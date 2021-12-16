BBC探訪英國絶密「國家緊急狀況中心」：揭秘政府應變時的數據「武器」

戈登·科雷拉（Gordon Corera）

BBC安全事務記者

13 分钟前

圖像來源，UK government 圖像加註文字， 英國新建「應變中心」內有分析員隨時控管各項數據與情報資料

英國政府新建的狀況中心其實也是應變中心（Situation Centre, SitCen）就在這個看上去不起眼的房間裏。出於安全因素，中心確實的所在位置不能透露。

BBC新聞團隊近日特別獲准進入這個神秘的地點，看到房間裏電腦屏幕遍布，隨時掌握監控著各類數據和情報資料。

國家狀況中心屬於內閣辦公室之下，通過狀況中心掌握的情報和數據，政府部長和官員得以做出決定，應對緊急突發事件，例如各類天然災害，甚至是恐怖攻擊。

據介紹，中心分析員的工作就是要確保政府決策者隨時都能能迅速獲得有關緊急事件的最凖確的情報和數據。

掌握數據分析

據悉，2021年9月剛剛成立的英國國家應變中心已經在許多事件中發揮重要作用，其中包括利物浦醫院爆炸案，以及不久前發生的全國燃料供應短缺危機等等。

英國各地入秋之後曾一度出現燃油嚴重短缺狀況，新建中心第一時間掌握了精凖數據情報，因此得知哪些地方燃油供應不足，而政府也正是根據這些及時數據做出適當調度決策，包括派遣軍隊運載燃油供應前往有需要的地區，最終及時緩解危機。

內閣公務官員巴克萊（Steve Barclay）表示，「這大幅提升了我們對於緊急事件的應變能力。」

他表示，在必要的時間內透過數據分析取得精凖的情報，對於政府做出正確判斷和決策至關重要。

數據視覺化

BBC記者參觀中心是發現，中心內有一整面牆的眾多屏幕，分析員實地操作，顯示從其他部門和政府內外機構的數據資料是如何傳送進來的，這些數據資料包羅萬象，從衛星定位、天氣狀況模擬，以及即時交通流量等不一而足，應有盡有。

所有數據也都可以分門別類製作成面板，不同面板互相套入之後就能夠發現潛在問題，例如氣候類型造成的天然災害，是否會影響電力供應或糧食供應，會不會讓附近的醫院人力吃緊，需不需要讓當地居民撤離到安全地點等後續應對狀況。

光是靠這些數據還不夠，中心每天24小時運作，隨時掌握英國和世界各地發生的事件，維護國家安全。中心使用的軟件能將各項數據視覺化，讓分析員更容易看到全面觀點，有利於互相溝通。

潛在風險管控

在沒有應對危機狀況的時候，團隊的工作人員必須掌握超過100個登記在案的英國國家安全潛在風險清單，以隨時凖備如果潛在風險出現，必須掌握哪些數據和情報資料。

所謂的國家安全潛在風險包括很多突發事件，例如某位公眾人物遭刺殺，或是發生生物化學武器攻擊，或是發生天然災害等狀況。

英國上議院委員會要求政府將這些風險計劃的過程更公開透明，並且朝向長期計劃進行。

圖像來源，UK government 圖像加註文字， 國家狀況中心的確實地點和位置不能透露

近年來，網絡虛擬事件造成英國國家安全的潛在風險越來越高，如果受到網絡攻擊的只有線上範圍，就由國家虛擬安全中心·（National Cyber Security Centre）處理。

但是如果網絡攻擊造成巨大的實體影響，例如導致NHS部分醫療或信息系統關閉，那麼國家狀況中心就會接受進行分險管控，決定要採取哪些策略因應突發狀況。

整合數據資料

狀況中心的工作展示出數據是如何從源頭流向政府的核心，這也反映出一個更廣泛的社會面貌，在新冠疫情期間，人們對科技的依賴程度越來越深。

也因此，英國最新的網絡發展戰略涵蓋範圍超過了最初的網絡安全單一議題，還納入了許多國家安全層級的關注點，例如數據和情報資料的搜集和運用。

但是官員們強調，妥善運用和跨領域整合數據和情報資料仍然是一項正在進行中的工作，是一個邊做邊完善的過程，未來發生事件就會看到不足之處。

網絡惡意攻擊

最新的五年網絡發展戰略顯示，網絡安全是國家力量的重要來源，英國網絡戰略不只是加強防衛，也利用創新科技促進成長，維護英國國際地位，上一個預算審議就通過了26億英鎊的資金。

現在的工作重點在提高英國個人和企業對於網絡惡意攻擊的復原能力。

網絡惡意攻擊的影響範圍越來越大，而且已經具體影響到實體世界，例如最近倫敦某地區地方政府就因為遭到網絡攻擊而被迫關閉部分面向居民提供的服務。

數字經濟成長

在美國，不久前也發生主要油管系統遭到網絡攻擊，引發民眾恐慌性購買燃料的事件。

但是英國網絡戰略也充分利用虛擬空間和科技能夠提供的機會，包括確保數字經濟帶動的經濟成長不只局限在倫敦或英格蘭東南地區，而是遍布整個國家。

英國網絡發展戰略提出一個明確陳述，虛擬空間的安全和力量有助於在世界範圍內投射出英國的力量及其影響力。