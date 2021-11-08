​​Instagram給用戶帶來的是福還是禍？

西奧娜·麥卡勒姆（Shiona McCallum）

BBC科技事務記者

29 分钟前

圖像來源，Reuters

一覺醒來，伸手去拿手機，打開Instagram，然後開始刷屏。

對於我們很多人來說，這是一種再熟悉不過的習慣。但是，這個應用程式會如何影響我們的精神健康呢？

臉書（Facebook）的吹哨人弗朗西絲·霍根（Frances Haugen）警告過，說Instagram是「比其他形式的社交媒體更加危險」，而此前已經有消息披露，這家公司自己的研究已顯示，使用Instagram可能帶來傷害害。

當時，Instagram表示，該研究表明公司「致力於了解複雜和棘手的議題」。

政界仍在繼續對這個社交媒體進行審視，BBC則訪問了五位人士，聽聽他們使用Instagram的體驗。

建立社群

丹妮（Dani）對Instagram是又愛又恨。29歲的她來自南威爾士，她的生計建立在這個平台上，而且已經建立起了一個讓跨性別人士在網上聯絡的社群。

但是她會因為她的外表而遭受謾罵。

圖像加註文字， 丹妮在Instagram上建立起了一個社群。

「Instagram是我生命中最大的福，也是最大的禍，」丹妮這樣向BBC表示。

「當你是個跨性別者，有一個不設為私密的帳戶，就會引來各種各樣的謾罵——但是我在網上受到的仇恨有些是直搗靈魂深處的。」

「那些仇恨評語惡劣至極。有人甚至發給我一串消息，包括我的照片，同時嘲諷我。」

弗朗西絲·霍根向一個由議員和勳爵組成的聯合小組表示，Instagram是關於「社會比較，關於身體……關於人們的生活方式，而這些最終對於小孩是更有害」。

曾被酗酒成癮困擾的丹妮表示，她能夠明白，社交媒體如何令人上癮。

「我已經戒酒數年，但是我感覺，Instagram對於有成癮性人格的人來說是有害的。你的感覺是一樣的，就是一直想要更多更多。」

Instagram的母公司Meta的全球事務副總裁尼克·克萊格（Sir Nick Clegg）為這個平台辯護稱，「絶大部分」的少女都喜歡用它。

他說，公司將會採取措施來阻止Instagram的有害使用，包括一個被稱為「take a break（停一停）」的誘導功能，引導年輕用家下線。

身體形象

漢娜（Hannah）從青少年時代就開始使用社交媒體， 每天會花6至10個小時在上面。

24歲的她在艾爾的西蘇格蘭大學就讀，在所有主要社交平台上都有帳戶：臉書、Instagram、推特（Twitter）、Snapchat和TikTok等。

「我有個很壞的習慣，就是每天早上第一件事就是查看所有的通知，」她說。

圖像加註文字， 漢娜在Instagram上收到過刻薄的評語。

「我睡覺前的最後一件事就是做這個。我一整天都圍繞著我的社交媒體轉。」

「我肯定是對TikTok上癮了，我每次都很容易一刷就兩個小時。我知道我基本上是在浪費時間……有幾次我是試著減少使用。」

在Instagram上，漢娜曾經追過一些網紅，而這會令她對自己的身材形象感到自卑。

「它讓我覺得，我的身材也要像她們一樣才行，然後我開始有一些不切實際的期待，成為一個瘦削的模特。我覺得這真的很損害我的精神健康，於是我做了些自我調整，不再追蹤她們。」

現在她換了一些跟蹤的對象，從網紅轉成了一些倡導身體自愛的帳戶。

「我意識到不是每個人都是六號尺碼、超級瘦的六尺模特。我開始追蹤一些外表和我更接近的人，而這提高了我對自己身體的自信。」

「我收到一些人評論說，我需要減重，因為我變得太胖了——然後我只是十號尺碼。這讓我對自己的身體感覺很負面。」

有毒的氛圍

在北倫敦的霍恩西女子學校（Hornsey School for Girls），斯嘉麗（Scarlett）和安妮莎（Anisa）向BBC表示，她們已認識到社交媒體的危險。

斯嘉麗15歲不用臉書， 因為認為它不是給她這個年齡層使用的。 所有其他社交平台她都用。

「我跟蹤那些創作時裝內容的YouTube人，像艾瑪·張伯倫（Emma Chamberlain），我特別喜歡，」她說。

「但是， 當我看到有人真地很美，這讓還在青春期的我非常難受。 因為我覺得我也應該長成那樣，這令我沒有安全感。」

「我取消了對很多帳戶的關注。」

圖像加註文字， 斯嘉麗和安妮莎都使用Instagram

同樣是15歲的安妮莎也改變了自己追蹤的帳戶，來迴避一些負面的內容。

但是她還是在網上看到她不想看的東西。

「我注意到一些人的帳戶會製造一些有毒的內容。因為我在少年期，我知道我需要對那些洗腦的東西保持警覺，」安妮莎說。

「作為一名穆斯林，我覺得外界對我們的描述非常糟糕……於是我一看到那一類內容，我就會取消關注。」

兩位女孩說，她們也在社交媒體上得到過一些愉悅的體驗，特別是和朋友們製作視頻的時候。

斯嘉麗說：「我試過很多做視頻的素材示範，而我從網上視頻學到了很多。」

「還有一些帳戶有很吸引人的冷知識，還有生活小建議和小竅門——不全是壞的，只是負面的很可能比正面的多。」

不玩社交媒體的孩子

不是所有在校的人都上Instagram。15歲的麗婭（Leah）就還沒有被允許開設帳戶。

「因為外面有各種負面的東西，所以我相信我媽媽的決定，」她說。

圖像加註文字， 麗婭還未被允許上Instagram。

「我很想有社交媒體帳號，因為我所有朋友都有。 我也知道它有壞的一面， 但有時候我會覺得自己格格不入。我聽過很多故事，是關於我的朋友收到不雅照片和可怕的視頻——一些我們這個年紀的人不應該看的東西。」

9月，當時還是叫「Facebook」的Meta公司就暫停了給13歲以下人士專設一個「Instagram Kids」的體驗項目。