達賴喇嘛公開聲援 這家面臨困境的愛丁堡咖啡館有什麼來歷

安姬·布朗（Angie Brown）

BBC蘇格蘭分台愛丁堡與東部記者

10 分钟前

圖像加註文字， 熱卡加瓦答應達賴喇嘛在蘇格蘭宣揚西藏文化。

一位藏人女子20年前許下的承諾，讓西藏流亡精神領袖達賴喇嘛公開聲援保住蘇格蘭愛丁堡一家咖啡廳的倡議。

如今，房東要把咖啡廳所在的店鋪賣掉，熱卡加瓦希望把它買下來，以免咖啡館要從此結業。

達賴喇嘛的一位發言人告訴BBC蘇格蘭分台，他了解這家咖啡館所做的工作，也希望這些得以延續。

熱卡加瓦在印度穆索裏（Mussoorie）長大，13歲時移居丹麥，22歲時搬到愛丁堡居住，並在蘇格蘭議會找到一份工作。

她對BBC蘇格蘭分台說：「那時候我每天早晨都給議長喬治·里德（George Reid）端咖啡。他知道我是藏人，有一天他說達賴喇嘛等下要來了，問我想不想見他。」

她馬上跑回家換上最好的那件民族服裝：一件藍色的藏袍（chupa）。

圖像來源，Reka Gawa 圖像加註文字， 2004年，熱卡加瓦（右）在蘇格蘭議會跟達賴喇嘛（左）見上了一面。

她說：「能夠見到他本尊讓我興奮、開心又緊張，因為從前我只在照片中見過他。我打電話告訴了我父母。」

「我在大廳等候著他，看到他朝著我走過來，我心跳得很快，哭了出來，淚流滿面。」

「然後他突然就站在我面前，因為我在哭，他就捉住我的手安慰我。我可是高興到哭了。」

達賴喇嘛問熱卡加瓦來自哪裏，在蘇格蘭待了多久。熱卡加瓦說：「他說希望給我一點建議，說弘揚西藏文化是一件很重要的事情。」

「我答應他會留在蘇格蘭，並視之為首要任務。那時候就像做夢一樣。」

熱卡加瓦決定想辦法在愛丁堡開一家藏式咖啡館，裏面還得有禪堂。2006年，她辭去蘇格蘭議會餐飲部門的工作；2007年，喜馬拉雅咖啡館在南克拉克街（South Clerk Street）開張營業。

她說：「我某天在紐因頓（Newington；南愛丁堡街區）逛著，看到一扇窗上掛著『出租』牌子，房東帶我看的時候裏面一團糟，可我的感受很強烈，就像有什麼感召似的，我就知道得想方設法把定金下了，好達成尊者的願望。」

她就在朋友的幫助下把店面裝修起來。

熱卡加瓦說：「他們全都是用勞力換我做好吃的。心存善念自有好報。」

圖像加註文字， 熱卡加瓦的店裏有個地庫禪堂，任何人都可以使用。

過去14年，熱卡加瓦透過咖啡館建立了一個關係很強的社群，咖啡館樓下的禪堂還供所有人使用。

如今，房東希望退休，想把咖啡館所在的房子整棟出售。熱卡加瓦說她提出了購入，對方已經拒絶了一次。她跟銀行貸款，也跟親朋好友借了錢，但在12月1日限期前還需要多籌點錢。

達賴喇嘛（藏人行政中央）駐北歐，波羅的海國家和波蘭代表索朗次仁（Sonam Tsering Frasi）表示，達賴喇嘛認識這家咖啡館，也知道熱卡加瓦推廣西藏文化的工作。

索朗次仁補充說：「我非常欣賞熱卡加瓦多年來在蘇格蘭宣揚西藏文化，也希望看到她的咖啡館業務不被中斷，為愛丁堡的蘇格蘭人民提供藏人口味與安寧。」