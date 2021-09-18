英國新外相特拉斯和她的對華、對美和印太外交政策主張

38 分钟前

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 「70後」的特拉斯成為英國歷史上第二位女外相

麗茲·特拉斯近日在英國首相約翰遜的大規模內閣改組中脫穎而出，成為英國歷史上第二位出任外相要職的女性。上一任英國女外相還是15年前工黨政府的貝克特（Margaret Beckett）。

約翰遜首相此次大刀闊斧改組內閣，被英國媒體普遍認為是為兩年後可能到來的大選作凖備。

而在眾多任命中，從政年數不多的原國際貿易大臣特拉斯接任內閣重臣外交大臣一職更是引起各方關注。

BBC中文特別梳理這位英國新外相在與印太地區關係、對中國政策、以及對歐盟和美國政策等方面的立場表述。

誰是特拉斯？

圖像來源，Reuters

麗茲·特拉斯（Liz Truss，又譯卓慧思，全名伊麗莎白·特拉斯）今年46歲，屬於「70後」。

2010年才步入議會的特拉斯，短短11年中已經歷任教育部長、司法部長和國際貿易大臣等多個重要職位。

她出身於勞動階級家庭，頗有基層人氣，加上做事素有「鐵娘子」口碑，因此有一些英國媒體甚至預測，她有望成為未來保守黨歷史上又一位「撒切爾夫人」。

當然，也有英國評論認為，也許正是因為她人氣日盛，約翰遜任命她作外相，讓她主管國際事務，這樣就從一定程度上削弱了她可能在國內政壇積蓄力量的能力。

特拉斯除了在英國國內政壇被形容為一顆新星並對多項政策政見鮮明之外，在重大外交和國際問題上也有很清楚的立場。

力主英國政治經濟重心東移

特拉斯在接受外相任命之後第一時間就對美國、英國和澳大利亞三國簽署的AUKUS安全協議給予高度評價。

她在推文中說，AUKUS是反映英國希望加強與印太地區關係的一大承諾。她還表示希望英國將與美國和澳大利亞一起共同努力維護印太地區的繁榮與安全。

特拉斯在出任國際貿易大臣期間曾大力主張英國加快政經重心轉移到印太的步伐，並力主英國加入TPP和新版的CPTPP。

2021年2月，英國正式申請加入《跨太平洋伙伴全面進步協定》（CPTPP）。當時特拉斯曾對BBC說，「未來對英國產品而言，特別是亞太國家，那裏是大市場，那裏是不斷增長的中產階級市場，英國企業必須走出去並抓住這些機會。」

脫歐後擔任國際貿易大臣的她，在不到兩年時間裏，已經代表英國與日本和澳大利亞兩大印太經濟體達成自由貿易協定，並已經開始與印度的自貿協定談判。

反對中國WTO「發展中國家」定義

特拉斯在出任外相前就曾經多次高調呼籲政府要調整對中國政策——特別是在貿易領域「更加強硬」對待中國。

她特別反對中國在世界貿易組織（WTO）中繼續被定義為「發展中國家」的做法，並認為如今已成為世界第二大經濟體的中國繼續享受幾十年前經濟落後時獲得的優惠政策沒有道理。

特拉斯此前曾在接受英國《金融時報》訪問時表示，中國以「發展中國家」資格加入世貿時，其經濟總量只有美國的約10%，而如今時過境遷，繼續自定義為「發展中國家」是「可笑的」。

另外，她還對中國「不公平補貼國營企業」的做法表示不滿，認為這正是人們「對全球化進程失去信心的原因」。她希望能夠更強硬對待中國在國際貿易體系中的「不公平」做法。

圖像加註文字， 2010年才步入議會的特拉斯，已經歷任多個政府部長要職——上圖是她2016年就任司法部長時的照片

歐盟與美國

特拉斯在2016年脫歐公投時，選擇的是留在歐盟，而不是脫離歐盟。不過後來她表示自己已經改變了看法，並呼籲英國抓住脫離歐盟的機會推動經濟轉型。

日前特拉斯再次表示，英國企業應該更積極地把握好脫歐之後帶來的全球自由貿易新機遇。

在對美關係上，她傾向於「里根主義」的自由貿易，而反對特朗普總統時期對包括英國在內很多盟國採取的單方制裁措施。

特拉斯在出任國際貿易大臣期間，雖然英國尚未與美國談妥自由貿易協定，但她已經成功游說拜登政府解除了一些特朗普政府時期對英國施加的單邊制裁。