BBC學英語：為什麼英文裏的「ch」會有那麼多不同的發音？

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BBC學英語：為什麼英文裏的「ch」會有那麼多不同的發音？

26 分钟前

英語的發音對於學習語言的人來說非常重要，但是有時候一些發音確實令人摸不著頭腦。