得四分之一決賽後，拉杜卡努說，本來早就買好了2周前飛回英國的返程機票！

拉杜卡努在半決賽戰勝了薩卡裏之後，創造了諸多網壇新紀錄：

拉杜卡努是44年來英國首位進入大滿貫單打決賽的女子網球選手

53年來第一個打入美網決賽的英國女選手

62年來最年輕的英國大滿貫決賽選手

首位在大滿貫打入決賽的資格賽選手

拉杜卡努說：「在紐約的時間過得飛快......三周後我進入了決賽。我簡直不敢相信」。

中國和羅馬尼亞混血

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 進入決賽的艾瑪·拉杜卡努欣喜若狂。

拉杜卡努身高1米75，被人譽為繼莎拉波娃（Maria Sharapova）後又一位集球藝與美貌為一身的模特型網球選手。

拉杜卡努是一位有著華裔血統的混血兒，媽媽來自中國瀋陽，爸爸是羅馬尼亞人。父母都從事金融工作，平時非常低調。

拉杜卡努出生於加拿大的多倫多，2歲時隨父母移民英國。她從5歲開始打網球，在13歲生日那一周贏下了第一個ITF（國際網球聯合會）青少年冠軍。

2018年5月，未滿16歲的她獲得第一個ITF15K賽事的冠軍，第二年11月又在一項ITF25K賽事中奪冠。

拉杜卡努曾公開表示，中國網球選手李娜是自己的偶像。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 長相甜美的拉杜卡努被人譽為繼莎拉波娃（圖中）後又一位集球藝與美貌為一身的模特型網球選手。

驚艷溫網

拉杜卡努第一次闖入國際視線、知名度大增是持外卡參加2021年夏季的英國溫布爾登網球比賽。

拉杜卡努首次參加大滿貫比賽便一路打進16強，但最終由於「身體不適」退出比賽。

在美網賽場進入8強後，拉杜卡努的世界排名也將進入前100位。而從世界排名第336位躍升到前100位，拉杜卡努只用了兩個月時間。

在美網決賽後，她的排名將進入世界前30位，她還已經成為英國頭號女子種子選手。

另外值得一提的是，拉杜卡努的教練是奈吉爾·希爾斯（Nigel Sears），英國著名男子職業網球選手安迪·穆雷（Andy Murray）的岳父。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 英國前網球選手，大滿貫單打冠軍弗吉尼亞·韋德在現場觀看比賽。

零零後對決

拉杜卡努在贏得比賽後表示，在這種時候絶對不能好高騖遠，需要腳踏實地。

本周六的美國網球公開賽女單決賽將會在兩位00後的少女之間展開。

這場決賽是自1999年美國的小威廉姆斯（Serena Williams）和瑞士的辛吉斯（Martina Hingis）之後，時隔22年美網再次迎來兩位青少年球員的大滿貫決賽。