萬聖節：如何過一個更綠色環保的萬聖節？
進入10月下旬，許多家長都在為孩子們籌劃萬聖節（每年的10月31日）的服裝、道具和裝飾：南瓜燈、蝙蝠、骷髏、海盜、吸血鬼、殭屍等等。
但問題是，這些裝飾和服裝往往用過一次就被扔掉，造成驚人的浪費不說，而且不利於環境保護。
隨著人們環保意識的加強，再加上第二十六屆聯合國氣候變化大會COP26（2021年11月1-12日在蘇格蘭的格拉斯哥舉行）召開在即，許多人可能都在想，今年怎樣讓自己的萬聖節也更加環保。
其實，過一個「綠色」萬聖節並不難，從各種可持續派對的主意到零浪費南瓜食譜，BBC Bitesize梳理了一些錦囊妙計：
萬聖節服裝翻新
許多萬聖節服裝都是特意趕製的，往往穿過一次就被扔掉。據英國兩家慈善機構2019年的一次調查發現，英國僅從服裝和快時尚品牌中所產生的季節性塑料垃圾就高達2千多噸。聽起來是不是很嚇人？
與其買新服裝，今年不如節儉些，到二手店去淘寶，說不定能找到令人毛骨悚然的驚艷裝束。或許能尋到一整套萬聖節裝扮，或許可以找到一些合適的二手服裝然後自己縫製部分裝飾。
如果你知道自己想要哪種特定的裝扮，也可以與人交換，或是跟家人和朋友討要一些他們可能已經有的小裝飾物。
如果你還有之前參加化妝舞會時穿過的衣服，不要扔掉，可以考慮捐給慈善機構的二手店或送人。
自己動手用紙漿或紙板製作萬聖節服裝也是一個不錯的主意 - 但借用現成的服裝更省事，也可以減少浪費。
自己動手做裝飾
專門去買一次性裝飾物用完就扔非常浪費，而且破壞環境。不妨自己動手做些裝飾物，或是找出以前的舊物再次使用。
如果你想保留裝飾品，別忘了回收和利用其中的一些電池和燈泡。
自己動手做萬聖節裝飾既省錢、又環保，而且並不太難。比如，可以跟網上課程學習如何做折紙蝙蝠，也可以使用大自然無償奉送的的裝飾，用幹樹葉或樹枝製作花環。
再比如，可以自己烘製一些點心、零食或製作糖果送給那些「不給糖就搗亂」的孩子們（trick-or-treaters），這比買單個包裝的糖果更環保。
零浪費南瓜燈
南瓜燈是萬聖節的傳統裝飾之一，一到萬聖節超市裏有大量南瓜上市。據估計，英國在2020年就製作了2400萬個南瓜燈。但是，有五分之二的人不知道用來雕刻南瓜燈的南瓜也是可以吃的。
其實，南瓜籽、南瓜皮、南瓜肉都可以食用。比如，南瓜籽可以烤著吃，或做成香蒜醬；南瓜皮可以做薯片；南瓜肉可以做湯 - 甚至做成顏色鮮艷的南瓜冰淇淋。
所以，今年雕完等以後就不要再把南瓜丟掉，網上有許多南瓜美味食譜，可供參考。
別忘了，還可以把已經在戶外放了幾天、不能再吃的南瓜燈拿去堆肥。
在購買南瓜時，有條件的可以考慮自己到當地南瓜田裏去摘，這樣可以減少超市季節性供應需求。如果你能自己種南瓜當然更好。
如果不喜歡南瓜，也可以用舊牛奶盒或大玻璃罐做傑克燈籠（Jack-O-Lantern），還可以回收，明年接著用。
綠色萬聖節的更多方法
- 自己烘製一些點心、零食或製作糖果給那些「不給糖就搗亂」的孩子們（trick-or-treaters），這比買單個包裝的糖果更環保。可以用紙杯蛋糕、焦糖或糖蘋果來代替超市買來的迷你巧克力棒和糖果。
- 裝糖果的碗或容器可以自己做，不要買新的塑料容器；如果自己出去討糖吃，盡量用可以重覆使用的袋子。
- 最好用無毒彩漆塗臉，確保回收所有包裝。大多數硬塑料都可以回收，但請閲讀標籤和遵守當地廢物處理規定。
- 用已有的化妝品發揮創意，不要總是買新的。也可以用家裏廚房的食材製造出假血、傷口和疣子。
- 使用天然的萬聖節裝飾，例如，利用幹樹葉或樹枝製作萬聖節花環。
- 用可重覆使用的LED茶燈來代替南瓜燈中的蠟燭，明年還可以接著用。
- 組織一個以萬聖節為主題的網上合唱團，大人小孩都可以參加。人們可以喬裝打扮一番，然後一起在網上唱歌。
- 萬聖節派對最好不要用一次性餐具，使用普通可以清洗的餐具更加環保。
- 在虛擬派對中裝神弄鬼：跟朋友組織一場恐怖片大賽或是大玩恐怖遊戲…當然，別忘了關燈呦！
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