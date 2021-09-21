BBC學英語：為什麼英文裏的「ch」會有那麼多不同的發音？

英語的發音對於學習語言的人來說非常重要，但是有時候一些發音確實令人摸不著頭腦。

這段影片就解釋了英文裏「ch」字母組合的來源和歷史，幫助學習英語者更好地掌握這個發音。