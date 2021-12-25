英國女王聖誕致辭：節慶之際尤感痛失「摯愛」

肖恩·考蘭（Sean Coughlan）

BBC 王室事務記者

8 分钟前

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 英國女王伊麗莎白二世在聖誕節發佈個人訊息時佩戴著她和已故丈夫度蜜月時曾佩戴的胸針

英國女王伊麗莎白二世在丈夫菲利普親王去世後的第一個聖誕致辭中向故人致意，稱菲利普親王為「摯愛」，逢聖誕節日，感慨尤甚。

「對於那些失去親人的人來說，聖誕節可能會很艱難，尤其是今年。我感同身受，」她說。

這是自新冠大流行爆發以來第二個聖誕節。英女王提到喪失親人之痛，觸及許多人心靈。

去年聖誕，女王在溫莎堡的聖誕節廣播講話中向所有慶祝聖誕節日的人表示慰問，對他們說他們並不孤單，並同他們分享她的看法和祈禱。

「最後的離別」

女王身邊擺放著一張兩人的合影，她向已故的愛丁堡公爵致意，稱他是與她相伴 73 年的「令人無法抗拒」的丈夫。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 畢生相伴，伉儷情深。圖為蜜月中的伊麗莎白二世夫婦

她說：「（他在人生盡頭）那種淘氣、好奇的眼神和我第一次看到他時一樣明亮。」

生活當然既有初次見面，也有最後離別。

「儘管我和我的家人很想念他，但我知道他會希望我們歡度聖誕佳節，」女王說，記得他是"能夠從任何情況中擠出樂趣」的那種人。

錄播視頻中看到的鑲框照片是在 2007 年他們的鑽石結婚紀念日期間拍攝的 - 女王戴著與照片中出現的相同的藍寶石胸針。

1947 年，她在度蜜月時也佩戴了同樣的菊花胸針。

本周，白金漢宮宣佈了計劃，計劃於春季在威斯敏斯特教堂舉行菲利普親王生平感恩祭。

接力棒傳遞

經過了又一年新冠疫情反覆，女王談到了令人感到寬慰的家庭傳統，例如「觀看已經知道結局的最喜愛的電影」。

聖誕致辭還強調了將「接力棒」傳遞給下一代的重要性。在過去一年中，這位 95 歲的君主的健康狀況下降。

在溫莎城堡錄製的聖誕節電視致辭是女王自秋季被迫取消一系列公開活動以來受眾最多的一次露面。

女王在11月聯合國 COP26 氣候變化峰會上讚揚了查爾斯王子和威廉王子的工作，以及他們對「環境管理」的承諾。

2022年，伊麗莎白二世在位70年。展望這個白金禧年，女王希望這個特殊的時節能給國民帶來「團結的感覺」。她還希望能夠藉此機會回顧這幾十年的「巨大變化」。

錄播視頻中有一個名為 Singology 的社區合唱團，這個合唱團在新冠肺炎大流行期間為凝聚人心做出了貢獻。

在過去一年的回顧中，可以看到王室成員，但沒有提到安德魯王子、哈里王子或蘇塞克斯公爵夫人梅根。

作為預防奧密克戎（Omicron）變異株擴散努力的一部分，女王今年聖誕將留在溫莎堡與家人共度，而不是像往常一樣去她的桑德靈厄姆莊園。

查爾斯和卡米拉在聖誕日參加了溫莎堡小教堂的聖誕晨禱，然後與女王共度聖誕日；一同參加晨禱的還有威塞克斯伯爵和伯爵夫人以及格洛斯特公爵和公爵夫人。