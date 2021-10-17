英國人愛喝茶背後鮮為人知的那個女人和故事

比莉·科恩

（Billie Cohen）

1 小时前

圖像來源，Getty Images

試想一下，真正的英國人在你的眼中是什麼模樣。無論你的腦海中閃現出什麼畫面，我相信那人一定有著僵硬的上唇，並且手中端著一杯茶。沒錯，英國人就是這樣，善於不露聲色，酷愛飲茶。飲茶已經被徹頭徹尾的英國化，成為英國文化中不可或缺的一部分，深刻影響著世界其他國家的人們對英國文化的認識。

眾所周知，中國是最早開始喝茶的國家，西方人為此深表感激。但是，多虧了葡萄牙人，特別是一位葡萄牙女性，喝茶才得以在英國廣泛傳播，而這一點卻鮮為人知。下一次你去麗茲酒店，用精緻的茶杯細細品味著熱氣騰騰的烏龍茶的時候，或是下一次，你去維多利亞和阿爾伯特博物館站在格雷伯爵的肖像下的時候，不妨想一想。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 很少人知道是葡萄牙人啟發了茶在英國的流行（圖片來源：Christopher Furlong/Getty Images）

1662年，布拉干薩王朝（Braganza）的公主凱瑟琳（葡萄牙國王約翰四世之女）嫁給了英國國王查理二世，其嫁妝極其豐厚，包括金銀財寶、香料以及經濟價值巨大的重要港口丹吉爾和孟買。聯姻之後，凱瑟琳成為英格蘭、蘇格蘭與愛爾蘭的王后，地位顯赫。

之後，她一路北進與查理國王會合，據說其隨身物品中包含一些散裝茶葉；也許，這也是其陪嫁物品之一。有趣的是，傳說這些茶葉在《芳香植物的運輸》（Transporte de Ervas Aromaticas）一書中有所記載，該書後來被簡稱為「T.E.A.」。

雖然這一傳說可能不實（詞源學家認為英文單詞「茶」源於中國漢字的音譯），但可以肯定的是，葡萄牙是通過澳門殖民地與中國進行直接貿易往來，因此茶葉得以在葡萄牙貴族中盛行。16世紀中期，葡萄牙第一次在澳門殖民地定居（現今，美食交流的另一個明證是葡式蛋撻）。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 葡萄牙布拉干薩王朝的公主凱瑟琳嫁給英國國王查理二世之後，繼續保持著飲茶的習慣，並將其作為日常生活的一部分（圖片來源：DEA/G. DAGLI ORTI/Getty Images）

凱瑟琳剛到英國之時，茶葉只是作為一種藥品在市場流通，藥效是幫助人們振奮精神、理氣健脾。但是，這位年輕的王后習慣於每天飲茶，堅持飲茶的習慣。久而久之，茶葉便不再是健康提神藥品，發展成為社交飲品，開始在英國盛行。

「與查理國王聯姻之後，凱瑟琳迅速成為眾人關注的焦點——她的穿著打扮、她使用的家具……所有與她相關的東西都成為王室談資，」《布拉干薩王朝公主凱瑟琳：查理二世的王后》作者莎拉·貝絲·沃特金斯說。「她的日常飲茶活動引來許多人紛紛效仿。貴婦們紛湧而至，模仿其飲茶習慣以便融入王后的社交圈。」

凱瑟琳嫁來英國不久，當紅詩人埃德蒙德·瓦勒甚至為她寫了一首生日頌，將這位來自葡萄牙的王后與英國的飲茶之風永遠聯繫在了一起。詩歌中這樣寫道：

「最英明的王后，最神奇的植物，那個勇敢的國家，陽光沐浴著的美麗之地，給予我們的豐厚恩賜 我們謳歌著用一顆感恩的心。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 貴婦們想要融入凱瑟琳的社交圈，於是紛紛前來，模仿她的飲茶習慣（圖片來源：Culture Club/Getty Images）

凖確來說，茶葉在凱瑟琳嫁來英國之前已經出現，但是當時並不流行。「據記載，瓦勒於1657年便有飲茶的習慣，這比凱瑟琳的出現早了整整六年，」倫敦瑪麗王后大學的教授馬克曼·埃利斯說，其致力於18世紀研究，與人合著《茶葉帝國：征服世界的亞洲樹葉》。「他是有名的飲茶愛好者，這在當時並不多見，究其原因是茶葉價格昂貴，當時所有人都喝咖啡。」

茶葉昂貴的原因有三：一是當時英國同中國沒有直接的貿易往來；二是印度的茶葉還沒有傳到英國；三是荷蘭人進口的茶葉數量少，所以售價非常高昂。

「茶葉之所以如此昂貴，是因為從中國進口的關稅非常高，」簡·佩蒂格魯說，其著有《茶葉社會史》一書，在2014年世界茶業大獎中被授予最佳茶業教育工作者獎，擔任英國茶學院研究主任。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 由於當時英國同中國沒有直接的貿易往來，所以茶葉的價格非常昂貴（圖片來源：Blake Kent/Design Pics/Getty Images）

實際上，當時茶葉的價格高得驚人（一英鎊的價格相當於工薪階級一年的收入），埃利斯還提道，「除了社會最上層、最富有的人，其他人都不可能負擔得起茶葉。因此茶葉成為貴婦與王室結交的手段，通過茶葉與凱瑟琳結交便是最好的例子。」

