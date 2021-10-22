英國女王短暫住院接受檢查：盤點她忙碌的10月

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圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 女王陛下最近的公開活動頗為頻繁。

倫敦白金漢宮（Buckingham Palace）證實，現年95歲的英國女王伊麗莎白二世本周曾短暫到倫敦住院，接受初步檢查，目前已返回溫莎城堡（Windsor Castle）休息，但仍在執行一些「輕鬆的」公務。

白金漢宮是在星期四（10月21日）晚間證實女王曾於星期三（20日）住院一晚。BBC王室事務記者約翰尼·戴蒙德（Jonny Dymond）報道說，白金漢宮似乎是因為《太陽報》（The Sun）透露風聲，迫不得已公開此事。

這是女王自2013年患腸胃炎以來首次住院。王室並未透露檢查內容與結果，而據BBC了解，女王就診與2019年冠狀病毒病（COVID-19；新冠病毒病）無關，而住院也是出於實際考慮，因為完成檢查後已是夜深，不便舟車勞頓趕回溫莎。

女王近日公開活動頻繁，醫生建議她休息數天。她原定星期三到北愛爾蘭巡訪兩天一夜的行程因此取消。王室發言人說，女王對此感到失望。

白金漢宮的聲明說：「在得到醫學建議休息數天后，女王星期三下午到醫院接受一些初步檢查，今天（星期四）午間返回溫莎城堡，且精神爽利。」

女王從溫莎乘坐汽車到19英里（32公里）外的倫敦英王愛德華七世醫院（King Edward VII's Hospital）接受專科醫生檢查。這是王室高級成員長年使用的一家私人醫院。今年4月去世的女王丈夫愛丁堡公爵菲利普親王（Prince Philip, Duke of Edinburgh）生前也曾在此接受治療。

英國報聯社（Press Association）星期五（22日）引述消息人士說，女王仍堅持執行一些「輕鬆」公務。BBC從唐寧街得悉，首相約翰遜（Boris Johnson）已向女王致以慰問。

分析——BBC王室事務記者莎拉·坎貝爾（Sarah Campbell）

星期三傳出女王將取消到訪北愛爾蘭的消息，肯定會引起一些人擔憂。雖然她在過去一周出席大小活動時都顯得神采飛揚，但我們總不能忘記她已經95歲。

對於白金漢宮來說，既要發放女王健康狀況的足夠信息，維持公眾的知情權，又要保障女王正當的隱私權，是件不好拿捏的事情。

正因如此，女王到醫院接受檢查的消息沒有被公布，直到《太陽報》的頭版報道逼得白金漢宮必須作出回應。

民眾會感到擔憂，但她從醫院回來時「精神爽利」，甚至能處理輕鬆公務，可說是讓人稍感安心的消息。

這個10月對於女王來說相當繁忙，迄今她已出席了至少16項公開活動。白金漢宮一位發言人表示，女王「不情願地」接受醫生建議休息。

本周初，女王「禮貌但堅決地」拒絶一家雜誌社向她頒發「年度耆英獎」（Oldie of the Year），但同時向雜誌社表示「至誠問候」。

女王風塵僕僕的10月

10月1日

女王這個月的公開活動從她的蘇格蘭阿伯丁郡（Aberdeenshire, Scotland）巴爾莫勒爾莊園（Balmoral Estate）開始，她這天與王儲威爾士親王查爾斯王子（Prince Charles, Prince of Wales）一起植樹。

女王與王兒這項活動旨在宣傳為慶祝2022年女王登基70週年「白金禧」紀念而推行的全國植樹活動。兩人在莊園接見了一群小學生。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 在蘇格蘭使用羅撒西公爵（Duke of Rothesay）頭銜的查爾斯王子與母親一同種下一棵樹，啟動全國植樹活動。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 女王跟來自莊園附近一家小學的學生交談。

10月2日

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 女王在查爾斯王子和康沃爾公爵夫人（Duchess of Cornwall）陪同下來到蘇格蘭議會大樓，蘇格蘭首席部長妮古拉·斯特金（Nicola Sturgeon，施雅晴）迎接。

10月6日

數天之後，女王與伯利茲（Belize）和希臘（Greece）外交使節視像通話。

同日，她在溫莎城堡接見加拿大陸軍，慶祝加拿大皇家炮兵團（Royal Regiment of Canadian Artillery）A連與B連成立150週年。女王稍後與約翰遜首相通電話。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 英國女王身兼加拿大女王。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 女王向代表頒贈佩劍。

10月7日

女王繼而回到倫敦白金漢宮出席英聯邦運動會火炬傳遞啟動禮。下一屆2022年英聯邦運動會將在伯明翰（Birmingham）舉行。

這是自新冠疫情爆發以來，白金漢宮首次舉辦大型活動。女王幼子愛德華王子（Prince Edward）陪同女王出席是次活動。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 女王與愛德華王子出席火炬傳遞啟動禮。

10月12日

這一天，女王在安妮長公主（Anne, the Princess Royal）陪同下來到倫敦西敏寺（Westminster Abbey，又譯威斯敏斯特大教堂），參加皇家英國退伍軍人協會（The Royal British Legion）成立100週年紀念崇拜。

圖像來源，Getty Images

10月13日

女王回到白金漢宮接見鋼琴家伊莫金·庫珀女男爵（Dame Imogen Cooper），向她頒發2019年女王音樂獎章。女王同日還出席了另外三場賓客接見。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 獲獎的伊莫金·庫珀女男爵（左）是一位古典鋼琴家。

10月14日

這是女王五年來首次到訪威爾士，她在開議演說中讚揚威爾士人民在抗疫期間展示的精神面貌。她在儀典結束後會見賓客時，被拍攝到她似乎在抱怨一些人在環保議題上只說不做。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 女王進入卡迪夫市區時，地方當局安排鳴放21響禮炮歡迎女王駕臨。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 女王在演說中讚揚威爾士人民在抗疫期間展示的精神面貌。

10月16日

女王又回到英格蘭，到伯克郡（Berkshire）雅士谷賽馬場（Ascot Racecourse）出席錦標賽。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 女王一直愛好賽馬運動，她擁有多匹賽馬。

10月18日

女王接受新西蘭新任總督辛迪·基羅女男爵（Dame Cindy Kiro）虛擬覲見。總督在新西蘭代表女王履行國家元首職責。

10月19日

女王虛擬接見日本駐英國大使和歐盟駐英國大使，傍晚在溫莎城堡主持全球投資峰會（Global Investment Summit）招待會，賓客包括微軟（Microsoft）創辦人比爾·蓋茨（Bill Gates）等國際知名商賈。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 查爾斯王子和劍橋公爵威廉王子（Prince William, the Duke of Cambridge）陪同女王（左）出席招待會。