萬聖節：如何過一個更綠色環保的萬聖節？

16 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 南瓜燈

進入10月下旬，許多家長都在為孩子們籌劃萬聖節（每年的10月31日）的服裝、道具和裝飾：南瓜燈、蝙蝠、骷髏、海盜、吸血鬼、殭屍等等。

但問題是，這些裝飾和服裝往往用過一次就被扔掉，造成驚人的浪費不說，而且不利於環境保護。

隨著人們環保意識的加強，再加上第二十六屆聯合國氣候變化大會COP26（2021年11月1-12日在蘇格蘭的格拉斯哥舉行）召開在即，許多人可能都在想，今年怎樣讓自己的萬聖節也更加環保。

其實，過一個「綠色」萬聖節並不難，從各種可持續派對的主意到零浪費南瓜食譜，BBC Bitesize梳理了一些錦囊妙計：

萬聖節服裝翻新

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 穿著各式鬼節服裝的孩子們。

許多萬聖節服裝都是特意趕製的，往往穿過一次就被扔掉。據英國兩家慈善機構2019年的一次調查發現，英國僅從服裝和快時尚品牌中所產生的季節性塑料垃圾就高達2千多噸。聽起來是不是很嚇人？

與其買新服裝，今年不如節儉些，到二手店去淘寶，說不定能找到令人毛骨悚然的驚艷裝束。或許能尋到一整套萬聖節裝扮，或許可以找到一些合適的二手服裝然後自己縫製部分裝飾。

如果你知道自己想要哪種特定的裝扮，也可以與人交換，或是跟家人和朋友討要一些他們可能已經有的小裝飾物。

如果你還有之前參加化妝舞會時穿過的衣服，不要扔掉，可以考慮捐給慈善機構的二手店或送人。

自己動手用紙漿或紙板製作萬聖節服裝也是一個不錯的主意 - 但借用現成的服裝更省事，也可以減少浪費。

自己動手做裝飾

圖像加註文字， 自己動手做一些小擺設

專門去買一次性裝飾物用完就扔非常浪費，而且破壞環境。不妨自己動手做些裝飾物，或是找出以前的舊物再次使用。

如果你想保留裝飾品，別忘了回收和利用其中的一些電池和燈泡。

自己動手做萬聖節裝飾既省錢、又環保，而且並不太難。比如，可以跟網上課程學習如何做折紙蝙蝠，也可以使用大自然無償奉送的的裝飾，用幹樹葉或樹枝製作花環。

再比如，可以自己烘製一些點心、零食或製作糖果送給那些「不給糖就搗亂」的孩子們（trick-or-treaters），這比買單個包裝的糖果更環保。

零浪費南瓜燈

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 各種南瓜燈造型。

圖像來源，BBC Chinese 圖像加註文字， 南瓜還可以做成各種美食。

南瓜燈是萬聖節的傳統裝飾之一，一到萬聖節超市裏有大量南瓜上市。據估計，英國在2020年就製作了2400萬個南瓜燈。但是，有五分之二的人不知道用來雕刻南瓜燈的南瓜也是可以吃的。

其實，南瓜籽、南瓜皮、南瓜肉都可以食用。比如，南瓜籽可以烤著吃，或做成香蒜醬；南瓜皮可以做薯片；南瓜肉可以做湯 - 甚至做成顏色鮮艷的南瓜冰淇淋。

所以，今年雕完等以後就不要再把南瓜丟掉，網上有許多南瓜美味食譜，可供參考。

別忘了，還可以把已經在戶外放了幾天、不能再吃的南瓜燈拿去堆肥。

在購買南瓜時，有條件的可以考慮自己到當地南瓜田裏去摘，這樣可以減少超市季節性供應需求。如果你能自己種南瓜當然更好。

如果不喜歡南瓜，也可以用舊牛奶盒或大玻璃罐做傑克燈籠（Jack-O-Lantern），還可以回收，明年接著用。

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 南瓜農場越來越受歡迎。

綠色萬聖節的更多方法