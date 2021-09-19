英國倫敦邱園 皇家植物園進入吉尼斯世界紀錄的實力看點

51 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2003年邱園被聯合國教科文組織列入世界遺產名錄，在2019年慶祝了建園260週年。

英國倫敦西南部，舉世聞名、歷史悠久的皇家植物園—邱園（Kew Gardens）有了一樁新喜事：這裏活體植物種類之多，創造了吉尼斯世界紀錄。

根據吉尼斯世界紀錄(GWR)，截至2019年5月的清點結果，邱園內養殖的植物物種達到16900個，創下了單一地點活體植物收藏的最高紀錄。

吉尼斯世界紀錄稱，這一清點結果使邱園成為在一個地點養殖活體植物最多樣化的植物園。

邱園的園藝總監理查德·巴利（Richard Barley）表示，「我們能創下這樣的紀錄，真是激動人心。這也再次凸顯世界各地植物園的重要性。植物園不僅僅是欣賞植物的美麗場所，也是靈感和教育的重要紐帶。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 巨花魔芋（Titan Arum）能高達3米，開花時散發出的腐肉氣味能在800米之外的地方聞到。

邱園內養殖的植物仍在清點過程中。邱園預計，所有收藏養殖的活體植物最後完成清點時，物種數量還將大幅上升，還將創出新的紀錄。

邱園歷史

早在16世紀，邱園所在地就有很多私人擁有的花園。1731年，英王喬治二世的兒子——威爾士親王弗雷德里克· 路易斯（Frederick Louis, prince of Wales）和王妃奧古斯塔購得該地，並於1759年建立了一個植物園，收集奇花異草珍稀植物。

到1769年，短短十年間，邱園收藏養殖了3400多個植物品種。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 倫敦的皇家植物園——邱園裏養育了16900多種植物。

其後1772至1819年，邱園在約瑟夫·班克斯爵士的管理下蜚聲海內外，收藏的植物來自世界各地。

19世紀40年代到80年代近半個世紀中，邱園曾有一對父子掌門人：威廉·胡克爵士和約瑟夫·胡克。在此期間，邱園成為科學研究和國際植物標本交流的中心。

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 邱園中養殖的世界最大的蓮花——亞馬遜王蓮（Victoria Amazonica）。

1840年，邱園被交給國家。到20世紀初，邱園被擴大到現在的約1.2平方公里的規模。

地標建築

邱園中有許多很具特色的溫室，其中最有地標意義的是溫帶植物溫室（Temerate House）。

這一玻璃結構的溫室，在維多利亞女王時代的1863年5月開始啟用，費時36年才最後完工，也是至今仍在使用的維多利亞時代留下的最大溫室。

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 邱園中最老的鐵樹Encephalartos altensteinii，1775年從南非到英國至今一直生活在邱園裏。

第二次世界大戰期間，邱園共遭到了127個炸彈的襲擊，溫帶植物溫室的結構受到破壞。

2013年開始，溫室開始了長達五年時間的修繕，在2018年5月重新對外開放。這個面積4880平方米的巨型溫室，由15000塊玻璃板搭建而成，其中養殖了1萬株植物。

珍稀物種

在溫帶植物溫室中的植物都必須在攝氏10度以上的溫暖環境下才能生長存活，而最為有名的包括原來生長在南非、據信已經在野外滅絶的一種鐵樹伍德蘇鐵（Encephalartos woodii）。

邱園的這棵伍德蘇鐵1899年來到邱園安家，又被稱為「世界上最孤獨」的樹，因為過去100多年，為這棵雄樹尋找雌樹配偶的努力至今沒有成果。植物學家們擔心，如果找不到雌樹，伍德蘇鐵將永遠不能再自然繁殖。

不過，植物學家們仍然沒有最後放棄，希望在這棵樹原生地點附近的森林中能為它找到「另一半」。

邱園中的另一株著名的植物是來自印度尼西亞的巨花魔芋（Titan Arum）。它高達3米，開花時節散發出的腐肉臭味，在800米以外的地方都能聞到。

邱園在其官網首頁上寫道，植物和真菌對未來的食物、清潔空氣和藥品至關重要。正是因此，邱園正在竭力保護生物多樣性。

邱園旗下還管理世界上最大的種子庫——千年種子庫（the Millennium Seed Bank） 。