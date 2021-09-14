中國駐英國大使被禁止進入英國議會大廈

44 分钟前

圖像來源，Getty Images

中國駐英大使鄭澤光被英國議會議長告知，在中國解除對多名英國議員的制裁之前，英國議會將不歡迎他前往議會大廈訪問。

中國新任駐英國大使原本應邀周三（15日）在議會下院參加一次由跨黨派中國小組組織的招待會。

然而在遭遇多名議員抗議之後，議會下院議長霍伊爾勳爵（Sir Lindsay Hoyle）和上院議長麥克法爾男爵（Lord McFall）雙雙作出禁止中國大使進入英國議會大廈的裁決。

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 議會下院議長霍伊爾勳爵表示，如果中國取消制裁，則未來訪問將不成問題。

中國大使館方面譴責英國議會的上述決定「卑鄙和懦弱」，並表示此舉將傷害兩國利益。

數名英國議員在事發後第一時間通過個人推特發佈了上述訊息。英國多數媒體也隨後報導了這條新聞。事件發生正值英中關係日趨緊張的關頭。

三月，中國針對5名英國議員實施制裁，並指責他們誣蔑中國和散佈謊言。中國的制裁被認為是對英國宣佈制裁中國在新疆侵犯人員官員的回應。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 圖根哈特接受BBC中文訪問，談到英中關係走向，英中貿易、中國官員海外資產，官二代留學生等問題的看法。

事件經過

儘管雙邊關係緊張，英國議會中國小組仍然決定邀請鄭澤光大使參加在議會下院瀕臨泰晤士河的戶外陽台舉行的夏季招待會。

上星期，鄧肯·史密斯勳爵和湯姆·圖根哈特等5名受到中國制裁的英國下院議員聯名寫信給議會下院議長，而受到制裁的兩名上院議員則致信上院議長，同時就中國大使將應邀參加招待會一事表示抗議。

抗議者表示，中國政府對英國議員所實施的制裁，不僅僅是對他們本人的制裁，而是針對整個英國議會和所有議員、議會委員會和議會相關特權。因此他們不希望看到英國議會成為默認甚至認可這種制裁的地方。

抗議議員補充說：「因此一方面要英國議員必須承受這種對我們自由的侵犯，而同時又必須接受中國政府代表自由進入議會大廈並利用這一場合為他所代表的政權傳聲是難以想象的」。

在中國制裁名單上的巴基斯坦裔議員加妮（Nusrat Ghani）對議會禁止中國大使入內這一「史無前例」的決定表示歡迎。她在接受BBC訪問時說：「制裁英國議員是對我國議會和民主的直接威脅」。

也有其他在中國制裁名單上的議員通過推特表態指出，如果中國認為可以通過制裁來讓英國議員閉嘴，那就要承擔後果。

圖像加註文字， 英國議會下院中國小組原本邀請中國新任駐英大使15日參加夏日招待會

議會聲明和中方回應

英國議會下院議長霍伊爾在一份書面聲明中表示，他一貫願意與各國大使會面以便建立各國和各國議會之間長期友好關係，但是感覺在仍有議員受到制裁時允許中國大使走訪議會「不合時宜」。

他還補充說，一旦制裁解除，「那麼（訪問議會大廈）也就不成問題了」。

英國外交、英聯邦和發展部發言人在被問及對事件看法時表示：「議會獨立於政府。議會大廈事務由議長決定」。

中國大使館發言人在回應有關「英國議會跨黨派中國小組活動被延遲」一事時譴責了「個別英國議員出於個人政治目的干擾中英正常交往與合作，這種行為違背兩國人民願望、損害兩國人民利益，是可恥的，也是懦夫之舉」。

中國制裁名單上的英國議員

英國多名關注新疆和香港人權的議員由於多次批評北京政策，2021年3月被列入遭到中國制裁的名單。他們分別是下議院保守黨議員、前保守黨黨魁鄧肯·史密斯（Sir Iain Duncan Smith），加尼（Nusrat Ghani）、勞頓（Tim Loughton）、圖根哈特（Tom Tugendhat）與奧布萊恩（Neil O'Brien）。

中國制裁名單上的兩位英國上議院議員分別是，肯尼迪女男爵夫人（Baroness Kennedy）與阿爾頓男爵（Lord Alton）。