名人飲茶又有何妨呢？普通人會效仿名人飲茶。「無論王后做什麼，其他人都會盲目效仿。於是，到了17世紀末，貴族們自然而然開始少量飲茶，」佩蒂格魯說。

當然，飲茶儀式並不是上層階級的發明，也是源於模仿。據佩蒂格魯所述，「直到荷蘭人帶來茶葉，我們英國人才對茶葉有所了解。我們沒有糖匙，沒有茶杯，沒有茶壺（只有廚房水壺），所以還是沿用老辦法：模仿中國的整套飲茶儀式。我們從中國進口小的瓷茶杯、杯托、糖匙器具以及小茶壺。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 英國人模仿中國的整套飲茶儀式，並且從中國進口茶壺（圖片來源：ZenShui/Laurence Mouton/Getty Images）

飲茶瓷器之所以風靡英國，還受到凱瑟琳的母國——葡萄牙的影響。「葡萄牙是瓷器進口到歐洲的路線之一，」埃利斯說道。「瓷器價格昂貴，但非常精緻漂亮，飲茶之所以受歡迎的原因之一就是可以使用這些精美的茶具，就像擁有最新款蘋果手機一樣。」

也許正因為瓷器貴重才能夠作為凱瑟琳的嫁妝。像其他的貴婦一樣，凱瑟琳開始在英國生活之後，利用這些精美之物增加下午茶的情趣。佩蒂格魯解釋說，「一開始，她只是在王室裏飲茶，將其作為一種貴族的習慣，場面奢華，十足的上層階級做派。因此，飲茶儀式自中國傳入之後便迅速與高雅生活密不可分。茶葉一傳入英國，便與貴婦、豪宅產生聯繫，我認為凱瑟琳在這個過程中發揮了重要作用，主要原因是瓷器的價格非常昂貴。窮人只配使用陶器，只有貴族才用得起一切貴重之物。現代社會也是如此：消費的東西越貴，代表你的地位越高。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 馬克曼·埃利斯說：「飲茶之所以受歡迎的原因之一就是可以使用這些精美的茶具」（圖片來源：Stuart McCall/Getty Images）

後來，下層階級使飲茶變得更加平民化。但在當今社會，倫敦的遊客依然可以通過高檔酒店提供的下午茶服務體驗貴族的奢華，尤其是在倫敦朗廷酒店（Langham Hotel）的廷廊（據稱這裏是下午茶的誕生地）、赫赫有名的倫敦麗茲酒店（Ritz London）和凱萊奇酒店（Claridge's）。

此外，您還可以在葡萄牙體驗極其盛大的飲茶儀式。儘管如此，就算在葡萄牙，英國飲茶之風與凱瑟琳王后的淵源也鮮為人知。然而，古鎮辛特拉（Sintra）的一個酒店要努力改變這一狀況。這就是提弗裏瑟特阿斯皇宮酒店（Tivoli Palácio de Seteais Sintra Hotel），酒店總經理馬里奧·庫斯托迪奧（Mario Custódio）舉辦以凱瑟琳為主題的下午茶活動。「讀書時，我們不了解這段歷史，」庫斯托迪奧說，「我什麼也不清楚，就連其他葡萄牙人對此也一無所知。」

辛特拉地區距離里斯本大約30分鐘的行程，向外延伸到植被茂盛的山腳下。這裏因雲集歐洲浪漫主義建築而聞名，被列入教科文組織世界遺產名錄。瑟特阿斯宮（Seteais Palace）由荷蘭領事丹尼爾·吉爾德梅斯特（Daniel Gildemeester）於18世紀80年代建成，宮殿裝飾奢華、造型獨特，成為辛特拉景觀中的一道亮麗風景線。婚禮蛋糕式樣的怪異裝飾物高高聳立於交錯蔓生的花園與公園之上。雖然凱瑟琳王后從未居住於此，但這裏雲集的古老財富、經典的建築群將葡萄牙貴族過去的生活呈現得淋灕盡致。想象一下，一群衣著華麗的貴婦正在富麗堂皇的會客廳聚會，時不時傳來清脆的茶杯撞擊聲，以及嘰嘰喳喳的交頭接耳聲。

圖像加註文字， 遊客依然可以在倫敦的高檔酒店感受傳統的英式下午茶，如麗茲酒店（圖片來源：BBC）

庫斯托迪奧認為，將這些鮮為人知的歷史碎片通過現實呈現出來，可以幫助遊客獲得更獨特、更個性化的旅遊體驗。「我之所以努力將這些不為人知的歷史呈現出來，是因為這些是現代社會的財富，」他說。

日常下午茶服務（只對酒店客人開放）能夠凸顯葡萄牙與高雅飲茶傳統之間的淵源。例如，庫斯托迪奧正與歷史學家合作，希望能夠做出凱瑟琳王后當時飲用的茶（埃利斯認為很可能是綠茶，原因是王后死後很長時間，直到19世紀30年代，才有印度來的茶葉引入到英國）。庫斯托迪奧還希望能夠做出橘子醬，這是因為在研究過程中，他偶然發現橘子醬也是布拉干薩王朝公主凱瑟琳諸多神秘傳說之一。據說，世界上最好的橘子有一部分來自於葡萄牙，凱瑟琳王后會定期將這些橘子運往其英國的新家。有些橘子在運輸途中品質下降，最後就被做成了橘子醬。若是能享用到完好無損的橘子自然最好，但如果凱瑟琳王后送給您的禮物是橘子醬而不是橘子，那說明她並不是非常看重您呀。

宣傳瑟特阿斯宮，當然不是為了對您評頭論足。庫斯托迪奧的目的很簡單，希望為遊客提供主題下午茶服務、給遊客贈送一本小書。書中印有二維碼，掃描二維碼可以獲取更多圖片、歷史資料及有趣的故事。他只是想通過這些方式，幫助遊客了解自己家鄉的文化與美景，發掘遠嫁他鄉的王后如何對英國飲茶文化產生深遠的影響。

「凱瑟琳王后對茶文化做出了巨大的貢獻，我們葡萄牙人不願意對此視而不見。我希望這段珍貴的歷史能夠得以延續。」