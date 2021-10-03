蘇格蘭攝影先驅約翰·湯姆森眼中的中國晚清社會

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圖像來源，Wellcome Collection, London 圖像加註文字， 1871年，湯姆森本人與兩名清兵在廈門的照片。

約翰·湯姆森（John Thomson）是蘇格蘭的攝影先驅，他拍攝了有記錄以來有關中國的其中一些早期照片。

約翰·湯姆森1837 年出生於愛丁堡，並在1862 年啟程前往遠東，開始了他耗時十年的遠東行攝之旅，捕捉了來自各行各業的影像。

1866 年，他成為第一個拍攝如今舉世聞名的柬埔寨宗教紀念碑———吳哥窟的攝影師。他在旅行中拍攝的影像忠實地記錄了19世紀東方各國的風土人情。

圖像來源，Wellcome Collection. London 圖像加註文字， 身穿滿族服飾的新娘（北京，1871-72年）。

湯姆森是煙草紡商和店主的兒子。他在愛丁堡一家光學和科學儀器製造商當學徒，在那裏他學習了攝影的基礎知識。

1862年，湯姆森帶著相機和便攜式暗室從利斯（Leith）啟航。湯姆遜抵達新加坡，並前往泰國（當時稱為暹羅）、柬埔寨和中國等地拍攝照片。

圖像來源，Wellcome Collection, London 圖像加註文字， 婢女正在為一位滿族女子梳頭（北京，1871-72年）。

圖像來源，Wellcome Collection, London 圖像加註文字， 庭院內的女子（北京，1871-72年）

圖像來源，Wellcome Collection, London 圖像加註文字， 廣東老婦（廣東廣州，1868-70年）。

圖像來源，Wellcome Collection, London 圖像加註文字， 古玩商（北京，1871-72年）。

圖像來源，Wellcome Collection, London 圖像加註文字， 拉洋片藝人，使用的道具為四周安裝有鏡頭的木箱（北京，1871-72年）。

圖像來源，Wellcome Collection, London 圖像加註文字， 中國女孩（廣東，1869-70年）。

圖像來源，Wellcome Collection, London 圖像加註文字， 掌管外事的三名滿清官員（北京，1871-72年）。

圖像來源，Wellcome Collection, London 圖像加註文字， 北江邊的竹林（廣東，1870年）。

圖像來源，Wellcome Collection, London 圖像加註文字， 中式茶館的陽台（香港，1868-71年）。

湯姆森在1876年至1877年間返回倫敦，之後與社會記者阿道夫·史密斯（Adolphe Smith）合作，以圖文方式記錄倫敦街頭生活和城市貧民。

1881 年，他被任命為王室攝影師。他拍攝的維多利亞女王和王室王子和公主的肖像仍被皇家收藏信託基金保存。

湯姆森在擔任皇家地理學會首席攝影老師時培養了新一代旅行攝影師。湯姆森在100多年前去世。作為赫瑞瓦特大學（Heriot Watt University）建校200週年慶祝活動的一部分，他的中國攝影展正在愛丁堡的這個大學展出。