英國首相約翰遜再陷唐寧街十號「派對門」 面對引咎辭職壓力

50 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 鮑里斯·約翰遜1月12日在議會承認，他的確參加了2020年5月20日在唐寧街十號花園的酒會。

英國首相鮑里斯·約翰遜又一次陷入「派對門」醜聞。

這一次，媒體爆料指稱，2020年英國第一階段封城抗疫期間有多達100人收到電子郵件，邀請他們「自帶酒水」去首相府唐寧街十號的花園中聚會。

這一指稱出現之前，首相約翰遜已經被指違反抗疫規定在唐寧街十號與工作人員喝酒聚會多次。如今，對那些聚會的調查還沒完成，他又面臨新的指稱。

英國大報小報周三（1月12日）在頭版頭條紛紛表示憤怒，其中小報《每日郵報》一語雙關質問：首相的派對完了嗎？

最新「自帶酒水」派對門內幕

英國獨立電視台（ITV）披露了一封以首相約翰遜主任私人秘書馬丁·雷諾茨（Martin Reynolds）名義發出的電郵。

這封電郵發給了在唐寧街的100個人，邀請他們「今晚在十號（首相府）花園中保持社交距離喝酒」。

據信，在2020年5月20日當天，有大約30人參加了這一喝酒派對。有兩名證人向英國廣播公司BBC表示，他們親眼看到首相約翰遜和夫人凱麗都在場參加了這一聚會。

約翰遜12日在議會承認曾去那次派對「感謝員工」、「25分鐘」後離開，他對此表示「發自內心的歉意」。

2020年5月20日英國有什麼封城措施？

在新冠疫情期間，對可能傳播病毒的行為英國有各種規定和法律層面的限制措施。

圖像加註文字， 《每日郵報》頭版頭條一語雙關：首相的派對完了嗎？

法律層面的限制措施一旦被發現違反將被處罰，違法行為甚至可能受到檢控。但是法律協會的斯圖爾特·諾蘭（Stuart Nolan）解釋說，防疫規定除非有法律支持，否則執法部門不會通過罰款或法庭訴訟來強制執行防疫規定。

而在防疫規定方面，唐寧街十號花園被指聚會喝酒的當天（2020年5月20日），英國政府負責數碼、文化、媒體、體育的大臣 奧立佛·道頓（Oliver Dowden）主持了政府的新冠疫情電視通報會。

他當天向英國公眾表示：「只能在露天與家庭以外的一個人見面，而且必須保持兩米距離。」

這就是當天的防疫規定，也就是說，任何有幾十個人參加的派對都是違規的。

另外當天還有一系列的法律層面的限制措施。

除了工作（不能居家上班的）、健身和採購食品/藥品，任何人沒有合理的理由不准離開住所，也不能去住所外。

違反了這些限制措施，英格蘭地區的警察可以對初犯者處以100英鎊的罰款，再犯者每次罰款翻一倍，最高可達3200英鎊。

英國大律師亞當·瓦格內（Adam Wagner）表示，要把唐寧街的聚會解釋成沒有違反這些規定非常困難。

「如果你所做的事情不是出於工作需要，那麼你就沒有合理理由在住所之外，你也就可能有刑事犯罪。」

但是瓦格內說，首相和夫人住在唐寧街，所以從技術層面上來說，他們並沒有離開住家參加聚會。

當時的法律規定還禁止在公共場合有兩人以上的聚會，除非所有聚會者都是同一家庭的成員，或者聚會是出於工作必要。不過，律師們指出，唐寧街並不是公共場所。

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 新冠疫情在英國造成15萬多人死亡。公眾對首相要求全民遵守抗疫規定，而自己卻聚眾喝酒的「雙標做法」極為憤怒。

首相還面臨其他哪些違規聚會指稱？

2020年英國封城抗疫期間，唐寧街還被指稱舉行了其他幾次聚會。

2020年11月27日，唐寧街被指為一個離職的工作人員舉行了告別派對。當時全國處於封城狀態，除了工作必要外，任何與其他家庭的室內聚會被嚴禁。

2020年12月15日，唐寧街被指舉行了一次有獎問答派對。當時倫敦處於抗疫措施的第二階段，除非有必要的工作原因，禁止不同住的兩人以上在室內見面。

2020年12月18日，在被曝光的一段新聞記者會搞笑視頻中，唐寧街被指舉行了一次迎接聖誕的派對。而按照當時的規定，任何聖誕聚餐都是不允許的。

約翰遜對所有指稱如何回應？

聖誕聚餐

首相約翰遜在最初受到聖誕違規聚會的指稱時，他在議會向議員們表示「唐寧街十號嚴格遵守了所有的防疫規定」。

之後曝光的新聞記者會視頻，間接證實了這一聚餐後，約翰遜說他對公眾的憤怒情緒完全理解。

「不言而喻，如果有人違反了規定，他們將受到紀律處罰。」

有獎問答聚會

約翰遜說，他「肯定沒有違法任何規定」，而唐寧街十號說，首相「通過視頻連線短暫參加了有獎問答聚會」向疫情期間堅守工作崗位的工作人員表示感謝。

花園喝酒

當有照片曝光顯示2020年5月15日首相和夫人在唐寧街十號花園中與工作人員一起，桌上擺著酒瓶和奶酪後，約翰遜說，這張照片顯示「大家在工作」，而這是疫情規定所允許的。

自帶酒水聚會

約翰遜首相1月12日在議會承認參加了2020年5月20日的這次聚會。他為此「深表歉意」，但他只參加了25分鐘，而且當時以為是一項「工作安排」。

圖像來源，PA Media

黨內黨外「壓力山大」

約翰遜首相在全國封城抗疫期間屢次被指違反規定，已經對他領導的政府形象造成巨大破壞。

本次「自帶酒水」聚會曝光後，英國主要反對黨工黨領導人公開表示，首相應該「為了體面引咎辭職」。

而社會輿論對首相「只許州官放火，不許百姓點燈」的行為極為憤怒。

在約翰遜所在的保守黨內部，眾多議員對領袖如此視法規如兒戲的做法也極為不滿，有議員呼籲他澄清、道歉。

BBC政治事務記者尼克·伊爾德利（Nick Eardley）分析說，這是迄今為止從約翰遜那裏聽到的最有意義的一次道歉。

「極為重要的是，首相在議會親口承認參加了在唐寧街十號花園舉行的『自帶酒水』聚會。當首相繼續解釋和道歉時，保守黨的後座議員們非常安靜。有一位議員發短信說，首相為自己的辯護『太微弱說不過去』了。」