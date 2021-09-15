新冠疫情 英格蘭出台秋冬防疫措施的細節和內外爭議

23 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 英國首相鮑里斯·約翰遜9月14日宣佈了英格蘭地區今年秋冬應對新冠病毒的兩套防疫方案。

新冠疫情仍然嚴峻的情況下，進入秋冬呼吸道疾病多發季節的英國宣佈了英格蘭地區應對疫情的兩套方案，世界矚目也引發爭議。

由於英國權力下放，英格蘭、蘇格蘭、威爾士和北愛地區在醫療和教育方面各施其職，各有政策。而英格蘭地區人口佔全英國人口80%以上，因此英格蘭的防疫政策對英國整體尤其重要。

英國政府一直表示抗疫行動在「科學指導下」進行，英國科學家建立的大數據統計模式，是政府抗疫的重要依據；英國科學家研發的「牛津阿斯利康」新冠疫苗，也是世界最先研發投入使用的重要疫苗之一。

英國首相鮑里斯·約翰遜在宣佈最新應對方案時仍然強調，新冠疫情「仍然還有很大風險」，感染數字仍在上升。而英國政府緊急情況科學顧問組（the Scientific Advisory Group for Emergencies)則表示，大數據統計模式顯示，到今年10月，因新冠病毒的住院人數可能每天將達到2000至7000人。

兩套方案有哪些細節？

英國政府宣佈的《秋季和冬季防疫計劃》分為A 和B兩套方案。

A方案包括：

將為約3000萬人口提供第三針加強疫苗，對象是50歲以上者、有健康問題的年輕人和工作在一線的醫療和護理工作者

向12-15歲的青少年提供疫苗，並繼續鼓勵未接種疫苗的人接種

提醒人們如果在室內開會，要讓空氣流通，在擁擠的場合要戴上面罩

B方案將在英國的國民醫療保健服務體系「受到難以承受的壓力時」啟動，但這一方案將在必不得已、沒有其他辦法的情況下才實施。

在某些情況下強制要求戴面罩

要求人們在家工作

引入疫苗護照

首相約翰遜在談及B方案時表示，「不一定會一下子全面鋪開，而是以漸進的方式來進行」。約翰遜說，「因為許多人都有一定程度的免疫力，所以要求人們稍微改變行為方式就可以產生更大的效果。」

他補充說，這將「讓我們有信心不必再回到過去的封城狀態」。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 英國全面解封，酒吧飯館生意興隆。

防疫方案重點何在？

英國推出的秋冬防疫方案，可以看出兩個方面是考慮的重中之重：

首先，竭盡全力避免再次封城。

BBC政治事務記者尼克·厄德利（Nick Eardley）分析認為，英國政府希望避免在英格蘭地區再次引入隔離限制措施，「不單單是諸如關閉商店和酒吧這一類的大動作，而且像在某些場合必須戴口罩或者居家上班這一類的小措施也希望能避免」。總而言之，所有影響經濟活動、限制社會人員流動的措施，都是最後的選項。

其次，倚重疫苗抗疫。

BBC健康事務記者尼克·特利格爾（Nick Triggle）分析指出，政府發出的信息非常明確：今年保護我們過冬完全靠的是疫苗。

他指出，政府沒有明說的是，情況糟糕到什麼程度才會改變這一方向轉而實施B方案。

換言之，英國政府並沒有徹底排除的一種可能性是：為了避免全國醫療系統NHS受到疫情的巨大衝擊，今年冬天仍然有可能再次封城。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 封城抗疫帶來嚴重的經濟壓力，英國政府希望今年冬天依靠疫苗能避免採取大規模的封城措施。

英國新冠病毒感染人數在7月曾下降，但是8月和9月初又出現上升。周二（9月14日），英國確診的感染人數為26628 人。

至今，全英國16歲以上的人口中的89%已經接受了第一針疫苗，81%已經接種了兩針。

英國內外有哪些爭議？

迄今為止，發達國家的大部分人口已經接種了至少一針疫苗，但是在非洲等地區，接種疫苗的人口比例非常低。

國際間疫苗造成的不平等問題仍然非常顯著和嚴重。

今年7月，聯合國、世界衛生組織和英國牛津大學公布的數據顯示，低收入和低中收入國家和地區缺乏疫苗，將對社會和經濟復蘇造成長久和深遠的影響。

在英國內部，有專家對政府推廣第三針加強劑疫苗的計劃早就提出了批評，認為英國政府應該幫助那些還沒有足夠疫苗為國民接種第一劑的國家。

牛津大學的安德魯·波拉德教授（Sir Andrew Pollard）領導的團隊研發了牛津阿斯利康疫苗。他認為，現在的首要任務應該是把疫苗捐贈給那些缺乏疫苗的國家。

牛津大學的另一名教授莎拉·吉爾伯特（Sarah Gilbert）也認同這一觀點，認為加強針未必人人需要。

今年8月，世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞曾經呼籲，注射疫苗加強劑暫停兩個月，以減少全球疫苗不平等現象。

英國首相在14日宣佈新的秋冬防疫方案時表示：「我們疫苗接種的結果就是，英國是歐洲一個最不受疫情限制的自由國家和開放的經濟體。」