英國前首相布萊爾獲女王封爵 遭近百萬人請願反對

26 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 工黨前領導人布萊爾在1997-2007年間擔任英國首相，新年伊始被女王新年授勳章獲得嘉德騎士的爵位

將近一百萬人聯署呼籲，要求把英國前首相托尼·布萊爾從英國女王新年授勳名單中去除，撤回授予他的騎士勳章。

工黨前領導人布萊爾在1997-2007年間擔任英國首相，2022新年獲得女王授予的「嘉德騎士」爵位。

但是現在大批請願者指責布萊爾在伊拉克戰爭中的作用，說他對戰爭傷亡和「戰爭罪行」負有「個人責任」。

截至1月7日英國時間中午，請願網頁已有超過99萬人聯署，要求撤回布萊爾的勳章。

不過，現任工黨領導人基爾·斯塔默說，布萊爾受勳是他本人努力的結果。一名政府部長也說，給一位前首相授勳沒有什麼不對，布萊爾為英國做了許多好事。

布萊爾在1月1日獲得的嘉德騎士勳章是英格蘭歷史上最悠久、級別最高的騎士勳章。此項授勳是英國女王個人的決定，現任首相約翰遜不參與授勳決定。

為什麼請願反對？

圖像來源，ANGUS SCOT 圖像加註文字， 安格斯·斯科特發起了簽名請願活動。他說布萊爾擔任首相期間"引發了對英國國體造成了無法挽回的損失，損害了國家社會的機體"

英國著名演員和主持人安格斯·斯科特（Angus Scott）在公益請願網站change.org上發起了上述簽名請願活動。他說布萊爾在職期間「對英國國體造成了無法挽回的損失，損害了國家社會的機體」。

他還說布萊爾「個人對在衝突中的無數無辜者死亡，平民和軍人的生命負有責任。就憑此一點他就應該為戰爭罪行負責。」

「布萊爾是最不值得獲得任何公共榮譽的人，特別是從女王陛下那裏得到的任何榮譽。」他說。

安格斯·斯科特在跨年夜看新聞的時候發現布萊爾被授予騎士勳章。他後來對BBC記者說，當時他認為那是個糟糕的決定，所以決定採取行動。

他說他一生中從未發動過請願，所以花了些時間才弄清楚如何啟動這件事。

「觸動了深層情感」

55歲的安格斯·斯科特是名配音藝術家和演員，他說自己基本上不關心政治：「我以為（請願）能得到幾百個簽名，但是顯然它觸動了公眾的深層情感，很明顯在全國各地都是如此。如果決定不合適，人們就會質疑授勳榮譽制度本身。」

圖像加註文字， 2009年美國總統布什授予布萊爾"總統自由勳章"，表彰其"努力促進民主，人權和國際和平"

這個請願簽名活動在社交媒體上得到左翼活動人士和「制止戰爭」游說人士的積極支持。許多支持者認為安格斯·斯科特因為成功發動了這次請願應該受到女王嘉獎。

安格斯·斯科特說，雖然簽名請願得到大量支持，但「現實地講，不可能導致女王撤銷授勳決定」，「撤銷決定可能會損害王室的聲譽，但是王室現在遇到了一點棘手問題。」

「但是如果我能得到足夠簽名，那就會傳遞以下信息，即這個國家是民主的，統治階層必須要聽取人民的聲音。」

「他（布萊爾）離職已經超過了14年，但是很多人讓人對他的在職記錄有強烈不滿，必須要聽取他們的意見。」

「不可能」撤銷授勳

和新年榮譽名單不一樣，那是政府列出的要女王批准的名單。而嘉德騎士勳章是女王本人發出的嘉獎，是她個人發出的獎賞。

英國榮譽封號取消委員會並不能建議取消已經授予的騎士稱號。

基爾·斯塔默爵士從前是公共檢察機構負責人，2014年因為他在法律和刑法方面的貢獻而被授予騎士勳章。基爾爵士說，鮑里斯·約翰遜不值得被獲勳，但布萊爾被授勳是應該的。

保守黨的政府部長瑪吉·德魯普（Maggie Throup）說，「（布萊爾）做了許多好事，因此授予我們從前的首相榮譽，完全正確。」

其他4位仍然在世的英國前首相中，只有約翰·梅傑得到了騎士級別的榮譽，戈登·布朗、卡梅倫和特蕾莎·梅都沒有得到如此高級別的榮譽。

英國疫苗及公共衛生部長瑪吉·德魯普說，現在給布萊爾授勳就為其他人得到同樣的榮譽開了先例。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 關於英國參加伊拉克戰爭調查的齊爾考特(Chilcot)報告指出布萊爾政府在沒有充分考慮解除伊拉克武裝的所有和平選項的時候就加入了美國為首的入侵伊拉克行動

布萊爾的支持者、工黨議員彼得·凱爾（Peter Kyle）在BBC的廣播節目中說，他作為一個男同性戀，很高興布萊爾被授予騎士勳章。

他說自己享受的幾乎所有自由都歸功於布萊爾政府。「我如何看他是否配得騎士勳章？我認為單單就為這一點，他就值得被授予騎士勳章。」

伊拉克戰爭爭議

2009年，美國總統布什授予布萊爾「總統自由勳章」，那是美國授予平民的最高榮譽。布什總統向布萊爾頒發該獎章是表彰其「努力促進民主，人權和國際和平」。

當時布什在在授勳儀式上把布萊爾稱為美國「真正的朋友」，說布萊爾做出了一個國際政治家的榜樣。

2004年，美國國會還向布萊爾授予了被外界稱為「伊拉克戰爭勳章」的國會金質榮譽勳章，但布萊爾一直沒有去華盛頓領取該勳章。據英國媒體報道，布萊爾擔心遭反對人士批評其在伊戰問題上是布什的「哈巴狗」而不願去領勳章。

2016年，關於英國參加伊拉克戰爭調查的齊爾考特(Chilcot)報告指出布萊爾政府在沒有充分考慮解除伊拉克武裝的所有和平選項的時候就加入了美國為首的入侵伊拉克行動。