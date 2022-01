英國安德魯王子失去軍銜和殿下稱謂使用權

1 小时前

分析:白金漢宮迅速而殘酷的反應

王室的最新聲明意味著他將失去包括擲彈兵近衛團上校(Colonel of the Grenadier Guards)在內的軍銜。擲彈兵近衛團是英國軍隊中級別最高的步兵團之一。

他不再擁有的其他英國軍事頭銜包括皇家愛爾蘭兵團榮譽上校(Colonel-in-chief of the Royal Irish Regiment)、皇家蘇格蘭兵團皇家上校(Royal colonel of the Royal Regiment of Scotland)等。

公爵也會失去多個海外榮譽職務,包括皇家加拿大高地燧發槍團榮譽上校(Colonel-in-chief of the Royal Highland Fusiliers Of Canada),皇家新西蘭陸軍後勤團榮譽上校(Colonel-in-chief of the Royal New Zealand Army Logistic Regiment)等。