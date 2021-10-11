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BBC英語小講堂：俚語當中「Dude」的來歷
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BBC英語小講堂：俚語當中「Dude」的來歷
37 分钟前
一首16世紀的荷蘭語歌曲如何令「dude」這個字進入英語世界，並成為常用俚語？
這段影片帶你回顧這一段旅程。
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