新冠疫情：「Delta+」病毒變種傳染性可能更高

米歇爾·羅伯茨（Michelle Roberts）

BBC新聞網衛生事務編輯

8 分钟前

圖像來源，Getty Images

一種新的新冠病毒變種被一些人稱作「Delta+（德爾塔加）」。英國專家表示，它可能比常規的Delta變種更加容易傳播。

目前尚未有證據顯示新變種會引發更嚴重的疾病。

同時，現有的疫苗應該仍然能夠保護民眾，科學家對此表示有信心。

英國大部分的新冠病毒感染都屬於常規的Delta變種，但是「Delta+」或稱「AY.4.2」變種的病例一直在增加。

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專家表示，它引發大規模爆發或者令現有疫苗失效的可能性不大。但是官員指出，一些早期證據顯示，它在英國的新增感染率或比Delta變種更高。

英國衛生安全署指：「最近幾個月，這個子系在英國已經變得越來越普遍，而且有一些早期證據顯示，它在英國的新增感染率或比Delta變種更高。」

不過，與Delta不一樣的是，它尚未被認定是「須關注的變種」——這是依據風險級別劃定的最高級別變種病毒株。

全世界有數以千計的不同類型新冠病毒及其變種在傳播。病毒一直都在變種，所以發現新類型的變種出現並非是令人驚奇的事。

AY.4.2變種是Delta變種的一個分支，包括一些影響棘蛋白的變異，病毒正是利用棘蛋白來入侵我們的細胞。

自從疫情全球大流行開始以來，相關的變異——Y145H和A222V一直有在其他冠狀病毒子系當中被發現。

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在美國也發現了幾宗病例，在丹麥也有一些，但是這些地方的AY.4.2新增感染病例在之後就下降了。

英國已經在向較高風險人群提供冬季前的疫苗加強劑，確保他們獲得對新冠病毒的全面保護。

並無跡象顯示，疫苗有需要更新才能抵抗目前已有的新冠病毒變種。

英國衛生安全署的首席執行官珍妮·哈里斯博士（Dr Jenny Harries）表示：「對目前所有變種的公共衛生建議是一樣的。接種疫苗，合資格的人士則要在接到通知之後盡早前來接種您的第三針或者合適的加強劑。」