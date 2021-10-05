乳腺癌關注月：「任何人、任何年齡都可能患乳腺癌」

33 分钟前

圖像來源，Lucy Lepe 圖像加註文字， 露西

當露西發現乳房上有一個腫塊時，她根本沒有想這會不會是癌症。 而且，發現腫塊也純屬「偶然」，她平時並沒有定期檢查乳房的習慣。

26歲的露西告訴BBC記者柯絲蒂·格蘭特（Kirsty Grant），「我覺得自己50歲時才可能開始這樣做。」

就醫檢查後，露西得到的是壞消息：她患了乳腺癌。

2021年9月5日，英國前流行樂隊《高歌女孩》歌手莎拉·哈丁患乳腺癌去世，年僅39歲。

消息見報後，英國乳腺癌慈善機構CoppaFeel網站的點擊率劇增。在莎拉去世後僅12個小時之內，就有20萬人訪問該網站，比平時的流量增加了8倍。

CoppaFeel對BBC表示，儘管乳腺癌是25-49歲女性中最常見的癌症，但仍有四分之一的年輕人不知道乳腺癌會影響她們；年輕女性也是最有可能推遲看醫生的人群。

「醫生變得很沉默」

露西發現乳房腫塊純屬偶然。巧合的是，她那天正好休息，有時間去看醫生。

「我一直在想這件事，」 她說，「我真高興那天我恰好休息。否則現在情況可能完全不同。這是我現在還活著的原因。」

圖像來源，Lucy Lepe 圖像加註文字， 化療讓露西頭髮掉光了。

即使當醫生讓露西轉到乳房診所時，她仍然沒往乳腺癌上想。但姐姐堅持讓她去做超聲波檢查。然後，露西才開始意識到問題的嚴重性。「醫生變得非常沉默，」 她說。

一周後，露西被告知是癌症。很快，癌細胞擴散到淋巴結。醫生告訴露西需要做化療、放療和手術。

「有時我無法吃飯，也無法睡覺，」她說，有時一天20小時不能睡覺，躺在牀上，一動也不能動。「我看上去非常憔悴，皮膚很糟糕。頭髮掉光了，所有的毛髮，包括眉毛和睫毛」。

手術和放療後，露西終於得到了好消息：沒有癌細胞了。

圖像來源，Lucy Lepe 圖像加註文字， 露西去年終於沒有癌細胞了。

「不要認為它不會發生在你身上」

露西仍在接受荷爾蒙治療，並與CoppaFeel合作，讓更多人知道，乳腺癌也可以影響較年輕的女性。「不要認為它不會發生在你身上。不是讓你悲觀，只是讓你更警覺，」露西說。

露西還希望能讓更多黑人社區的女性認識到自查乳腺的重要性。

她說，圍繞乳腺癌仍有許多讓人覺得難以啟齒的事，因此人們不想談論它。但她說，談論乳腺癌很重要。

露西說，癌症的宣傳材料很少看到黑人女性，她們也不願意談論有關癌症的事情。「我幾乎覺得它不會發生在我們身上，」露西說。

圖像來源，Fran Whitfield 圖像加註文字， 芙蘭24歲時被檢查出乳腺癌

「我就是活生生的證明」

24歲的芙蘭也從未想到自己這麼年輕也會得乳腺癌，直到她注意到乳房的一個腫塊。

一開始，醫生沒有重視，並說這只是一個「荷爾蒙」腫塊。直到18個月後她有了其他症狀，再次回去看醫生。

因為之前曾被打發回家，所以芙蘭不想浪費NHS(全民健康保健系統)的寶貴時間。但經過多次檢查和超聲波掃描，芙蘭被診斷出乳腺癌四期，同時，還有腦腫瘤。

醫生告訴她，她還有2年的時間。

「我才25歲。我是一名健身教練。當時正是我最健康的時候。」 芙蘭說，「我就是活生生的證明，它可以發生在任何人身上，以及任何年齡段」。

圖像來源，Fran Whitfield 圖像加註文字， 芙蘭說，她不想坐等接受只剩2年生命的事實。

芙蘭經過「大量化療治療」後，目前癌症處於緩解休眠狀態。

她在網上分享自己的故事，並告訴人們年輕女性也會患乳腺癌。她說，「我在社交媒體上開誠佈公地分享我的病程，並記錄我所經歷的一切」。