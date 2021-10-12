辛亥革命之前孫中山在倫敦被英國醫生救出危難的故事

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圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 中國紀念辛亥革命110週年，孫中山被稱為「革命先驅」。

中國紀念辛亥革命、台灣紀念雙十國慶節之際，你是否知道被兩岸稱為「革命先驅」和「國父」的孫中山，曾在倫敦有過一段被清朝政府秘密綁架拘押的遭遇。

如果沒有康德黎和孟生兩位英國醫生奔走相救，被扣押在清朝駐倫敦公使館內的孫中山，會被秘密送回中國，恐怕人頭難保。

孫中山1896年在倫敦被扣押。15年之後的1911年，辛亥革命爆發，清朝覆滅，中華民國誕生。

1897年1月21日，署名為孫中山的《倫敦蒙難記》（Kidnapped in London）一書出版。

有專家考證認為，《倫敦蒙難記》雖署名孫中山，卻是出自康德黎之手，但無論如何，這本書為當年發生的一切提供了第一手的信息。

孫中山倫敦行

1896年9月，29歲的孫中山在英國港口利物浦上岸，10月1日到倫敦。第二天他訪問了與他在香港有師生之誼的康德黎醫生（James Cantlie，1851-1926）。

在康德黎醫生的安排下，孫中山住進了倫敦市中心的格雷客棧。

在此之前的1895年，孫中山策劃的廣州起義失敗，他開始了多年的海外流亡生活。而倫敦有兩位他在香港學醫時的老師：康德黎醫生和孟生醫生（Patrick Mason）。

康德黎和孟生是畢業於蘇格蘭阿伯丁大學的醫生，都是孫中山在香港學醫時的老師。

孫中山被綁架

圖像來源，Google Maps 圖像加註文字， 孫中山當年在倫敦住的格雷客棧（Grey Inn Place）到波特蘭街（Portland Place) 的示意圖

《倫敦蒙難記》中寫道，「我經常拜訪康德黎先生，實際上幾乎每天都去，大部分時間在他的書房裏度過。有一天午飯時他跟我說，中國公使館就在附近，開玩笑說我可以去看看。但康德黎夫人馬上說，『最好別去，他們會抓住你把你運回中國』。我們聽了這話都大笑了起來，完全沒有想到女性的直覺會成真，而且我們很快就要經歷這個事實。」

書中還提及，孟生也曾提醒孫中山不要靠近中國公使館，但孫中山初到倫敦，完全不了解康德黎的住所離中國公使館非常近，也是他從客棧搭公共汽車去康德黎家必須經過的地方。

10月11日，星期天，孫中山約好康德黎一同去教堂做禮拜，在去他家的路上經過了位於波特蘭路（Portland Place）的中國公使館。

這時有個中國同胞過來與他搭話，接著來了第二個同胞，盛情邀請他去家裏喝茶敘話。

「旁邊緊連著那個房子的門打開了，我被他們半開玩笑半硬推進了門......當門很快在我身後關上後，我還一點都沒覺得意外。」

就這樣，孫中山被清朝中國公使館扣押下來。

孫中山在《倫敦蒙難記》中提到，他在公使館內曾被當時出任中國公使館參贊的英國人馬卡尼（Halliday Macartney）審問，後經公使館內一名英國傭人科爾（Cole）的幫助，才將自己被扣押的消息告知康德黎。

營救孫中山

康德黎醫生在得知孫中山被綁架的一周時間內曾試圖尋求英國內政部、外交部、警察局和媒體的幫助，但沒有結果。最後倫敦《世界報》（The Globe）刊發的消息，對孫中山獲釋發揮了關鍵的輿論作用。

圖像來源，The Museum of Dr Sun Yat-Sen 圖像加註文字， 孫中山在倫敦被綁架事件在中國內外的紀念館中都有提及，不過孫中山故居紀念館網站上刊登的照片有誤。左圖是孟生醫生，右圖是康德黎醫生。

10月23日，《世界報》報道說：「我們今天下午收到消息，昨天內政部收到的證詞表明，孫中山被關押在中國公使館，這些證詞立即被傳達給了外交部。因此，（外相）索爾茲伯里勳爵已向中國官員要求立即釋放該囚犯。」

《世界報》還刊登了康德黎醫生的證詞說：10月17日星期六晚上10:30，我從一個可靠消息來源得到消息：孫中山被囚禁在中國公使館，幾天后他將被送回中國。在中國他肯定會掉腦袋。我立即去了哈雷廣場3號馬卡尼爵士的房子，但房子上了鎖，在路上值班的警察告訴我他們已經離開六個月了。我於是去向警察局報告此事。由於沒有得到任何即時的幫助，我就去了蘇格蘭場（倫敦警察局），把這件事交給了當局。

在英國政府和輿論的壓力下，孫中山於10月23日被中國公使館釋放，前後共13天。

普遍認為，在倫敦的這一遭遇是孫中山的重要轉折點，因為這一事件使未滿30歲的孫中山成為國際名人。

康德黎與中國

《世界報》在1921年結業。營救過孫中山的康德黎醫生之後一直繼續支持他的革命。1912年，康德黎出版了《孫逸仙與中國的覺醒》（Sun Yat-sen and the Awakening of China）一書，介紹中國的情況。

1922年，孫中山出版英文著作《中國的國際發展》（The International Development of China) 並在扉頁上寫道：謹以此書獻給我最尊敬的老師和無私奉獻的朋友——康德黎醫生及其夫人。他們曾經救過我的性命。

康德黎一家與中國的關係在康德黎醫生1926年去世之後一直延續至今。他的兒子肯尼思·康德黎（Kenneth Cantlie）是火車工程師，中華民國成立之後應邀在1929年作為顧問參與中國的鐵路建設。他設計的 K7 蒸汽火車頭直到1970年代才從中國鐵路線上退役。

如今在英國約克的國家鐵路博物館（National Railway Museum）裏，有一台K7火車頭。這是1981年中國政府專門海運到英國再通過公路運到約克的紀念品。

當年倫敦波特蘭街49-51號扣押孫中山的清政府駐英公使館館舍，曾是民國政府駐英大使館，現在是中國駐英國大使館。

自民國政府至今，館內一直設有孫中山倫敦蒙難紀念室，其中如今有兩尊雕像，孫中山和康德黎。

1970年，阿伯丁研究生醫學簡報（ Aberdeen Post-Graduate Medical Bulletin）上曾經刊登了對《倫敦蒙難記》的評論文章。