疫情中的職業生涯：選擇戶外工作的三個英國人的故事

55 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 濕地公園

肆虐全球近2年的新冠疫情改變了人們生活的諸多方面，歐美一些年輕人更是做出大膽職業選擇。

他們放棄薪水優厚的辦公室工作，開始嘗試和追求在戶外時間更多的一些工作。

BBC商業事務記者凱瑟琳·萊瑟姆（Katherine Latham）採訪了因疫情而改變工作的三名英國人。

從IT到濕地

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 新冠催生了人們園藝的熱情。

疫情前，34歲的羅什福特從事IT（信息技術）工作。那是一份非常穩定、薪酬不錯的辦公室工作。但羅什福特發現自己對這份工作越來越缺乏熱情。

他說，成天坐著，身體很不舒服；腦子也很累，壓力大、不能放鬆；還經常凌晨2點才睡覺，早晨也懶得起牀。尤其是在封城期間，整天憋在家中，與同事失去了互動，更讓他覺得這樣的工作失去了意義。

「所以，我辭職了，毫無計劃… 但我知道我會把屏幕拋棄在身後，」他說。

羅什福特意識到自己想找一份戶外工作，便開始在濕地野生動物保護區做義工（也稱志願者）。在做了6個月的義工後，他得到了一份有薪工作，開始做禽鳥護養員。

雖然這只是一個較初級的入門職位，但一年過去了，羅什福特說，他從未後悔自己的選擇。

工資確實比之前少了許多，但他說，他的感覺從來沒有像現在這樣好，工資減少對生活方式也沒有影響，唯一的差別是現在更開心；只不過，這可能會影響他申請房屋抵押貸款的額度。

多項研究表明，疫情後許多人在思考是否應該像羅什福特一樣，改變自己的職業或工作。

根據保險公司英傑華集團（Aviva ）2021年初的一份報告，新冠疫情讓英國五分之三的僱員打算換工作。

美國也有類似情況。10月的一份調查說，一半工作人員希望改變職業，一些評論人士甚至把這種現象稱為「大辭職」。

羅什福特並不是唯一希望找一份戶外工作的人。培訓職業園藝師的英國皇家園藝學會（RHS）說，2021年，對他們的職業培訓項目的需求增長了58%，成為幾十年以來增長率最高的一個時段。

從模特到園丁

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 新冠禁足讓加德納無法再飛到外地從事模特工作，於是她轉了行。

加德納就是RHS的園藝學徒工。她從職業模特改行做園藝師。

「我非常熱愛我的模特工作 - 飛遍全世界 - 但太忙了，根本沒有時間接觸大自然，」 23歲的加德納說。

疫情讓加德納無法再飛到外地從事模特工作，她決定，改變的時機到了。現在，加德納在RHS薩里郡的威斯利花園學習園藝課程，每天剪草坪、修枝以及種植花牀等。

加德納說，這份工作讓她有機會放慢節奏、欣賞自己的周邊環境，在花園看太陽升起，「做能讓自己開心的事，這一點非常重要。」

雖然工資沒有做模特時多，但她和伴侶把自己公寓裏的一個房間出租貼補家用。偶爾，她也會做一些零星的走秀工作。

有研究稱，園藝有利於健康，可以減壓、提升幸福感。新冠期間，越來越多的英國人開始意識到園藝和室外空間的重要性。

安格利亞魯斯金大學社會心理學教授、「新冠封鎖下的心理健康」報告的聯合作者斯瓦米說，他們的調查發現，封鎖期間呆在戶外時間多的人比大多數時間呆在室內的人更快樂。

斯瓦米教授還說，在戶外時間越長，就越能感受到恢復效果。除了身心健康之外，戶外活動還能改善人們的想象力和學習能力，增加創造力和滿足感。

「從來沒有像現在這樣開心」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 相對戶外，辦公室工作久坐不動不利健康。

29歲的奧康奈爾在疫情爆發前是一家奢侈杜松子酒（也稱金酒或琴酒）品牌的銷售經理，工作的大部分時間都是坐在辦公桌前，或是驅車往返各種會議。這一切都加劇了她本來就有的肩背疼痛。

疫情期間，奧康奈爾被停職。她意識到自己需要改變生活，先去給朋友做園藝，然後在一家園藝維護公司做兼職。現在，奧康奈爾也是RHS在威斯利花園的一名學生。

即使是在陰雨交加、寒冷的天氣做園藝也沒有令奧康奈爾退卻。實際上，她驚訝地發現，自己非常喜歡在冬天的幾個月做園藝。

「我從未沒有感覺如此好過。疼痛消失了，做園藝時更平靜。這絶對是永久性的改變，」 奧康奈爾說。

人在格洛斯特郡的羅什福特也說，他從來沒有象現在這樣快樂過。 「下班回家，身體精疲力盡，但卻非常開心，」