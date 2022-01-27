英國新公路法規：機動車要更加禮讓自行車

29 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 英國的公路一般沒有像中國城市裏那樣和機動車道隔離的專用自行車道

英國將於1月29日開始實行新的《公路法規》。新規定因為包擴了許多加強自行車和行人安全的條款，在英國道路使用者中引發了激烈辯論。

辯論的焦點是：機動車是否總應該禮讓自行車。

按照新的交通規則，汽車超越自行車時必須同騎車者保持至少1.5米的距離。新法規還建議，並排騎自行車「可能更安全」。

英國的公路一般沒有像中國城市那樣和機動車道隔離的專用自行車道。即使有自行車道，一般也達不到並排兩人騎行的寬度。

同中國城市交通相比，英國城市街道上行人和自行車更少，機動車行駛速度也更快。

英國騎自行車的人當中有許多長期抱怨道路不夠安全，還有許多人抱怨專門的自行車道也無法使用。自行車游說團體對新法規表示歡迎，不過同時也有人批評政府沒有大力宣傳新的交通規則。

但是另一方面，英國城市中心的許多道路單方向都是單車道。在這種情況下，如果駕車者要更多禮讓自行車和行人，對他們來說則會造成更多延誤，使本來已經很嚴重的道路擁堵進一步惡化。

一些駕車者在BBC電台聽眾電話辯論中說，新規定的諮詢過程存在問題，接受諮詢的21,000個人當中 16,500個來自自行車游說團體，大致相當於5個人當中他們就佔了4個。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 按照新法規，汽車超越自行車時候必須同騎車者保持至少1.5米的距離

機動車責任多

在英國即將實施新的 《公路法規》中，騎自行車者獲得比機動車更多的優先，該法明確指示汽車駕駛員在超越自行車至少要保持多大的並行間距。

現定於1月29日實施的新《公路法規》需要事先在英國議會中得到通過。

在公路上確保騎自行車、騎馬者以及行人的安全方面，新規定讓駕車者承擔了更多的責任。駕車超越自行車在並排時必須至少保持1.5米的間距，而且說兩人並排騎自行車「可能更安全」。

另外新規定還說，在車輛速度不快，或安靜的街道上，騎自行車者可以在車道中間騎行。在車輛快速追趕上來的時候，騎車者在安全的情況下可以靠左邊讓行。新規定指出，在騎車者已經接近路口或道路變窄的時候，汽車超越自行車就不安全。

新規定要求汽車駕駛者在轉彎上另外一條路的時候必須先讓行直行的騎自行車者和騎馬者，避免所謂的「左勾」相撞。在環形交叉路口上駕車者也要讓騎自行車者先行。

另外一個建議的內容是駕車者在面對自行車道開門時，用遠離車門一側的手臂開門，即所謂的「荷蘭打開」方式。這樣開車門必須扭頭，就能看到從後面上來的自行車。

自行車交通傷亡

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 報道說，在疫情期間雖然駕車者人數減少，但英國騎自行車者交通事故死亡率上升

英國交通部的數字顯示，在2021年6月底之前的一年當中有4,290個步行者和4,700個騎自行車者在交通事故中死亡或受重傷。

英國《衛報》曾報道說，在疫情期間雖然駕車者人數減少，但英國騎自行車者交通事故死亡率上升。官方數字顯示在2020年騎自行車死於交通事故的人上升了40%，共有140個騎行者死於交通事故。

英國汽車協會的負責人埃德蒙·金（Edmund King）對記者說，在疫情封鎖期間駕駛機動車數量僅為疫情前的22%，但騎行者的交通事故死亡率卻大幅度上升。因此他認為有必要加強專家教育和公路警察巡邏的力度。

但是就在新法規公布之前的幾天，在英國汽車協會的調查中，33%的接受調查者仍然不知道《公路法規》的新變更，其中4%稱無意去了解新內容的細節。該調查在1月8-18日期間訪問了13,700多名駕車者 。

英國汽車協會的道路政策負責人傑克·考森斯（Jack Cousens）說，雖然政府在去年夏天就正式宣佈將改變交通規則，但是對新法規的宣傳推廣力度太小。

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鄧肯·多利摩爾（Duncan Dollimore）是游說組織「英國自行車」的負責人。他說，《公路法規》的新變動在一夜之間就會生效，但是官方的宣傳落後於實施，的確令人費解。他認為那樣起不到對步行者和騎自行車者的保護作用，因為駕車者不可能自動就了解這些法規。

嚴重創傷律師彼得·勞倫斯（Peter Lorence）說，必須要強調行人在路口有過路的優先，新規定給那些等待過馬路的人以優先，但是駕車者如果還不清楚這個新規定，就會引發新的風險。

政府交通部的發言人堅持說，新變動「在全國媒體上得到了通報」。