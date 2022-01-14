英國安德魯王子失去軍銜和殿下稱謂使用權

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圖像來源，EPA

白金漢宮表示，約克公爵安德魯王子（Prince Andrew）的軍銜和王室贊助人身份已歸還給女王。

一位王室消息人士稱，61歲的安德魯王子也將停止在官方場合使用王子殿下的稱謂。

這一決定宣佈之際，安德魯正面臨著美國女子弗吉妮婭·尤弗裏（Virginia Giuffre）在紐約對他提起的民事訴訟，後者指控他性侵犯。安德魯一直否認這一指控。

一位接近安德魯王子的人士表示，他將「繼續為自己辯護」。

但該消息人士堅稱，雖然法官周三（1月12日）駁回安德魯要求暫停審理的請求，但這「並非是對尤弗裏指控的是非曲直進行的判決」。

白金漢宮在一份聲明中說：「經女王批准和同意，約克公爵的軍事關係和王室贊助人身份已經歸還給女王。」

「約克公爵將繼續不承擔任何公共責任，並以普通公民的身份為此案辯護。」

一名消息人士稱，安德魯王子的所有職務都已即刻歸還給女王，並將重新分配給其他王室成員。

上述消息人士稱，該問題已在王室成員之間進行了廣泛討論。

圖像來源，DAVE M. BENETT/GETTY IMAGES 圖像加註文字， 女王和安德魯王子

與哈里（Harry）和梅根（Meghan）一樣，安德魯王子保留了王子殿下的頭銜，但不會在任何官方場合使用。

英國國防部的一位發言人表示，對於公爵的軍銜被交還給女王一事是王室事務，國防部不予置評。

周四（1月13日），反君主制團體「共和」（Republic）發佈了一封由150多名皇家海軍、皇家空軍和陸軍老兵的聯名信，要求女王剝奪安德魯王子的8個英國軍銜。

曾在英國第一皇家坦克團服役的斯圖爾特·亨特（Stuart Hunt）中尉在信上籤了名，他對王子失去軍銜表示歡迎，但表示這件事本應更早得到解決。

「這是一個不光彩的事……我很高興他現在不再和軍隊扯上關係了，」52歲的他說道。

「不管他是否有罪，他都已經名譽掃地……他不配擔任榮譽軍銜職務。因為陷入這種情況，他已經放棄了這個權利。」

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 弗吉妮婭·尤弗裏

分析：白金漢宮迅速而殘酷的反應

BBC王室事務記者西姆·庫蘭（Sean Coughlan）

白金漢宮的反應是迅速的，近乎殘酷。英國王室正與針對安德魯王子的指控所帶來的負面影響保持距離。

他將不得不以一個普通公民的身份在與弗吉妮婭·尤弗裏的官司中為自己辯護，在這個法庭上不會再有殿下了。

據稱這獲得了雙方的同意，是一種讓步，而不是在迫使下做出的。

但是，軍銜和王室職務將由其他成員繼承，這意味著無論官司結果如何，它們都不會再回到安德魯王子身邊。

回歸公共生活的大門正在關閉。

儘管他似乎仍保留憲法賦予的「國務顧問」角色，這意味著如果女王身體不適，他是可以承擔女王公務的四位王室成員之一。

這起法庭案件仍將成為頭條新聞，人們會擔心它可能會給女王白金禧年紀念活動蒙上陰影，但這一明確的決定已經回應了不可避免的要求他辭去公職的呼聲。

安德魯王子堅決否認有任何不當行為。他的代表表示，打官司是一場「馬拉松而不是短跑衝刺」。

雖然這一定感覺像是一次巨大而迅速的後撤。

約克公爵在皇家海軍服役22年，並在福克蘭群島（馬島）戰爭期間擔任直升機飛行員。

王室的最新聲明意味著他將失去包括擲彈兵近衛團上校（Colonel of the Grenadier Guards）在內的軍銜。擲彈兵近衛團是英國軍隊中級別最高的步兵團之一。

他不再擁有的其他英國軍事頭銜包括皇家愛爾蘭兵團榮譽上校（Colonel-in-chief of the Royal Irish Regiment）、皇家蘇格蘭兵團皇家上校（Royal colonel of the Royal Regiment of Scotland）等。

公爵也會失去多個海外榮譽職務，包括皇家加拿大高地燧發槍團榮譽上校（Colonel-in-chief of the Royal Highland Fusiliers Of Canada），皇家新西蘭陸軍後勤團榮譽上校（Colonel-in-chief of the Royal New Zealand Army Logistic Regiment）等。

但白金漢宮已經證實，他將保留海軍中將的軍銜。

作為一名前武裝部隊成員，他曾與在役的同事一樣得到晉升。在2015年他55歲生日時，他被海軍任命為中將。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 1983年，安德魯王子在朴茨茅斯海軍航空站。

安德魯王子本應在2020年他的60歲生日時晉升為海軍上將，但在2019年他暫停履行王室公務後，該任命被要求推遲。

多家慈善機構和組織已經切斷了與安德魯的聯繫，但他仍有數十個王室贊助人職務，包括著名高爾夫俱樂部、學校和文化信託基金的贊助人或成員。

英國下議院國防專責委員會（Defence Select Committee）主席托比亞斯·埃爾伍德（Tobias Ellwood）對收回王子的軍銜和王室贊助人身份表示歡迎。

他對BBC說，安德魯王子在美國民事案件審理之前變更身份是「必要的」，以保護軍隊的聲譽。

「安德魯王子已經卸掉了他的許多公共職務。我認為所有這些職務都該如此。所以我認為這是意料之中的……所以我其實並不感到驚訝，」他說道。

早些時候，尤弗裏女士的律師大衛·博伊斯（David Boies）表示，單靠金錢和解是不夠的，他告訴BBC她希望證明清白。

王子的律師認為她的案子應該被駁回，理由是2009年她與被定罪的性犯罪者傑弗裏·愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）簽署了一份協議。

圖像來源，Virginia Roberts 圖像加註文字， 2001年，安德魯王子、弗吉妮婭·尤弗裏和吉斯萊恩·麥克斯韋。

但在長達46頁的裁決中，法官劉易斯·卡普蘭（Lewis A Kaplan）駁回了安德魯王子的論點——針對他的案件「法律上是不充分的」，因此無法在未來的審判中繼續審理。

現年38歲的尤弗裏於2021年8月在紐約根據該州的《兒童受害者法案》（Child Victims Act）提起民事訴訟，該法案允許兒童性虐待的受害者在超過案件時限的情況下提起訴訟。

在針對安德魯王子的民事訴訟法庭文件中，尤弗裏表示，她是已故億萬富翁愛潑斯坦的性交易和性虐待的受害者。

尤弗裏聲稱，愛潑斯坦在她17歲時將她販運與安德魯王子發生性關係。

她聲稱，安德魯曾三次虐待她，分別在英國和美國，而當時她是美國法律規定的未成年人。

2019年，這名女王的次子在接受BBC旗艦節目《新聞之夜》（Newsnight）採訪時表示，他不記得曾見過尤弗裏女士，她關於他們在兩國發生性行為的描述「沒有發生」。

安德魯在接受採訪後不久便不再出席公開活動。他曾多次否認尤弗裏的說法，並解釋了他與愛潑斯坦及其女友吉斯萊恩·麥克斯韋（Ghislaine Maxwell）的短暫友誼。

上個月，麥克斯韋被認定犯有招募和販賣未成年女孩供愛潑斯坦性虐待的罪行。