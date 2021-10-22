英國女王短暫住院接受檢查：盤點她忙碌的10月
倫敦白金漢宮（Buckingham Palace）證實，現年95歲的英國女王伊麗莎白二世本周曾短暫到倫敦住院，接受初步檢查，目前已返回溫莎城堡（Windsor Castle）休息，但仍在執行一些「輕鬆的」公務。
白金漢宮是在星期四（10月21日）晚間證實女王曾於星期三（20日）住院一晚。BBC王室事務記者約翰尼·戴蒙德（Jonny Dymond）報道說，白金漢宮似乎是因為《太陽報》（The Sun）透露風聲，迫不得已公開此事。
這是女王自2013年患腸胃炎以來首次住院。王室並未透露檢查內容與結果，而據BBC了解，女王就診與2019年冠狀病毒病（COVID-19；新冠病毒病）無關，而住院也是出於實際考慮，因為完成檢查後已是夜深，不便舟車勞頓趕回溫莎。
女王近日公開活動頻繁，醫生建議她休息數天。她原定星期三到北愛爾蘭巡訪兩天一夜的行程因此取消。王室發言人說，女王對此感到失望。
白金漢宮的聲明說：「在得到醫學建議休息數天后，女王星期三下午到醫院接受一些初步檢查，今天（星期四）午間返回溫莎城堡，且精神爽利。」
女王從溫莎乘坐汽車到19英里（32公里）外的倫敦英王愛德華七世醫院（King Edward VII's Hospital）接受專科醫生檢查。這是王室高級成員長年使用的一家私人醫院。今年4月去世的女王丈夫愛丁堡公爵菲利普親王（Prince Philip, Duke of Edinburgh）生前也曾在此接受治療。
英國報聯社（Press Association）星期五（22日）引述消息人士說，女王仍堅持執行一些「輕鬆」公務。BBC從唐寧街得悉，首相約翰遜（Boris Johnson）已向女王致以慰問。
分析——BBC王室事務記者莎拉·坎貝爾（Sarah Campbell）
星期三傳出女王將取消到訪北愛爾蘭的消息，肯定會引起一些人擔憂。雖然她在過去一周出席大小活動時都顯得神采飛揚，但我們總不能忘記她已經95歲。
對於白金漢宮來說，既要發放女王健康狀況的足夠信息，維持公眾的知情權，又要保障女王正當的隱私權，是件不好拿捏的事情。
正因如此，女王到醫院接受檢查的消息沒有被公布，直到《太陽報》的頭版報道逼得白金漢宮必須作出回應。
民眾會感到擔憂，但她從醫院回來時「精神爽利」，甚至能處理輕鬆公務，可說是讓人稍感安心的消息。
這個10月對於女王來說相當繁忙，迄今她已出席了至少16項公開活動。白金漢宮一位發言人表示，女王「不情願地」接受醫生建議休息。
女王預定在兩周後率領王室代表團，到蘇格蘭格拉斯哥出席《聯合國氣候變化框架公約》第26次締約方會議（COP26；又稱第26屆聯合國氣候變化大會）。上周有報道稱，女王在出席威爾士議會開議期間與賓客交談時，似乎對一些人在環保議題上「只說不做」感到厭惡。
本周初，女王「禮貌但堅決地」拒絶一家雜誌社向她頒發「年度耆英獎」（Oldie of the Year），但同時向雜誌社表示「至誠問候」。
女王風塵僕僕的10月
10月1日
女王這個月的公開活動從她的蘇格蘭阿伯丁郡（Aberdeenshire, Scotland）巴爾莫勒爾莊園（Balmoral Estate）開始，她這天與王儲威爾士親王查爾斯王子（Prince Charles, Prince of Wales）一起植樹。
女王與王兒這項活動旨在宣傳為慶祝2022年女王登基70週年「白金禧」紀念而推行的全國植樹活動。兩人在莊園接見了一群小學生。
10月2日
翌日，女王來到103英里外（165公里）的首府愛丁堡（Edinburgh）主持蘇格蘭議會開議大典。這是女王首次獨自出席這項年度禮儀。
10月6日
數天之後，女王與伯利茲（Belize）和希臘（Greece）外交使節視像通話。
同日，她在溫莎城堡接見加拿大陸軍，慶祝加拿大皇家炮兵團（Royal Regiment of Canadian Artillery）A連與B連成立150週年。女王稍後與約翰遜首相通電話。
10月7日
女王繼而回到倫敦白金漢宮出席英聯邦運動會火炬傳遞啟動禮。下一屆2022年英聯邦運動會將在伯明翰（Birmingham）舉行。
這是自新冠疫情爆發以來，白金漢宮首次舉辦大型活動。女王幼子愛德華王子（Prince Edward）陪同女王出席是次活動。
10月12日
這一天，女王在安妮長公主（Anne, the Princess Royal）陪同下來到倫敦西敏寺（Westminster Abbey，又譯威斯敏斯特大教堂），參加皇家英國退伍軍人協會（The Royal British Legion）成立100週年紀念崇拜。
10月13日
女王回到白金漢宮接見鋼琴家伊莫金·庫珀女男爵（Dame Imogen Cooper），向她頒發2019年女王音樂獎章。女王同日還出席了另外三場賓客接見。
10月14日
女王再次出席議會開議，這次是來到卡迪夫（Cardiff）主持第六屆威爾士議會（The Senedd）開議。
這是女王五年來首次到訪威爾士，她在開議演說中讚揚威爾士人民在抗疫期間展示的精神面貌。她在儀典結束後會見賓客時，被拍攝到她似乎在抱怨一些人在環保議題上只說不做。
10月16日
女王又回到英格蘭，到伯克郡（Berkshire）雅士谷賽馬場（Ascot Racecourse）出席錦標賽。
10月18日
女王接受新西蘭新任總督辛迪·基羅女男爵（Dame Cindy Kiro）虛擬覲見。總督在新西蘭代表女王履行國家元首職責。
10月19日
女王虛擬接見日本駐英國大使和歐盟駐英國大使，傍晚在溫莎城堡主持全球投資峰會（Global Investment Summit）招待會，賓客包括微軟（Microsoft）創辦人比爾·蓋茨（Bill Gates）等國際知名商賈。
Podcast
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BBC國際台粵語節目，重溫一周國際大事，兩岸四地消息，英國境況。並備有專題環節：〈記者來鴻〉、〈英國生活點滴〉和〈華人談天下〉。
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