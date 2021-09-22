英國二氧化碳CO2供應造成超市食品短缺的來龍去脈

1 小时前

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近期，英國的食品供應短缺問題經常成為媒體的頭條新聞，先是英國脫歐後的海關手續造成運輸時間拖長、後有疫情期間卡車司機人手短缺，現在又面臨了新的問題：二氧化碳供不應求。

業內人士警告，英國生產的二氧化碳（CO2）已經減少了一半，引發超市食品供應短缺。

面對這一難題，英國政府表示，將給生產二氧化碳的化工廠提供資金復工，緩解二氧化碳短缺造成的食品供應問題。

二氧化碳與食品供應有什麼關聯？

為什麼二氧化碳對食品和飲料行業如此重要？

這是因為食品和飲料公司在數百種產品中使用二氧化碳，從汽水到袋裝沙拉。

食品級二氧化碳被用於數百種產品。根據英國食品和飲料聯合會的資料，二氧化碳被用於：

汽水、軟飲料和含碳酸酒精飲料

酒吧裏倒飲料和啤酒

在溫室中使用促進植物的生長，如黃瓜等

在屠宰場內用於屠宰之前迷暈生豬和雞

用於包裝肉類、嬰兒食品、新鮮食品和烘烤產品（二氧化碳有防菌作用可以延長保質期）

在運輸過程中保持食物新鮮（二氧化碳製成乾冰）

二氧化碳短缺如何影響食品供應？

一位超市高管向英國廣播公司BBC表示，二氧化碳問題正在「迅速升級」 ,並造成「嚴重的供應問題」。

他說：「大型肉類供應商說他們還有兩到三天的二氧化碳庫存，現在不得不把僅有的這些庫存用在最重要的地方。」

肉聯企業則表示，二氧化碳短缺對生產是「重大打擊」 。

超市送貨公司則透露，由於二氧化碳短缺，某些冷凍物品只有「有限的庫存」 。

不過英國食品和飲料聯合會強調，英國不會出現食品短缺，但對超市和其他食品零售商的供應表示「相當的關切」。

該聯合會說：「這種短缺帶來的連鎖反應很可能會一直持續到年底，特別是在今年聖誕這個最重要的銷售採購期。」

二氧化碳還有什麼用途？

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英國僅存的二氧化碳生產被優先用來供應醫療所需。

在一些體內腔鏡手術過程中，醫用二氧化碳主要用於建立氣腹， 刺激呼吸中樞和去除疣子和痣，等。

二氧化碳還被核工業作為冷卻劑使用。

它在商業上被用於滅火器，為救生筏和救生衣充氣，以及作為液體溶劑。

為什麼會出現二氧化碳短缺？

由於天然氣批發價格飆升，兩家英國大型化肥廠已經停工。二氧化碳是化肥廠的副產品，工廠停工直接影響二氧化碳的供應。

因此，英國的食品級二氧化碳供應已經減少了60%。

據專家分析，要解決二氧化碳供應短缺問題可能相當困難。

政治風險諮詢公司「全球諮詢」（Global Counsel）的麗雅·霍森-史密斯（Lilah Howson-Smith）說，「二氧化碳的產量由化肥的供應和需求決定，而不是由二氧化碳本身的需求決定。也就是說，在解決這個問題時，還不容易找到直接責任方。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 英國的二氧化碳供應減少了六成，所剩餘的產量主要用於醫療。

「在政治層面，政府內部也沒有單一責任方，這使得事情的解決更加棘手。農業、商業和內閣辦公室等部門之間都有責任。」

英國商務大臣誇西·誇爾騰（Kwasi Kwarteng）曾向BBC表示，政府正在考慮臨時補貼化工企業，幫助提高二氧化碳的供應。

2018年，由於夏季通常產量下降和天氣炎熱增加了對飲料和冷凍產品的需求，也曾出現過二氧化碳的短缺問題。

什麼是二氧化碳CO2？

在室溫下，二氧化碳是一種無色、無味的氣體。

在地球的大氣層中，二氧化碳水平的增加會導致全球變暖。

二氧化碳在幾種情況下自然產生：

人類和動物的呼吸

汽車燃燒汽油和柴油

物體發酵或分解