特殊職業：揭開英國掘墓人工作的神秘面紗

1 小时前

圖像來源，MARK SEALEY 圖像加註文字， 英國掘墓人馬克

新冠大流行給人們的工作方式帶來諸多改變，包括居家辦公：臥室、廚房、後花園的小木屋都成了人們工作的辦公室。

但有些人的工作卻是無論如何也無法在家裏完成的，比如，幫助埋葬死者遺體或骨灰的掘墓者。

BBC商務事務記者羅拉·瓊斯（Lora Jones）在「我的工作」系列中介紹了英國一位掘墓者的工作和生活。

故事的主人公叫馬克·西利（Mark Sealey），凖確的工作名稱是教堂託管人 （sexton），主要負責看守和打掃教堂、維護教堂墓地以及協助葬禮的挖墓等工作。

馬克62歲，從事這一工作已經有43年，每周工作40小時。

他對瓊斯講述了自己的入行經歷、工作和感悟。

入行經歷

圖像來源，MARK SEALEY 圖像加註文字， 馬克所工作的教堂墓地（Wigston Cemetery）。

我認識幾個在墓地工作的人。負責墓地維護工作的還有許多自行車/摩托車愛好者，以及嬉皮士。我們都喜歡搖滾樂，因此，對我來說，開始在那裏工作似乎是一個很自然的過渡。

那是一個我們都擁有共同愛好的地方，而且我們都希望能在戶外工作。

我還曾與許多受過傷的前煤礦工人共事，他們習慣使用機器和挖掘，這些技能比較容易轉移到墓地工作上來。

典型的一天

圖像來源，MARK SEALEY 圖像加註文字， 馬克的工作包括跟死者家屬討論如何紀念死者，許多人選擇用種樹或公園長椅的方式紀念親人。

正常的一天工作日包括墓地管理和維護，但總會有協助埋葬的工作，而且任何時候都可能會發生。

有時，一個星期剛剛開始時什麼事情也沒有，但到了星期五有可能就有5份埋葬工作。在某種程度上，有點像隨叫隨到的性質。

碰上下葬，首先，我們需要去死者家屬將聚集的地方。我們通常最早從早上7.30就到達場地。

我們會清理垃圾、打掃路徑，為下葬做好一切凖備。而墳墓通常則會在埋葬前至少一整天前就凖備就緒。

然後，（在下葬前）我們會用專門為特定的布先把墓穴蓋好，每個人都得到同樣的待遇，一視同仁。

我們總是說，人們在想到參加葬禮時腦子裏總是想象如同電視中看到的那樣，陽光明媚，大家往裏面扔水仙花。

但實際情況並不一定是這樣，我們可能會碰上任何天氣，大自然根本無法預測。因此，我們無法100%保證到時會怎樣。

這份工作讓你最喜歡的是什麼？

圖像加註文字， 馬克在萊斯特郡的一家教堂做託管人，他每周工作40小時，43年如一日。起薪為17000英鎊一年（大約相當於15萬人民幣），有經驗者可以賺到25000英鎊。

我喜歡在這裏。當我朝窗外望去時，我渴望到戶外去。

這個工作也能為人提供一些安慰，隨著時間推移也會更喜歡。比如，如果你有一個想法，並想做出某種改變，你就能做到。例如，我負責所有植樹的事，我可以建議種什麼樹，或是跟死者家屬商量他們想如何紀念逝去的親人。

如果你在這裏工作久了，就會看到變化。我們種了許多樹，有山楂、花楸樹、櫻桃樹以及梨樹。看到這些變化以及輪迴能給人帶來滿足感。

人們最大的誤解是什麼？

人們對我們工作最大的誤解是我們根本不在乎，那只是我們的一份工作而已。

我做這一行已經很久了，任何像我們這樣依賴機器工作的人都知道的一個事實是，用機器可以造成一片狼藉，但我們總會事後收拾乾淨。

還有許多人會認為掘墓者是一群孤獨的人。文學作品中，往往是一個無法找到其他工作的人最後成了掘墓人。

其實，你需要有許多技能，包括必須更新健康與安全須知、風險評估以及數字技能等。

我覺得（一提到掘墓人）人們腦子裏出現的還是老式形象：帶著高帽、脖子上戴著紅圍脖，有點嚇人。但我在自己多年所訂閲的超自然雜誌上看到的故事要比我在這裏（教堂墓地）看到的（怪事）多得多。

墓地的生活很普通，人們可能會認為我每天跟魂靈打交道，其實根本不是那麼回事。

新冠如何影響你的工作？

人們可能沒有意識到我們為新冠做了多少凖備工作。我們花了一個月的時間把一切凖備就緒，以防萬一，其中包括讓一個備用的太平間開始運轉。

我們從未想過要處理大量的物流工作。你不能挖一個狹窄的墓穴並在裏面埋葬20人。我們必須要均勻開來，不要讓人們擔心：「天啊，一夜之間就死了15人」。

我們每周一都會召開Zoom視頻會議，告訴我們都有什麼最新問題。我們還要注意葬禮過程中的傳染問題、社交距離等。

它就像一架機器，一旦啟動就很難停下來，現在剛剛放緩了一點。

你工作的動力來自什麼？

我想，是在某種程度上（知道）遇到的問題是不會長久的。許多問題都是一種本能的反應，一種發洩。但每天看到這種悲傷還是挺可怕的，你看到的不是那個人的正常一面。

有些人會在墓碑上寫一些碑文，但半年以後會後悔自己一時衝動所寫的東西。

確實會習慣的。你可能跟一個（傷心欲絶）的人聊天，但慢慢地他們會恢復過來。當然，我們也可以去上一些如何處理傷痛之類的課程，但它不是萬能的。

有時，也會遇到滑稽的事情，例如，一位女士留了一個條子寫道：「請看在上帝的份上，不要把我埋在我丈夫附近的任何地方」。

我曾幫助埋葬過一名有殘疾的年輕女子。而在埋葬這名殘疾女子之前大約4年，我們還埋葬過附近學校的一名老師，兩人的墓穴相鄰。女孩家人問我是不是有意這樣安排的，我不明白他們的意思。

我們實際上把他們的女兒埋在了生前照顧她的老師旁邊，有些人會認為這意味死後在另一個世界（老師）也會關照她。

這樣的巧合很奇怪，這可能就算超自然的神奇之事吧。

職業生涯中最令你感到自豪的是什麼？

我最驕傲的事就是能堅持下來，並講實話。

一個人經歷人生的不同階段，也會遇到自己的問題。我有6個孩子，經歷過各種各樣的事。但每天我都起牀，來上班，43年都是這樣。