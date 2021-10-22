新冠疫情：英國確診病例為什麼居高不下？

BBC事實核查團隊

（Reality Check）

6 分钟前

圖像來源，Getty Images

英國的新冠確診病例一路往上增加，醫療服務部門呼籲在進入冬天之前重新執行防疫限制措施。

由於打了疫苗的關係，現在的確診病例出現重症住院的機率要少得很多，但是確診病例數越來越多，比歐洲一些國家還要高，仍然值得擔憂。

如果確診病例越來越多，新冠病毒突破疫苗防護力的機會也就越大，生病的人越多也會給醫療服務部門帶來更大壓力。

統計數字告訴我們什麼？

最近幾天，英國每日確診數持續走高，10月21日單日新增52009例。

過去三個月內的確診數，和去年冬天三個月的確診數不相上下，我們可以用這兩個時間段來作比較。

今年7月到10月，英國有超過300萬確診病例，其中只有7.9萬人需要入院治療。

去年10月到今年1月間，英國有超過270萬確診病例，但需要入院治療的人高達18.5萬人，當時不像現在，還沒有可用的新冠疫苗。

英格蘭公共衛生署（Public Health England）最新的數據顯示，18歲以上任何年齡段的人，沒有接種疫苗的人確診後需要入院治療的機率，至少是有接種疫苗的人的三倍。

此外，即使現在確診數和去年冬天不相上下，但死亡病例和當時比起來卻低了很多。

但是，英國新冠確診病例為什麼居高不下呢？

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 英國解除防疫措施，許多人開始不戴口罩

不戴口罩？

和德國、法國、西班牙或意大利等歐洲國家相比，英國人對戴口罩的態度顯得更加放鬆和自由，英國有更多人不戴口罩。

和上述歐洲國家相比，英國的新冠確診病例也是最高，但不能直接下結論認定不戴口罩就是背後原因。

不斷有研究顯示戴口罩能防止病毒在人與人之間傳播，但是很難能夠科學性的確定戴口罩有多大程度降低了傳染爆發。

這是因為新冠疾病的傳染還有許多其它的可變動因素，例如人與人之間的接觸次數、時間和互動程度，無法將戴口罩單一因素獨立出來審視。

倫敦帝國學院（Imperial College London）所作的調查顯示，瑞典和荷蘭的人比英國人更可能不戴口罩，但是這兩個國家的確診數卻比英國要來得少。

在英國各地，只有蘇格蘭仍然建議在室內要戴口罩，蘇格蘭人也更可能會戴口罩，但是最近幾周蘇格蘭入院治療人數卻突然上升。

限制放寬，人與人接觸更多？

和其他大多數西歐國家相比，英國解除各種防疫措施來得更早，從夏天開始，英國各地的人們就能夠去夜總會，參加人數沒有上限的集會活動，而其他國家沒有那麼快解封。

倫敦帝國學院的調查也顯示，和幾個距離最近的歐洲鄰國相比，英國人更可能搭乘公共運輸工具，避免外出也更少。

英國最新的調查發現，最近幾周人與人接觸的情況沒有太大的變化，兒童之間的接觸情況也和學校剛開學的時候一樣。

親自前往辦公地點工作的人數逐漸增加，但仍然很少，只有大約一半的僱員去辦公室工作。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 英國很早就開始施打疫苗

免疫力下降？

英國在施打疫苗方面算是居於世界領先地位，疫苗確實避免了許多新冠重症患者，但是率先施打疫苗也解釋了為何英國現在確診數增加的原因。

根據接種疫苗者新冠測試結果的研究發現，疫苗對感染新冠病毒的保護力在接種五到六個月之後開始顯著下降。

以色列曾經在一開始是全世界接種人口最多的國家，當地的科學家分析數據後發現，疫苗保護力失效是感染率突然增加的原因，而在老年人口追加接種加強劑之後確診數開始持平。

英國現在也開始向老年人口追加接種加強劑，10月中英格蘭已經有370萬人打了第三針加強劑。

不過，雖然接種疫苗六個月之後對感染的保護力下降，但疫苗仍然能夠避免重症的出現。

疫苗接種開始放緩？

英國很早就開始施打疫苗，但最近幾個月疫苗的普及速度開始放慢，在人口100萬以上的國家中，完整施打兩劑疫苗的人口比率，英國已經滑落到前10名以外。

在10月的前兩周，英國12歲以上至少打過一劑疫苗的人口比例幾乎沒有增長。

英國政府重申，「新冠疫苗顯著削弱確診和入院治療及死亡之間的聯繫，因此將繼續作為對抗新冠疾病的第一線防衛力量。」

「我們鼓勵有資格追加接種加強劑的人，盡快施打第三劑，確保他們在進入冬天之前獲得重要的加強保護力。」

英國的在兒童人口疫苗接種方面做得也比較不足，英國從9月20日開始對12至15歲的兒童施打一劑疫苗，但到目前為止，只有15%的12至15歲兒童打了一劑。