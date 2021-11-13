警惕甜蜜陷阱：「真希望我沒把30萬英鎊交給網戀男友」

42 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 警惕一些利用網上約會詐騙金錢行為。

2019年5月，索菲亞（化名）在交友網站認識了亞倫（化名）。

索菲亞希望安定下來，找個人結婚，亞倫說他也是。兩人在網上交談的時間越來越多，戀情發展迅速。

索菲亞沒有料到的是，這段網戀會讓她人財兩空，欠下30萬英鎊（約合270萬人民幣）的巨債。

在接受BBC採訪時，索菲亞說自己是「戀情欺詐」的受害者，希望約會軟件能採取更多措施防止這類事發生。

「假房貸文件」

儘管兩人在真實世界中根本還沒見過面，但索菲亞已經認為亞倫是伴侶，開始討論一起買房子。

現在回憶起來，索菲亞覺得他們有關未來的打算「充滿了謊言」。

索菲亞說，他製造假的房屋抵押貸款文件以及給律師的虛假電郵，他向她出售的是一個夢而已，但她卻上了圈套。

就這樣，應亞倫要求，作為他們未來買房計劃的一部分，索菲亞寄給亞倫一大筆錢。

「我借了上萬貸款，再加上我全部存款，一共大約有5-6萬英鎊，」 索菲亞說，「然後我還向家人和朋友借了許多錢。」

最後，索菲亞說一共給了亞倫大約30萬英鎊。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 不要給對方匯錢。

索菲亞不是戀情詐騙的唯一受害者。根據英國金融機構數據，2019-2020年期間涉嫌與浪漫相關的銀行轉賬欺詐活動增加了20%。

當亞倫再次向索菲亞索要5萬英鎊時，索菲亞決定，應該問問究竟了。

她給銀行打了電話，索菲亞以為該銀行有她和亞倫的一個共享賬戶，但銀行告訴她，她的名字不在賬戶上。

索菲亞形容，她的感覺就像腳下突然裂開一個大陷阱一樣，「我覺著像是在一個噩夢中，」 她說。

她說，「你看故事，你讀故事，聽說過別人的故事。但總覺得它絶不會發生在自己身上」。

打電話報警

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 愛情詐騙近年來增多。

索菲亞開始調查她這個所謂的伴侶，想知道他是否真在他所說的地方工作。對方告訴她，沒有一個叫亞倫的人在那裏工作。

索菲亞告訴BBC， 還是巴克萊銀行的一名工作人員告訴她不要再打電話了，趕緊報警吧。

索菲亞於是在2020年1月報了警，警方告訴BBC他們正在調查，但目前尚未逮捕任何人。泰晤士河谷警察局表示，調查仍在進行中。

兩年過去了，索菲亞覺得目前自己的處境要好多了。

英國金融監管局最近對此案的評審對索菲亞有利，他們認為索菲亞是「授權支付詐騙」的受害者，因此銀行應該根據法律把錢退給索菲亞。

索菲亞從銀行索回現金的過程並非一帆風順，有些銀行稱索菲亞認識當事人，因此並非詐騙受害人。不過，最終索菲亞成功索回了所有退款。

情感創傷

這一過程令索菲亞遭受情感創傷，備受打擊，並一度出現心理問題。她甚至不得不請一個星期的緊急假。

好在，她目前已經走出這一壓力時期，還清了所有貸款和借債，和家人、朋友恢復了關係。

她說，現在可以重新生活了。

但索菲亞不希望自己白白受苦，她希望更多人意識到盲目信任一些網上約會「騙子」的危險。

同時，她也希望那些跟她情形相似的人了解自己的權利，敢於挑戰銀行。

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