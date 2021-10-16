英國保守黨議員遇刺身亡：警方定調為「恐怖襲擊」，索馬里裔男子被捕

40 分钟前

圖像來源，Geoff Caddick/PA Wire 圖像加註文字， 顏敏時是動物權益倡議者。

英國下議院議員顏敏時爵士（Sir David Amess，大衛·埃默斯）15日在英格蘭東南部選區會晤選民時，遭一男子攻擊，身中多處刀傷不治。

保守黨籍的顏敏時成為英國近5年來第二位被刺殺身亡的議員，一名25歲的男子已經被捕，英國警方定調屬於「恐怖襲擊」事件。

周五，顏敏時在埃塞克斯郡（Essex）Leigh-on-Sea的選區會晤選民被一男子攻擊，刺了多刀。

英國大都會警察局說，這可能與伊斯蘭極端主義有關。一名25歲的英國籍男子因涉嫌謀殺，在現場被捕。警方表示，他們沒有就這起死亡事件搜捕其他人。但作為調查的一部分，警察正在對倫敦地區的兩個地址進行搜查，倫敦市政府說。

警方認為該男子是單獨發動攻擊，但相關調查仍在進行。警方補充說，這名男子被關押在埃塞克斯執法單位。

政府消息人士告訴BBC，嫌犯是英國國民，從初步調查來看，他似乎是索馬里裔。

69歲的顏敏時代表西紹森德（Southend West）選區，當周五他在教堂與選民會面，討論選民所關心的議題遭到襲擊。

埃塞克斯郡警察局長哈林頓（BJ Harrington）說，顏敏時「只是在履行他的職責，而他的生命卻這樣被慘忍的中止」。

倫敦警察局說，反恐官員正在與埃塞克斯警察局和東部地區專家行動小組合作。

警局說：「今晚在Leigh-on-Sea發生的致命刺殺事件已被宣佈為恐怖事件，調查由反恐警務部門領導」。

「初步調查顯示，行兇動機恐與伊斯蘭極端主義有關。」

英國政府呼籲任何有關於該事件的信息的人，或者那些有閉路電視、汽車攝像頭或視頻的人，與他們聯繫。

顏敏時擔任議員已有38年資歷，2015年曾參加「台英國會小組」的訪台團，訪問台灣。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 英國首相約翰遜（右）到案發地點獻花悼念。

「毫無意義的襲擊」

同時，英國內政大臣普裏蒂·帕特爾（Priti Patel）要求所有警察部隊 「立即 」查核議員的安全維護安排。

帕特爾說，這起殺人事件「代表了對民主本身的無理攻擊」，並補充說，值得思考國家民意代表的安全問題。

顏敏時自1983年當選國會議員至今，他已婚並有五個孩子。他是繼2016年工黨議員喬·考克斯(Jo Cox)被攻擊謀殺後，在過去五年中被殺害的第二位在職議員。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）形容顏敏時是 「英國政界最善良、最美好及溫柔的人之一」。

圖像來源，EPA

BBC政治事務編輯昆斯伯格（Laura Kuenssberg）分析

我們期望我們選出的國會議員能親自見到我們，而不是躲在議會的華麗大門和木牆後面。

絶大多數議員都很樂意滿足這一要求。

但是，這項工作越來越多地伴隨著虐待、恐嚇，以及議員及其工作人員的風險。

一位內閣成員今天告訴我。「每個人都有受過威脅......都有歷經過驚恐的時刻。」

處理騷擾威脅，應對安全問題，並向警方報告這些問題，在21世紀的政治中是可悲的常態了。在未來的日子，人們不可避免地會呼籲在威斯敏斯特營造更友好的氛圍，並在現實生活，包含網絡上中保持冷靜的頭腦。