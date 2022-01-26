英國即將公布首相府「派對門」調查報告 約翰遜面對新的辭職壓力

34 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 英國首相約翰遜一次又一次面對疫情期間違規違法聚會的指稱，引起社會層面的極大不滿。抗議標語牌諷刺約翰遜：沒人告訴我呀！真的假的？

英國即將公布首相府涉嫌違反新冠防疫規定多次舉辦聚會的內部調查報告，首相約翰遜面臨新的辭職壓力。

在周三（1月26日）英國議會的首相問答中，約翰遜再次表態，他不會辭職，而最大的反對黨工黨領袖斯塔莫爵士（Sir Starmer）則批評約翰遜疫情期間在唐寧街聚會，對公眾「竭盡鄙視之能事」。

約翰遜究竟會不會辭職，在很大程度上不由他自己決定，而取決於他在執政保守黨內的支持度。 而即將公布的這份「格雷調查報告」將在很大程度上影響保守黨議員對他的信心。

值得一提的是，倫敦警方也已經宣佈對政府官員和工作人員疫情期間的違法違規行為展開調查。

就在格雷調查報告即將公布之前，英國媒體再次披露，首相府在2020年6月曾為約翰遜舉辦生日聚會。約翰遜對這一聚會的回應是，他只是短暫參加，進去才知道是為自己開生日會，首相府工作人員說約翰遜「不到10分鐘後就離開」。

要了解約翰遜「派對門」的來龍和去脈，有必要知道下面五個重點：

格雷調查查什麼？為何重要？

即將公布的格雷調查報告可謂「萬眾期待」，在約翰遜兩周前身陷「派對門」政治危機之際，調查仍在進行中曾被他當作拒絶立刻辭職的「擋箭牌」。約翰遜當時面對公眾、輿論和反對黨的辭職壓力曾表示，先不要急於對他的所作所為下定論，一切等該報告出台再說。

所謂格雷報告，是由首相約翰遜委任的高級公務員蘇·格雷（Sue Gray ) 對政府官員違反防疫法規指稱所展開的調查。

根據媒體報道，在英國封城抗疫期間，在唐寧街首相府和其他政府部門所在地共有17次疑似違反抗疫法規的聚會。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 1月26日的英國議會，首相約翰遜表示自己不會辭職。

格雷的調查被要求查實這些聚會的性質、目的、以及哪些人參加，參考了當時的什麼規定等。

但這是英國政府的一次內部調查而不是獨立調查。首相任命格雷負責「公正不偏不倚」調查，但設定了調查的條件，最後結果也將報告給首相。

調查小組與首相府現在和已經離職的工作人員都有談話，其中包括首相的前親信顧問多米尼克·康明斯（Dominic Cummings)。

目前，調查報告究竟是以摘要方式公開還是全部公開仍然沒有定論。

倫敦警方調查什麼？

倫敦警方表示，正在調查首相府唐寧街十號和政府部門自2020年以來「可能違反新冠抗疫規定的行為」。

倫敦警察局局長克利絲達·迪克（Cressida Dick）說，之所以決定展開調查是因為格雷調查小組提供的信息和「官員的自我評估」。

迪克還說，警方的調查將研究那些「似乎是最嚴重和公然違反」抗疫規定的指控。

首相發言人說，倫敦警察局宣佈調查意味著格雷調查的部分內容將在警方調查結束後才會公布。

英國首相可以不經選舉被迫下台嗎？

與美國不同，英國的首相並不是經過直接選舉產生的。作為執政保守黨領袖，約翰遜必須有黨內議員的支持才能保住首相的職位。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 英國首相約翰遜為「派對門」醜聞致歉，反對派促其下台

由於約翰遜面對誤導議會和公眾的指稱，保守黨內部對首相領導能力不滿的議員可以通過正式上書表示對他的不信任。

如果有54名執政保守黨議員提交對他的不信任信，保守黨將進行黨內投票表決。如果首相未能贏得投票，新領袖的競選工作將開始展開。

保守黨共有460名下院議員。

儘管約翰遜受到黨內黨外的批評，但是目前仍然只有少數保守黨議員公開表示對他的不信任。據信有些保守黨議員正在私下考慮提交不信任信。

首相府面對多少派對指稱？

除了本次曝光的2020年6月生日會，在英國封城抗疫期間，唐寧街還被指稱舉行了其他幾次聚會。

2020年5月20日，有大約30人參加了在首相府舉行的「自帶酒水」派對，首相約翰遜和夫人都有參加。約翰遜說，他以為是一項「工作安排」。

2020年11月27日，唐寧街被指為一個離職的工作人員舉行了告別派對。當時全國處於封城狀態，除了工作必要外，任何與其他家庭的室內聚會被嚴禁。

2020年12月15日，唐寧街被指舉行了一次有獎問答派對。當時倫敦處於抗疫措施的第二階段，除非有必要的工作原因，禁止不同住的兩人以上在室內見面。

2020年12月18日，在被曝光的一段新聞記者會搞笑視頻中，唐寧街被指舉行了一次迎接聖誕的派對。而按照當時的規定，任何聖誕聚餐都是不允許的。

英國2020年實行過什麼封城抗疫措施？

在新冠疫情期間，對可能傳播病毒的行為英國有各種規定和法律層面的限制措施。法律層面的限制措施一旦被發現違反將被處罰，違法行為甚至可能受到檢控。

而在防疫規定方面，以唐寧街十號花園被指聚會喝酒的當天（2020年5月20日），英國政府負責數碼、文化、媒體、體育的大臣 奧立佛·道頓（Oliver Dowden）主持了政府的新冠疫情電視通報會。

他當天向英國公眾表示：「只能在露天與家庭以外的一個人見面，而且必須保持兩米距離。」

另外，英國的抗疫措施還包括除了工作（不能居家上班的）、健身和採購食品/藥品，任何人沒有合理的理由不准離開住所，也不能去住所外。

違反了這些限制措施，英格蘭地區的警察可以對初犯者處以100英鎊的罰款，再犯者每次罰款翻一倍，最高可達3200英鎊。

約翰遜領導的政府為民眾制定出種種防疫措施，婚禮、葬禮都受到人數的限制。在許多民眾痛失親人而不能見最後一面，甚至無法參加葬禮送最後一程的抗疫背景中，首相和他領導的政府官員卻被指罔顧法規，照常娛樂聚會。